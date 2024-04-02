مُتلازمة ليدل Liddle syndrome هي اضطرابٌ وراثيٌّ نادر تطرح فيه نُبيبات الكُلى الجامِعَة البوتاسيوم، ولكنَّها تحتفظ بالكثير من الصوديوم والماء، ممَّا يؤدِّي إلى ارتفاع ضغط الدَّم.

(انظر أيضًا مقدمة إلى اضطرابات نُبيبات الكُلى).

يكون الجِين المُسبِّب لمُتلازمة ليدل من النَّوع السائد، ممَّا يعني أنَّ أطفال الشخص المصاب بهذا الاضطراب لديهم فرصة وراثة الجين المَعيب بنسبة 50٪.

لا تتسبَّبُ مُتلازمة ليدل في ظهور أعراضٍ دائمًا؛وعندما تُسبب أعراضًا، تبدأ أعراض مثل ارتفاع ضغط الدَّم في أثناء مرحلة الطفولة أو بداية البلوغ غالبًا،كما يكون لدى المرضى مستوياتٌ منخفضةٌ من البوتاسيوم ومستوياتٌ مرتفعةٌ من البيكربونات في الدَّم.

تشخيص متلازمة ليدل قياس ضغط الدَّم

الاختبارات الدَّمويَّة والبوليَّة بالإضافة إلى اكتشاف ضغط دم مرتفع عند الشخص اليافع، يجد الأطباء أيضًا كمية قليلة من الصوديوم في البول، ويجدون مستويات منخفضة في الدم من الهرمونات التي تساعد على تنظيم مستويات الصوديوم في الدم وبالتالي ضغط الدم (الرينين والألدوستيرون). كما قد يُجري الأطباءُ اختبارات جينيَّة أيضًا.

علاج متلازمة ليدل استعمال الأدوية لزيادة طرح الصوديوم تجري معالجة هذه الحالة بشكلٍ فعَّال عن طريق أدوية تزيد طرح الصوديوم وتُقلل طرح البوتاسيوم، مثل تريامتيرين أو أميلوريد.تعمل هذه الأدويَة على خفض ضغط الدَّم بشكلٍ فعَّال.ويكون المآل جيِّدًا جدًّا.