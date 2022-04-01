تأثيرَات الشَّيخُوخة في السَّبيل البَوليّ

مع تقدُّم الأشخَاص في العُمر، يحدُث نقص بطيء وثابت في وزن الكُلى،وبعد المرحلة العمريَّة التي تتراوَح بين 30 إلى 40 عامًا، يتعرَّض حوالى ثلثي الأشخاص (حتَّى الذين لا يُعانون من مرض الكلى) إلى تراجُعٍ تدريجيّ في مُعدَّل ترشيح الكلى للدَّم،ولكن لا يتغيَّر هذا المُعدَّل بالنسبة إلى الثلث المُتبقِّي من كبار السنّ، ممَّا يُشيرُ إلى أنَّ هناك عوامل من غير العُمر قد تُؤثِّرُ في وظائف الكلى.

تتضيَّق الشَّرايين التي تُزوِّدُ الكلى بالدَّم مع تقدُّم الشخص في العُمر،ونظرًا إلى أنَّ الشرايين المُتضيِّقَة قد تجعل التروية الدموية إلى الكلية ذات الحجم الطبيعي غير كافية، قد يصغر حجم الكلية،كما تزداد أيضًا ثخانة جدران الشرايين الصغيرة التي تتدفَّق إلى الكُبَيبَات، ممَّا يُضعِفُ من وظائف الكُبيبَات المُتبقيَّة.يترافق مع هذا الضعف في الوظائف مع تراجُعٍ في قُدرة النفرونَات على طرح الفضلات والعديد من الأدوية ومع عدم القدرة على تركيز أو تخفيف كثافة البول وعلى طرح الحمض،

ولكن بالرغم من هذه التغيُّرات المرتبطة بالعُمر، يَجري الحفاظ على ما يكفي من وظائف الكلى بحيث تُلبِّي احتياجات الجسم.لا تُسبِّبُ التغيُّراتُ التي تحدُث مع التقدُّم في العمر المرضَ في حدّ ذاتها، إنَّما تُقلِّلُ هذه التغيُّرات من كمية الوظائف الاحتياطية الموجودة للكلى.بمعنى آخر، قد تحتاج الكليتان معًا إلى العمل بكامل قدراتهما تقريبًا لأداء جميع وظائف الكلى الطبيعيَّة،وبذلك، قد يُؤدِّي مُجرَّد ضرر بسيط في كلية واحدة أو الاثنتين معًا إلى ضعفٍ في وظائفهما.