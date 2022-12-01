تَورُّم الصَّفَن

يمكن أن يحدث تورُّمٌ في أحد كيسي الصَّفن (الكيس الذي يُحيط ويحمي الخُصيَتين) أو في كليهما، وقد يكون من أعراض اضطراب في المسالك البولية.وقد يكون التورُّم صغيرًا ولا يمكن اكتشافه إلَّا من خلال الفحص الدقيق للصَّفن، أو قد يكون كبيرًا جدًا ويمكن رؤيته بسهولة.كما أنَّ بعضَ الاضطرابات التي تُسبِّبُ تورُّم الصفن تؤدي إلى الشعور بألمٍ الصفن.
أسباب تورم الصفن
قد يكون التورُّم غير المؤلم لكيس الصفن ناجمًا عن حالاتٍ غير مؤذية بشكلٍ عام، أو يمكن أن يكون علامةً على السَّرطان.توجد عدَّة أسباب.
الأسباب الشائعة
الأَسبَاب الأكثر شُيُوعًا هي:
تجمُّع سائل في الصفن (أدرة أو قيلة مائيَّة)
فتق في أعلى الفخذ (الفتق الأربي)
توسُّع الأوردة التي تحمل الدَّم من الخصية (قيلَةٌ دَوالِيَّة)
الأدرة هي اضطراب يتجمَّع فيه السَّائِل بين طبقات الأنسجة المُحيطة بالخصية.تُعدُّ الأدرة والفتق الأربي السببين الأكثر شُيُوعًا بين الأولاد.وتصل نسبة الرجال المصابين بقيلَةٌ دَوالِيَّة إلى 20%، وهذا ما يمكن أن يسبِّبَ العُقم.
الأَسبَاب الأقل شيوعًا
تتضمَّن الأَسبَابُ الأقلّ شيوعًا ما يلي:
كيسة في البربخ (قِيلَةٌ مَنَوِيَّة)
تجمُّع الدَّم في الصَّفن (قِيلَةٌ دَمَوِيَّة)
تجمُّع السوائل الزائدة في الجسم (وذمة)
سرطان الخصية
يُعدُّ سرطانُ الخصية السبب الأشدُّ ارتباطًا بالتورُّم الصَّفَني غير المؤلم.لا يتحوَّل التَّورُّم إلى سرطان في أغلب الأحيان.لكنَّ سرطان الخُصية هو أكثر أنواع السرطانات الصلبة شيوعًا لدى الرجال الذين تقلُّ أعمارهم عن 40 عامًا، ويمكن أن يحدثَ أيضًا عند الرجال الأصغر والأكبر سنًا، لذا يجب على الطبيب فحص أيِّ تورُّمٍ أو كتلةٍ في الخُصية.
تقييم تورم الصفن
يمكن للمعلومات التالية أن تساعدَ الرجال على تحديد مدى الحاجة إلى سرعة مراجعة الطَّبيب، وتوقُّع ما سوف يحدث في أثناء التَّقييم.
العَلامات التَّحذيريَّة
عند الرجال الذين لديهم كتلة في الصَّفن، تكون معظمُ العلامات المتعلِّقة كما يلي:
كتلة صلبة إمَّا تكون مُتَّصلة بالخُصية أو تكون جزءًا منها
بروز يشبه البالون يمتدُّ من البطن إلى الصفن، ولا يمكن إعادته إلى البطن مَرَّةً أخرى
متى ينبغي مراجعة الطبيب
قد يكون عندَ الرجال الذين لديهم تورُّمٌ يشبه البالون يمتدُّ من البطن إلى كيس الصَّفن، ولا يمكن إعادته إلى البطن مرَّةً أخرى، فتقٌ أربيٌّ أصبح مُحتبسًا (مُنحبسًا).لذلك يجب عليهم مراجعة الطبيب مباشرةً.كما ينبغي على الرجال الذين تحوَّل لديهم التَّورُّم غير المؤلم إلى تورُّم مؤلمٍ بشكلٍ مفاجئ أن يُراجعوا الطبيب مباشرةً، لأنَّ السبب قد يكون الفتق الأربي الذي أصبح مُحتبسًا مع انقطاع الإمداد بالدَّم (فتق مُختنق).بينما يجب على الرجال الآخرين مراجعة الطبيب عندما يكون ذلك مُتاحًا.لا يتسبَّب تأجيل موعد المراجعة لمدَّة أسبوع تقريبًا في حدوث أذى.
