الكلية الإسفنجيَّة اللُّب هي اضطرابٌ غير شائع تتوسَّع فيه الأنابيب المحتوية على البول في الكُلى.

تنجم الكلية الإسفنجيَّة اللُّب عن شذوذٍ غير جيني يحدث خلال تطوُّر الجنين عادةً.ويكون الشذوذ وراثيًّا في بعض الحالات القليلة.لا تُسبِّبُ الكلية الإسفنجيَّة اللُّب ظهور أيَّة أعراض مع مرور الوقت، ولكنَّ الشخص المصاب بهذا الاضطراب يكون مُعرَّضًا للشعور بألمٍ بسبب حُصيَّات الكلية وظهورالدَّم في البول حدوث حالات عدوى في الكلية.تحدث ترسُّباتٌ للكالسيوم في الكُلى عند أكثر من نصف الأشخاص المصابين بالاضطراب.ويمكن أن تؤدِّي ترسُّبات الكالسيوم إلى تشكُّل حُصيَّات الكلية.وتقوم الحَصيَات بإغلاق السبيل البولي في حالاتٍ نادرة.

قد يشتبه الطبيب بالكلية الإسفنجيَّة اللُّب اعتمادًا على الأَعرَاض وعلى نتائج اختبارات التصوير التي أُجريَت لأسبابٍ أخرى.حيث تُظهِرُ اختبارات تصوير الكُلى وجود ترسُّبات الكالسيوم في حال وجودها.ويُوضَع التَّشخيص من خلال التصوير المقطعي المحوسَب عادةً، حيث تظهر رواسب الكالسيوم والأنابيب المتوسِّعة المحتوية على البول في الكُلى.

تكون حالة معظم الأشخاص جيِّدة من دون معالجة.وقد يكون العلاج ضروريًّا عند حدوث عدوى أو إذا تسببَّت الكلية الإسفنجيَّة اللُّب في ترسُّب الكالسيوم وتشكُّل الحَصيَات بشكلٍ مُتكرِّر.تعتمد معالجة حُصيَّات الكالسيوم على تناول كميَّة كبيرة من السوائل (أكثر من 2 ليتر يوميًّا) واتباع نظام غذائي منخفض الصوديوم ومعتدل الكالسيوم ومنخفض إلى معتدل البروتين.ويُوصي الأطباء باستعمال مُدر ثيازيدي للبول لخفض كمية الكالسيوم المطروحة في البول في بعض الأحيان.وقد يكون من الضروري إجراء عمليَّة جراحيَّة عند حدوث انسداد في مجرى البول.وتُعالَج حالات العدوى باستعمال المضادَّات الحيويَّة.