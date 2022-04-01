يُنتِجُ الكبد نحو نصف كمية الكولستيرول في الجسم،بينما تأتي الكمية الباقية من الدَّم.يجري استخدام مُعظم كمية الكولستيرول التي يُنتجها الكبد لصنع الصفراء، وهي سائلٌ لزجٌ وثخين وبلون أصفر مائلٍ إلى الأخضر يُساعِدُ على الهضم.كما يحتاجُ الجسم إلى الكولستيرول أيضًا لإنتاج هرمونات مُعيَّنة مثل الإستروجين والتستوستيرون وهرمونات الغُدَّة الكظرية، وهو مُكوِّنٌ حيويّ لغشاء جميع الخلايا.

يُنتِجُ الكبِدُ موادّ أخرى، مثل البروتينات التي يحتاج إليها الجسم لوظائفه،فعلى سبيل المثال، عوامل التخثُّر هي بروتينات يحتاج إليها الجسم لوقف النَّزف.الألبومين هو بروتينٌ يحتاج إليه الجسم للحفاظِ على ضغط السَّائِل في مجرى الدَّم.

يجري تخزين السكّريات على شكل غليكوجين glycogen ومن ثمَّ يجري تفكيكها لتدخل في مجرى الدَّم على شكل غلوكوز عند الحاجة إليها (على سبيل المثال في أثناء النَّوم عندما يُمضي الشخص ساعات عديدة من دون أن يأكل وتُصبح مُستويات سكَّر الدَّم مُنخفضةً جداً).

كما يقُوم الكبد أيضًا بتفكيك المواد السمِّية أو الضارة (السموم) والتي يجري امتصاصها من الأمعاء أو يجري تصنيعها في مكانٍ آخر من الجسم، ومن ثمَّ يجري طرحها كمنتجات ثانوية غير ضارَّة في الصفراء أو الدم.تدخُل المنتجاتُ الثانوية التي جرى طرحها في الصفراء إلى الأمعاءِ ومن ثمَّ تخرج من الجسم ضمن البراز.تجري تصفية المُنتجات الثانوية التي دخلت الدَّم وذلك عن طريق الكلى، ثُمَّ تخرج من الجسم ضمن البول.كمل يقوم الكبدُ أيضًا بتعديلٍ كيميائيّ (يستقلِب) للأدوية (انظر استقلاب الأدوية)، ويجعلها عادةً غير نشطة أو يُصبح من السهل طرحها من الجسم.