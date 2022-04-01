لمحةٌ عامةٌ عن السَّبيل البولي

يمتلِكُ كل شخص كليتين بشكلٍ طبيعيّ،وتتكَّون بقيَّة السبيل البوليّ من:
الحالبين (أنبوبان يصِلان كل كلية بالمَثانة)
المَثانة (كيس عضلي قابل للتوسُّع، يحتفِظُ بالبول إلى أن يجري طرحه من الجسم)
الإحليل (أنبوب يتَّصِلُ بالمثانة ويُؤدِّي إلى خارج الجسم)
تُنتِجُ كل كلية البولَ بشكلٍ مستمرٍّ، ويجري تصريف البول عبر الحالب إلى داخل المثانة تحت ضغطٍ مُنخفض.يجري تصريفُ البول من المَثانة عبر الإحليل ليخرُجَ من الجسم عبر القضيب عند الذكور وعبر الفرج (منطقة الأعضاء الجنسية الخارجية الأنثويَّة) عند الإناث.يكُون البول خاليًا من البكتيريا والمكروبات المُعدِية غالبًا.
أعضاء السَّبيل البوليّ
يتكون السَّبيل البوليّ من الكلى والحالبين (الأنبوبان اللذان ينقلان البول من الكُلى إلى المَثانة) والمَثانةِ والإحليل (الأنبوب الذي يمر عبره البول إلى خارج الجسم).قد تتعرَّض هذه الأعضَاء إلى إصابة بسبب قوَّة كَليلة (مثلما يحدُث في حوادث اصطدام السيارات أو السقوط)، أو بسبب قوَّة اختِراق (مثلما ينجُم عن الطلقات النارية أو الطعن)،كما قَد تحدُث الإصاباتُ أيضًا من غير قصد في أثناء الجراحة.