المَثانة والسبيل الصفراويّ

المَرارة هي كيس تخزين عضليّ صغير الحجم على شكل ثمرة الإجاص تحتوي على الصفراء، وتكُون مترابطة مع الكبد بقنواتٍ تُسمَّى السبيل الصفراويّ.(انظر أيضًا لمحة عامة عن الكبد والمرارة).

والصفراء هي سائل لزج ثخين بلونٍ أصفر مائل إلى الأخضر.تتكوَّن الصفراء من أملاح الصفراء والشَّوارد electrolytes (جُزيئات مشحونة ذوَّابة مثل الصوديوم والبيكربُونات)، وأصباغ الصفراء والكولستيرول ودُهون أخرى (شحميات lipids).هناك وظيفتان رئيسيتان للصفراء:

المُساعدة على الهَضم

التخلص من فضلات مُعيَّنة (خُصوصًا الهيموغلوبين والكولستيرول الزائد) من الجسم

تُساعِدُ أملاح الصفراء على الهضم عن طريق جعل الكولستيرول والدُّهون والفيتامينات الذوابة في الدهون سهلةَ الامتِصاص من الأمعاء.

البيليروبين هُوَ الصبغ الرئيسيّ في الصفراء،وهو من الفضلات التي تتشكَّل من الهيموغلوبين (البروتين الذي ينقل الأكسجين في الدم) ويجري طرحه في الصفراءِ.يجري إفرازُ الهيمُوغلُوبين عندما تتخرَّب كريات الدم الحمراء القديمة أو المُتضرِّرة.

المرارة والأقنية الصفراوية الصورة

تتدفَّق الصفراء من الكبِد عبر القناتين الكبديتين اليسرى واليُمنى، حيث تجتمعان مع بعضهما بعضًا لتُشكِّلا القناة الكبديَّة الأصليَّة،ومن ثمَّ تنضمُّ هذه القناة إلى قناةٍ مُتَّصلة بالمرارة تُسمَّى القناة المراريَّة لتُشكلا قناة الصفراء الأصليَّة.تدخُل قناة الصفراء الأصليَّة المعى الدَّقيق عند مصرَّة أودي Oddi (عضلة حلقية الشكل) التي تكون على بعد بوصات قليلة تحت المعِدة.

يتدفَّق حَوالى نصف الصفراء التي يجري إفرازها بين الوجبات عبر قناة الصفراء الأصلية مُباشرةً إلى داخل المعى الدَّقيق،بينما يجري تحويل بقية الصفراء عبر القناةِ المرارية إلى داخل المرارة ليجري تخزينها.في المرارة، يَجرِي امتصاص ما يصل إلى نسبة 90% من الماء في الصفراء إلى مجرى الدَّم، ممَّا يجعل الصفراء المتبقيَّة عاليةَ التركيز.عندما يدخُل الطعامُ إلى المعى الدَّقيق، تقوم سلسلة من الإشارات الهُرمونِيَّة والعصبية بتحريض المرارة على الانقباض وتحريض مصرَّة أودي على الاسترخاء والفتح،ومن ثمَّ تتدفَّق الصفراء وتمرّ عبر المعى الدَّقيق لتمتزج مع مُحتويات الطعام وتقوم بوظائفها الهضميَّة.

بعد أن تدخل الصفراء وتمر عبر المعى الدَّقيق، تجري إعادة امتصاص نحو 90% من أملاح الصفراء إلى داخل مجرى الدَّم عبر جدار نهاية المعى الدَّقيق.يستخرِجُ الكبِدُ هذه الأملاح الصفراوية من الدَّم ويُفرزها من جديد إلى داخل الصفراء.تمرُّ أملاح الصفراء بهذه الدورة لعددٍ من المرات يتراوح بين 10 إلى 12 مرَّة في اليوم تقريبًا،وفي كل مرَّة، لا يجري امتصاص كميات صغيرة من أملاح الصفراء وتصِل إلى المعى الغليظ حيث تقومُ البكتيريا بتفكيكها.تجري إعادة امتصاص بعض أملاح الصفراء في المعى الغليظ،ويجري طرح البقيَّة في البراز.

لا تُعدُّ المرارة ضروريَّة بالرغم من أنَّها مفيدة،وإذا جرى استئصالها (على سبيل المثال عند شخص يُعاني من التِهاب المرارة cholecystitis)، تستطيع الصفراء الانتقال مباشرةً من الكبِد إلى المعى الدَّقيق.

حصيَّات المرارة هي كتل صلبة تتشكَّل عندما يكون هناك الكثير من الكوليسترول (النوع الأكثر شُيُوعًا من الحصى)، أو الكثير من البيليروبين، أو عندما لا توجد مستويات كافية من الأملاح الصفراوية.وقد تتشكَّل في المرارة أو قناة الصفراء.لا تُسبِّبُ الحصيَّات المراريَّة أيَّة أعراض عادةً،ولكنها قد تُؤدِّي إلى انسِداد تدفُّق الصفراء من المرارة وتُسبِّب ألمًا (المغص المراريّ) أو التهاباً.كما قد تنتقل الحصيات المرارية أيضًا من المرارة إلى قناة الصفراء، حيثُ يُمكن أن تسدّ المجرى الطبيعيّ للصفراء إلى الأمعاء وتُسبِّب اليرقان (تغيُّر في لون الجلد وبياض العينين إلى الأصفَر)، بالإضافة إلى الألم والالتهاب.

كما يُمكن أن يحدث أيضًا انسداد لمجرى الصفراء بسببِ الأورام.تُعدُّ الأَسبَاب الأخرى لانسِداد مجرى الصفراء أقلُّ شُيوعًا.