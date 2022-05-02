أخذ عيِّنات من الخلايا والأنسجة

يجري استعمال خزعة الكلية (حيث يَجرِي استئصال عَيِّنَة من أنسجة الكلية وتُفحصُ تحت المجهر) بشكلٍ رَئيسيَ لمساعدة الطبيب على تشخيص الاضطرابات التي تُصيب الأوعية الدموية المتخصصة في الكلية (الكُبيبات) والنُّبيبات، والأَسبَاب غير الطبيعيَّة للإصابة الكلويَّة الحادَّة.ويُجرى فحصُ خزعةٍ من الكلية المزروعة في كثيرٍ من الأحيان للتَّحرِّي عن علامات حدوث الرَّفض.

وللقيام باختزاع الكلية، يستلقي الشخصُ ووجهه باتجاه الأرض، ثمَّ يُحقنُ مخدِّرٌ موضعيٌّ في جلد وعضلات الظهر فوق الكلية.يُستَعملُ التصوير بتخطيط الصدى أو التصوير المقطعي المُحوسب لتحديد موضع جزء الكلية المُحتوي على الكُبيبات، ولتجنُّب الأوعية الدَّموية الكبيرة.يجري إدخال إبرة الخزعة من خلال الجلد نحو الكلية.

يتعذَّر القيام بهذا الإجراء عادةً عند الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدَّم غير المضبوط أو اضطرابات النَّزف أو حالات العدوى النشيطة في السبيل البولي أو الذين لديهم كلية واحدة (ما عدا حالة الكلية المزروعة).تشتمل المُضَاعَفاتُ على النزفٍ البولي من محيط الكلية وتشكُّل نواسير شريانيَّة وريديَّة صغيرة (وصلات غير طبيعية بين الشرايين والأوردة الصغيرة جدًّا) داخل الكلية.