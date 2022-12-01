ألمُ الخاصرة

تتسبَّب حصاة الكلية بحدوث ألم شديد عندَ دخولها إلى الحالب.تحدث تقلُّصاتٌ في الحالب كردَّة فعلٍ على دخول الحصاة، ممَّا يؤدي إلى الشعور بألمٍ شديدٍ ماغص (مغص كلوي أو حالبي) في الخاصرة أو في أسفل الظهر والذي ينتشر غالبًا إلى أعلى الفخذ، أو عند الرجال إلى الخُصيَتين.يأتي الألم على شكل موجاتٍ عادةً.يمكن أن تستمرُّ الموجة ما بين 20 - 60 دقيقة ثمَّ تتوقف.يتوقَّف الألم دون أن يعودَ مرَّة أخرى عندما يسترخي الحالب أو عندما تنتقل الحصاة إلى المثانة.

تؤدي إصابة الكلية بالعدوى (التهاب الحويضة والكلية) إلى حدوث تورُّمٍ في أنسجة الكلية، ممّا يُسبِّبُ تمطُّط محفظة الكلية والشُّعور بألم مُوجع وثابت.لا تُسبِّبُ أورام الكلية شعورًا بالألم حتّى تصبح كبيرة جدًّا عادةً.

وتشتمل الاضطراباتُ الأخرى التي تُسبِّبُ الألم في الخاصرة على حدوث انسدادٍ مفاجئ في مجرى الدَّم إلى الكلية أو الأمعاء وحدوث أم دم أبهريَّة بطنيَّة متمزِّقة وأحيانًا غير متمزِّقة وحدوث مشاكل في العمود الفقري أو في أعصاب العمود الفقري وإصابات عضليَّة هيكليَّة وأورام تُصيب الجزء الخلفي من البطن (الحَيِّزُ خَلفَ الصِّفاق).