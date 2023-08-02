النَّخر النُّبيبي الحاد Acute Tubular Necrosis

تقتصر الإصابة بالنخر النُّبيبي الحاد عادةً على الأشخاص المصابين بمرضٍ خطير والموجودين في المستشفى.الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا هي

حدوث انخفاض في ضغط الدَّم يؤدي إلى جريان كمية غير كافية من الدَّم من خلال الكُلى

الأدوية التي تضر بالكُلى

عدوى خطيرة في الجسم (إنتان)

الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا لانخفاض ضغط الدَّم والمؤدية إلى حدوث النخر النُّبيبي الحاد هي خسارة كمية كبيرة من الدَّم (بسبب إصابة أو عملية جراحيَّة كبرى) والتَّعرُّض لحروق خطيرة وحدوث عدوى في الجسم (الإنتان) والتهاب البنكرياس.

كما يمكن للإنتان أن يتسبَّب في حدوث ضررٍٍ مباشرٍ في خلايا الكلية، ممَّا يُفاقم تأثيرات انخفاض ضغط الدَّم النَّاجم عن الإنتان.

تشتمل الأدوية التي تُلحق الضَّرر بالكُلى عادةً على المضادَّات الحيويَّة الأمينوغليكوزيديَّة (مثل الجنتاميسين والتوبراميسين) وأمفوتيريسين بي (وهو دواء يُستَعمل في معالجة حالات العَدوَى الفطريَّة الشديدة والمنتشرة في الجسم) وكوليستيميثات (مُضادّ حَيَويّ يُستَعمل في معالجة حالات العدوى التي تحدث عند الأشخاص المُقيمين في المستشفى لمعالجة اضطرابٍ آخر) والفانكوميسين (مُضادّ حَيَويّ يُستَعمل في معالجة حالات العدوى المُقاومة للمضادَّات الحيوية الأخرى) ومضادَّات الالتهاب غير الستيرويديَّة.ومن المُرجَّح أن تكون الأمينوغليكوزيدات سببًا عند كبار السنِّ أو الذين خضعوا لجراحة كبرى أو الأشخاص المصابين باضطراباتٍ شديدةٍ في الكبد أو المرارة أو الأقنية الصفراويَّة.وفي حالاتٍ نادرة، قد يؤدي التَّعرُّض لعامل تباين في أثناء إجراء التصوير إلى إلحاق الضَّرر بالكلية (الاعتلال الكلوي بعوامل التباين contrast nephropathy).

تزداد فرصة الإصابة بالنَّخر النُّبيبي الحاد عند كبار السنِّ أو الأشخاص الذين يكونون في حالةٍ صحيَّةٍ حرجة أو المصابين باضطرابات كلويَّة كامنة أو بداء السُّكَّري أو بكليهما.