ما الذي سيقومُ به الطبيب
يستفسر الأطباءُ في البداية عن الأعراض التي يُعاني منها الرجل، ثم يقومون بإجراء الفحص السَّريري.تشير النتائجُ التي يحصلون عليها في أثناء تحرِّيهم في التاريخ الصحي والفحص السَّريري غالبًا إلى سبب حدوث التَّورُّم، وإلى الاختبارات التي قد يكون من الضروري إجراؤها (انظر جدول بعض أسباب وملامح تورّم الصفن).
ويستفسرون عن مدّة وجود التَّورُّم وعن حدوث أيِّ تغيُّر في التَّورُّم عند وقوف أو استلقاء الرجل أو عند ازدياد الضغط في البطن (مثل السعال أو الشدّ لرفع شيء ما).كما يستفسر الأطباء عن التاريخ الصحِّي للرجل وذلك لأنَّ الاضطرابات في أجزاء أخرى من الجسم (مثلًا، وذمة مرتبطة بفشل القلب أو فشل الكبد) يمكن أن تُسهم في التَّورُّم الصَّفَني.
يُجرى الفَحصُ السَّريري للرجل في وضعيَّتي الوقوف والاستلقاء.يقوم الطبيب بفحصٍ لطيفٍ للخصية والبربخ والحبل المنوي لتحديد موضع التَّورُّم أو الكتلة بشكلٍ دقيقٍ، وعمَّا إذا كان التَّورُّم مؤلمًا عند جسِّه.كما يقوم في بعض الأحيان بتسليط ضوءٍ ساطعٍ خلف الصَّفن لمعرفة ما إذا كان الضوء يمر من خلاله (اختبار التضوُّء أو الشُفوفيَّة transillumination)؛حيث يمكن أن يمرَّ الضوءُ من خلال تجمُّع سائل (مثل القيلة المائيَّة) ولكن ليس من خلال كتلة صلبة (مثل السرطان).
الاختبارات
يستطيع الطبيبُ في بعض الأحيان معرفة سبب التَّورُّم اعتمادًا على الأعراض ونتائج الفحص السَّريري.أمَّا إذا لم تؤدِّ معرفة الأَعرَاض ونتائج الفَحص السَّريري إلى اكتشاف السبب، فمن الضروري إجراء اختباراتٍ عادةً.يعدُّ اختبار تخطيط الصدى هو الاختبار الأوَّل الذي يُجرى غالبًا؛حيث يُجرى عندما:
يكون الأطباء غير متأكدين من التَّشخيص
اكتشاف الأطباء وجود قيلة مائيَّة في أثناء الفحص (يمكن أن يُظهِرَ تخطيط الصدى مصدر السائل)
لا يُظهِر التَّضوُّء وجودَ سائل في منطقة التَّورُّم
يمكن إجراءُ المزيد من الاختبارات لسرطان الخصية وفقًا لنتائج تخطيط الصَّدى.تنطوي اختبارات السرطان الخُصوي على الاختبارات الدَّمويَّة، وأحيانًا التصوير المقطعي المُحوسَب للبطن والحوض والصدر.
علاج التورم الصفني
أفضل طريقة لمعالجة التَّورُّم الصَّفَني هي مُعالَجَة سبب التَّورُّم.ولكن، ليس من الضروري اللجوءُ إلى المعالجة دائمًا.يحاول الأطبَّاءُ في بعض الأحيان خفض حجم الفتق الأربي من خلال دفعه بلطف باتجاه الأمعاء البارزة وإجباره على العودة إلى مكانه.
نقاط رئيسيَّة
يجب على الرجال والأولاد المصابين بالتَّورُّم الصَّفَني مراجعة الطبيب حتَّى وإن كان لا يُسبِّبُ لهم أيَّ ألم.
يُعدُّ سرطانُ الخصية مصدرًا للقلق عند جميع الأولاد والرجال، وخصوصًا أولئك الذين تقلُّ أعمارهم عن 40 عامًا.
يكون التَّشخيص واضحًا من خلال الأَعرَاض ونتائج الفَحص السَّريري وتخطيط الصدى عادةً.