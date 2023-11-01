ضبط التبوُّل

تُنتِجُ الكلى البولَ بشكلٍ مستمر، ويتدفَّق البول عبر الحالبين إلى المثانة حيث يجري تخزينه (انظُر الشكل: عرضٌ للسبيل البولي).تُحيط عضلة المصرَّة البولية urinary sphincter بالجزء السفليّ من المَثانة (عُنق المثانة)، وهي تبقى مُنقبِضة لتُغلق القناة التي تنقل البول إلى خارج الجسم (الإحليل)، بحيث يجري احتجاز البول في المَثانة إلى أن تمتلئ.

المَصرَّة البوليَّة الصورة

وعندما تمتلئ المَثانة، تنتقل الرسائل عبر الأعصاب من المَثانة إلى الحبل الشوكيّ،ثم يَجرِي نقل الرسائل إلى الدماغ ويُصبح الشخص مدركاً لحاجته إلى التبوُّل.يستطيع الشخص الذي يمتلك قُدرة على ضبط عمليَّة التبوُّل أن يُقرِّر بشكلٍ واعٍ وإرادي ما إذا كان سيُخرِجُ البول من المَثانة أو يحتفظ به لبعض الوقت.عندما يُقرِّرُ الشخص أن يتبوَّل، ترتخي المصرَّة البوليَّة ممَّا يسمح بتدفُّق البول عبر الإحليل، وينقبض جدار المَثانة لدفع البول نحو الخارج.يُمكن أن تنقبض العضلات في جدار البطن وقاع الحوض بشكلٍ إراديّ لزيادة الضغط على المثانة.

هناك اضطرابات مُختلفة يُمكن أن تُؤثِّرَ في ضبطِ عملية التبوُّل، وينطوي بعضها على: