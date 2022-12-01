تَورُّم الصَّفَن

يستفسر الأطباءُ في البداية عن الأعراض التي يُعاني منها الرجل، ثم يقومون بإجراء الفحص السَّريري.تشير النتائجُ التي يحصلون عليها في أثناء تحرِّيهم في التاريخ الصحي والفحص السَّريري غالبًا إلى سبب حدوث التَّورُّم، وإلى الاختبارات التي قد يكون من الضروري إجراؤها (انظر جدول بعض أسباب وملامح تورّم الصفن).

ويستفسرون عن مدّة وجود التَّورُّم وعن حدوث أيِّ تغيُّر في التَّورُّم عند وقوف أو استلقاء الرجل أو عند ازدياد الضغط في البطن (مثل السعال أو الشدّ لرفع شيء ما).كما يستفسر الأطباء عن التاريخ الصحِّي للرجل وذلك لأنَّ الاضطرابات في أجزاء أخرى من الجسم (مثلًا، وذمة مرتبطة بفشل القلب أو فشل الكبد) يمكن أن تُسهم في التَّورُّم الصَّفَني.

يُجرى الفَحصُ السَّريري للرجل في وضعيَّتي الوقوف والاستلقاء.يقوم الطبيب بفحصٍ لطيفٍ للخصية والبربخ والحبل المنوي لتحديد موضع التَّورُّم أو الكتلة بشكلٍ دقيقٍ، وعمَّا إذا كان التَّورُّم مؤلمًا عند جسِّه.كما يقوم في بعض الأحيان بتسليط ضوءٍ ساطعٍ خلف الصَّفن لمعرفة ما إذا كان الضوء يمر من خلاله (اختبار التضوُّء أو الشُفوفيَّة transillumination)؛حيث يمكن أن يمرَّ الضوءُ من خلال تجمُّع سائل (مثل القيلة المائيَّة) ولكن ليس من خلال كتلة صلبة (مثل السرطان).