الحالبان هما أنبوبَان من العضلات بطول 16 إنشً تقريبًا (40 سنتمترًا)، يتَّصلان من الطرف العلويّ مع الكُلى ومن الطرف السفليّ مع المثانة.(انظر أيضًا لمحة عامة عن السبيل البولي).

يخرج البولُ الذي تشكَّل في الكلى عبر الحالبين إلى المثانة، ولكنَّه لا يتدفَّق بشكلٍ سلبيّ، أي من دون دفع،حيث يقُوم الحالبان بدفع كمية صغيرةٍ من البول من خلال موجات من الانقباض أو التقلُّص وتحت ضغطٍ مُنخفضٍ؛وفي المثانة، يمرّ كل حالب عبرَ فتحةٍ في جدار المثانة، حيث تنغلق هذه الفتحة عندما تنقبض المثانة للحيلولة دُون رجوع البول إلى الحالبِ (الارتِجَاع أو الجَزر reflux).