الحاجة المُلحَّة إلى التبوُّل

يمكن أن تكونَ هناك حاجة ملحَّة للتَّبوُّل (إلحاح)، وقد يكون هذا الشعور شبيهًا بشدٍّ مؤلم مستمرٍّ تقريبًا (زحير)، يمكن أن يكون ناجمًا عن تهيُّج المثانة.وقد يحدثُ تسريب غير منضبطٍ للبول (سلس البول) إذا لم يتبوَّل الشخص فورًا.قد يكونَ الإلحاحُ ناجمًا عن وجود عدوى في المثانة.وقد يسهم تناولُ الكافيين والكحول في حدوث الإلحاح البولي، ولكنَّهما لا يتسبَّبان في حدوث إلحاحٍ شديدٍ إلَّا في حالاتٍ نادرة.ويكون التهابُ المثانة (التهاب المثانة الخلالي) هو السبب في حالاتٍ نادرة.

يستطيع الأطبَّاءُ تحديدَ سبب الإلحاح عادةً من خلال اطِّلاعهم على الأعراض التي يُعاني منها الشخص وعلى نتائج الفحص السريري وتحليل البول.وقد يكون من الضروري إجراء تحليل وزرع للبول عندَ الاشتباه في وجود عدوى.ويمكن للأطباء في بعض الأحيان، وخصوصًا عندَ الاشتباه بالتهاب المثانة الخلالي، إدخال أنبوب مشاهدة مرن إلى المثانة (تنظير المثانة) أو القيام باختزاع المثانة.

يُعالجُ الأطبَّاء سببَ حدوث الإلحاح.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن أعراض المسالك البولية).