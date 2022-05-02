في البيلة الغلُوكُوزِيَّة الكُلويَّة، يجري طرح الغلوكوز (السُّكَّر) في البول بغض النظر عن مستويات الغلُوكُوز الطبيعية أو المنخفضة في الدَّم.

(انظر أيضًا مقدمة إلى اضطرابات نُبيبات الكُلى).

عادةً، يطرح الجسم الغلُوكُوز في البول فقط عندما تكون مستويات الغلوكوز في الدَّم شديدة الارتفاع (كما هي الحال عند الإصابة بداء السُّكَّري غير المضبوط).عند معظم الأشخاص السليمين، تجري إعادة امتصاص الغلُوكُوز الذي تمَّ ترشيحه من الدَّم بواسطة الكُلى بشكلٍ كاملٍ إلى الدَّم،وعند المصابين بالبِيلَة الغلُوكُوزِيَّة الكُلويَّة، فقد يُطرح الغلُوكُوز في البول بغض النظر عن المستويات الطبيعية أو المنخفضة للغلوكوز في الدَّم.ينجم هذا عن عيبٍ في خلايا النُبيبات في الكُلى يُقلل من إعادة امتصاص الغلُوكُوز.

تكون بعض أشكال البِيلَة الغلُوكُوزِيَّة الكُلويَّة وراثية، وتُسبب بيلة غلوكوزية وحدها أو كجزءٍ من مُتلازمة فانكوني.يمكن أن ينجم الشكل المُكتَسبُ عن عقاقير مُعيَّنة أو أمراض تُسبب الضررَ لنُبيبات الكلى.

ليس هناك أعراض للبيلة الغلُوكُوزِيَّة الكُلويَّة أو عواقب خطيرة.

يضع الطبيب التَّشخيص عندما يتحرَّى اختبار البول الروتيني عن وجود الغلوكوز في البول، رغم أنَّ مستويات الغلوكوز في الدَّم تكون طبيعية.

لا تحتاج الحالة إلى معالجة.