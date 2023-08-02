الاختبارات الدموية للكبد

اختبارات الكبد هي اختبارات دمويَّة تُمثِّلُ طريقة غَيرُ باضِعَة للتحرِّي عن وجود داء الكبد (مثل التهاب الكبد الفيروسي في الدَّم المُتَبرع به)، ولقياس شدَّة واستفحال داء الكبد وكذلك الاستجابة للمُعالَجة.

تكُون الفحوصات المخبرية فعَّالة بشكلٍ عام بالنسبة إلى التالي:

التحرِّي عن التهاب أو ضرر أو خلل وظيفيّ في الكبد

تقييم شدَّة إصابة الكبد

مُراقبة سير داء الكبد واستجابة الشخص للمُعالَجة

وضع التَّشخيص الصحيح

تُجرَى اختبارات الكبد على عيِّنات من الدم وهي تقيس مستويات الأنزيمات والمواد الأخرى التي يُنتجها الكبد،وتنطوي هذه الموادّ على:

ناقِلَةُ أَمينِ الألانين (ALT)

الألبومين

الفوسفاتاز القلوية (ALP)

الجنين البروتينيّ ألفا (AFP)

ناقِلَةُ أَمينِ الأَسبَارتات (AST)

البيليروبين

إنزيم ناقلة غاما-غلوتاميل (GGT)

نازِعَةُ هيدروجينِ اللَّاكتات (LDH)

نُوكلِيُوتيداز 5 (5’-nucleotidase)

تقيسُ مستويات بعض هذه المواد وُجود ودرجة التهاب في الكبد (مثل ناقِلَةُ أَمينِ الألانين وناقِلَةُ أَمينِ الأَسبَارتات).تقيسُ مستويات موادّ أخرى كيف يقوم الكبد بوظائفه الطبيعية في إنتاج البروتينات وإفراز الصفراء (مثل الألبُومين والبيليروبين).يُمكن إيجاد ما يُشكِّلُ القيمة الطبيعيَّة للعديدِ من هذه الاختبارات في جدول اختبارات الدم.ولكن يُمكن أن يكُون بعض هذه القيم أعلى من المستوى الطبيعيّ عند الأشخاص الذين لديهم اضطرابات لا تتعلَّق بالكَبِد.

اختبارات الكبد اختبار مختبري اختبارات وظائف الكبد اختبار مختبري زمن الثرومبوبلاستين الجزئي (PTT, aPTT) اختبار مختبري زمن البروثرومبين والنسبة المقيسة الدولية (PT/ INR) اختبار مختبري اختبارات وظائف الكبد اختبار مختبري زمن الثرومبوبلاستين الجزئي (PTT, aPTT) اختبار مختبري زمن البروثرومبين والنسبة المقيسة الدولية (PT/ INR)

زمن البروثرومبين (PT) هُو واحد من اختبارات وظائف الكبد يُستخدَم لحساب النسبة المُقيَّسَة العالميَّة (INR)،ويقيس زمن البروثرومبين والنسبة المُقيَّسَة العالميَّة معًا الزمنَ الذي يحتاج إليه الدَّم حتَّى يتخثَّر (يقوم الكبد بإنتاج بعض البروتينات الضروريَّة لتخثُّر الدَّم وهي تُسمَّى عوامل تخثُّر الدَّم).يُمكن أن تُشير النتيجة غير الطبيعية لاختبار زمن البروثرومبين والنسبة المُقيَّسَة العالميَّة إلى اضطراب حادٍّ أو مُزمن في الكبد،وبالنسبة إلى اضطرابات الكبد الحادة والمُزمِنَة معًا، تُشير الزيادة في اختبار زمن البروثرومبين أو النسبة المُقيَّسَة العالميَّة إلى استفحال المرض ليُصبِح فشل الكبد غالبًا.

ولتحديد السبب المحتمل لأي شذوذات في نتائج اختبار الكبد، سيتحرى الطبيب أيضًا تاريخ الشخص ويُجري دراسات تصوير و/أو يجري خزعة للكبد.