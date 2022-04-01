لمحةٌ عامةٌ عن السَّبيل البولي

لمحةٌ عامة عن الكُلى والسبيل ا... فيديو

يمتلِكُ كل شخص كليتين بشكلٍ طبيعيّ،وتتكَّون بقيَّة السبيل البوليّ من:

الحالبين (أنبوبان يصِلان كل كلية بالمَثانة)

المَثانة (كيس عضلي قابل للتوسُّع، يحتفِظُ بالبول إلى أن يجري طرحه من الجسم)

الإحليل (أنبوب يتَّصِلُ بالمثانة ويُؤدِّي إلى خارج الجسم)

تُنتِجُ كل كلية البولَ بشكلٍ مستمرٍّ، ويجري تصريف البول عبر الحالب إلى داخل المثانة تحت ضغطٍ مُنخفض.يجري تصريفُ البول من المَثانة عبر الإحليل ليخرُجَ من الجسم عبر القضيب عند الذكور وعبر الفرج (منطقة الأعضاء الجنسية الخارجية الأنثويَّة) عند الإناث.يكُون البول خاليًا من البكتيريا والمكروبات المُعدِية غالبًا.

أعضاء السَّبيل البوليّ