لمحَة عامَّة عن داء الكبد

يمكن أن يظهر داء الكبد من خلال الكثير من الطرائق المختلفة.وتنطوي المظاهر المميَّزة على ما يلي:

تكون مظاهر داء الكبد غير واضحة في بعض الأحيان.فمثلًا، يمكن أن تنطوي الأَعرَاض على الشعور بالتعب وشعورٌ عامٌّ بالمرض ونَقص الشَّهية ونَقص طفيف في الوَزن.إلَّا أنَّ الأشخاص قد لا يُلاحظون هذه الأعراض، كما أنَّ هذه الأعراض تكون نموذجيَّة للكثير من الأمراض الأخرى.وبالتالي، يمكن بسهولة أن يكون داء الكبد مُهملًا، وخصوصًا في مراحله الأولى.

الجدول بعض سمات* داء الكبد الجدول

صورة ترسيمية للكبِد والمَرارة

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكبد والمرارة).