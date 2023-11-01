skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon

ضبط التبوُّل

حسبPatrick J. Shenot, MD, Thomas Jefferson University Hospital
تمت مراجعته ربيع الثاني 1445

    تُنتِجُ الكلى البولَ بشكلٍ مستمر، ويتدفَّق البول عبر الحالبين إلى المثانة حيث يجري تخزينه (انظُر الشكل: عرضٌ للسبيل البولي).تُحيط عضلة المصرَّة البولية urinary sphincter بالجزء السفليّ من المَثانة (عُنق المثانة)، وهي تبقى مُنقبِضة لتُغلق القناة التي تنقل البول إلى خارج الجسم (الإحليل)، بحيث يجري احتجاز البول في المَثانة إلى أن تمتلئ.

    وعندما تمتلئ المَثانة، تنتقل الرسائل عبر الأعصاب من المَثانة إلى الحبل الشوكيّ،ثم يَجرِي نقل الرسائل إلى الدماغ ويُصبح الشخص مدركاً لحاجته إلى التبوُّل.يستطيع الشخص الذي يمتلك قُدرة على ضبط عمليَّة التبوُّل أن يُقرِّر بشكلٍ واعٍ وإرادي ما إذا كان سيُخرِجُ البول من المَثانة أو يحتفظ به لبعض الوقت.عندما يُقرِّرُ الشخص أن يتبوَّل، ترتخي المصرَّة البوليَّة ممَّا يسمح بتدفُّق البول عبر الإحليل، وينقبض جدار المَثانة لدفع البول نحو الخارج.يُمكن أن تنقبض العضلات في جدار البطن وقاع الحوض بشكلٍ إراديّ لزيادة الضغط على المثانة.

    هناك اضطرابات مُختلفة يُمكن أن تُؤثِّرَ في ضبطِ عملية التبوُّل، وينطوي بعضها على:

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID
    iOS ANDROID

    محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.