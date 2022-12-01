وجود الدم في السائل المنوي

يستفسر الأطبَّاء أوَّلًا عن الأعراض التي يُعاني منها الرجل وعن تاريخه الصحِّي؛ثم يقوموا بإجراء الفحص السريري.تُشير نتائجُ استفساراتهم عن التاريخ الصِّحي وفحصهم السَّريري غالبًا إلى سبب حدوث النَّزف، وإلى الاختبارات التي قد يكون من الضروري إجراؤها.

يستفسر الأطبَّاء عن الأمور التالية:

موعد ملاحظة وجود الدَّم للمرَّة الأولى

الخضوع مؤخرًا لأذية ناجمة عن إجراء في السبيل البولي، مثل خزعة من غدة البروستات.

وجود أعراض قد تشير إلى وجود عدوى في السبيل البولي (مثل، وجود دم في البول أو صعوبة في بدء أو إيقاف جريان البول، أو الشعور بحرقة في أثناء التَّبوُّل أو خروج مفرزات من القضيب)

وجود ميل إلى حدوث نزفٍ غزيرٍ أو وجود اضطراب يُسبِّبُ النَّزف

ما إذا كان يتناول أدوية مضادة للصفيحات أو مُميِّعات للدم

وجود اضطراب في البروستات (مثل فَرط تنسُّج البروستات الحميد أو علاج إشعاعي من سرطان البروستات)

يقوم الأطباءُ بفحص الأعضاء التناسلية للتَّحرِّي عن وجود احمرار أو كتلة أو الإيلام.يُجرى المَسُّ الشرجي للتَّحرِّي عن وجود تضخُّم أو كتلة أو الإيلام.

يستطيع الأطباء في كثيرٍ من الأحيان تحديد الأَسبَاب المحتملة بعد اطِّلاعهم على التاريخ الصحِّي وإجراء الفحص؛فمثلًا، يمكن للأنواع التالية من المعلومات أن تُوفِّرَ أدلَّة.من المرجَّح أن يكونَ سببُ وجود حالة غير طبيعيَّة مُكتَشفة في أثناء إجراء المسِّ الشرجي اضطرابًا في البروستات، مثل سرطان البروستات أو فرط تنسُّج البروستات الحميد أو التهاب البروستات.ومن المُرجِّح وجودُ التهاب في الإحليل عند الرجال الذين ظهرت عندهم مُفرَزات إحليليَّة.كما أنَّه من المرجَّح وجود التهابٍ في البربخ عند الرجال الذين يعانون من إيلامٍ في البربخ.ولكن، قد لا تكون هذه الحالات هي سبب ظهور الدَّم في السَّائِل المنوي؛فمثلًا، يوجد لدى معظم كبار السنِّ من الرجال فرط تنسُّج حميد في البروستات، ولكن لا يظهر الدَّم في السَّائِل المنوي إلَّا عند عددٍ قليلٍ منهم.

ولا يمكن معرفة سبب ظهور الدَّم عادةً عند الرجال الذين عانوا من نزفٍ استمرَّ أقلَّ من شهر أو لم يزوروا مناطق انتشار داء البلهارسيا أو لم تظهر عندهم علامات تحذيريَّة أو نتائج غير طبيعيَّة عند الفحص.