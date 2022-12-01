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لمحة عامّة عن أعراض السبيل البولي

حسبGeetha Maddukuri, MD, Saint Louis University
تمت مراجعته جمادى الأولى 1444

    يمكن أن تشتملَ اضطراباتُ الكلى والسبيل البولي على إصابة إحدى أو كلتا الكليتين أو أحد الحالبين أو كليهما أو المثانة أو الإحليل، وبالإضافة إلى ما سبق عند الرجال البروستات أو إحدى الخُصيَتين أو كلتيهما أو البربخ.غالبًا ما تتظاهر مشاكل الجهاز التناسلي عند الذكور بالألم في كيس الصفن، أو تورُّم الصَّفن، أو وجود دم في السائل المنوي، أو الانتصاب المستمر.

    ومن النَّادر أن تتسبَّبَ بعض اضطرابات السبيل البولي بظهور أعراض ما لم تكن المشكلة متقدِّمة جدًّا؛حيث تتضمَّن ما يلي:

    تظهر الأعراضُ في بعض الأحيان، ولكنَّها تكون عامًّة أو مُبهمةً جدًّا ولا تتعلق بالكلى بشكل واضحٍ دائمًا؛فمثلًا، قد يكون الشعورُ العام بالمرض (التوعُّك) أو نَقص الشَّهية أو الغثيان هي الأَعرَاض الوحيدة للفشل الكلوي المُتقدِّم.أمَّا عندَ كبار السن، فقد يكون التَّخليط الذهني هو العَرَض الأوَّل المُميَّز للعدوى أو للفشل الكلوي.

    تنطوي الأعراضُ التي توحي بشكلٍ كبيرٍ بوجود مشكلة في الكلية أو السبيل البولي على ما يلي:

    السَّلَس هو تبوُّل لا يمكن السيطرة عليه، وقد تكون له مجموعة متنوِّعة من الأَسبَاب.

    (انظر أيضًا بَيُولوجيا الكُلى والسبيل البولي).

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    محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.