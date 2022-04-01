المثانة هي كيس عضليّ قابل للتوسيع،ويتراكم البول فيها عندما يصِلُ من الحالبين.

يزداد حجم المَثانة تدريجيًا لتستوعِبَ الكمية الزائدة من البول.وعندما تُصبِحُ المثانة مليئةً، يَجرِي إرسال إشارات عصبيَّة إلى الدماغ لنقل الحاجة إلى التبول.عندما يقوم الشخص بالتبوُّل، تنفتح المصرَّة المَثانيَّة urinary sphincter التي تتوضَع عندَ مخرَج المثانة (في مكان التقاء المثانة والإحليل)، ممَّا يسمَح بتدفُّق البول،وفي الوقت نفسه، ينقبضُ جدار المثانة تلقائيًا، ممَّا يُولِّدُ ضغطًا يجعل البول يتجَّه إلى الإحليل.يُساعد الشدّ الإرادي لعضلات جدار البطن على تدفُّق البول من خلال إضافة المزيد من الضغط.يبقى طرفا الحالبين في جدار المثانة مُغلقين بإحكامٍ في أثناء انقباض المثانة، وذلك لمنع البول من الرجوع إلى الحالبينِ باتجاه الكلى.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن السبيل البولي).