الكليتان هُما عُضوان على شكل حبَّة الفاصُولياء ومن أهم أجزاء السبيل البولي.ويترَاوح طُول كل واحدةٍ منهما بين 4 إلى 5 إنشات تقريبًا (12 ستنتمترًا)، وتزِن كل واحدة حوالى ثُلث باوند (150 غرامًا).تتموضَع الكليتان على جانبي العمود الفقريّ ومُباشرةً خلف تجويف البطن الذي يحتوي على الأعضاء الهضميَّة.

تتلقَّى كل كلية الدَّمَ عبر فرع من الشَّريان الأبهَر aorta، يُسمَّى الشَّريان الكلويّ renal artery.يتدفَّق الدَّم من الشريان الكلويّ إلى شرايين تصغُر تدريجياً، ويُسمَّى أصغرها شُرَينات arterioles.يتدفَّق الدَّم من الشُّرَينات إلى الكُبيبَات، وهي لِمَّاتٌ tufts من أوعيةٍ دمويةٍ مجهريَّة تُسمَّى الشُّعَيرات capillaries.يخرج الدَّم من كل كُبيبة عبر شُرينٍ يتَّصِلُ بوريدٍ صغيرٍ.تتَّحدُ الأوردة الصغيرة مع بعضها بعضًا لتُشكِّل وريدًا كلويًا كبيرًا ينقل الدَّم من كل كليةٍ.

عَرض للسبيل البوليّ

النفرونات nephrons أو الكليونات هي وحدات مجهريَّة تعمل على ترشيح الدَّم وتُنتِجُ البول،وتحتوي كل كلية على نَحو مليون نفرون،ويحتَوي كل نفرون على كُبيبَة مُحاطة ببنية ذات جدار رقيق على شكل وعاء (كبسُولة أو محفظة بومان).كما يُوجَد أيضًا في النفرون أنبوب دقيق (نُبَيب tubule) يعمل على تصريف السائل (الذي سرعان ما يُصبِح بولاً) من الحيِّز في كبسولة أو محفظة بومان (حيِّز بومان Bowman space).يحتوي كل نُبَيب على 3 أجزاء مُترابِطة هي النُّبَيب المُلفَّف الدَّاني proximal convoluted tubule وعروة هنلي loop of Henle والنُّبَيب المُلفَّف القاصي distal convoluted tubule.يكُون جزء ثالث من النفرون هُوَ قناة تجميع تعمل على تصريف السَّائل من النَّبَيب،وبعد أن يخرج السائل من قناة التجميع، يُصبِح بولاً.

تتكوَّن الكلية من جزء خارجيّ (قشرة cortex) وجزء داخليّ (لبّ medulla)،وتتوضَّع جميعُ الكبيبات في القشرة، بينما تتوضَع النُّبَيبات في القشرة واللب معًا.يجري تصريف البول من قنوات التجميع في العديد من آلاف النفرونات إلى داخل بنية تُشبه الكُوب (الكأس calix).وتحتوي كل كلية على الكثيرِ من الكؤوس calices، ويجري تصريفها كلها إلى حُجيرة مركزية واحدة (حُويضة الكلية renal pelvis).يجري تصريف البول من حُويضة الكلية لكل كلية إلى الحالب.