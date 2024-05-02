لَمحَةٌ عامَّة عن اضطرابات الأوعية الدَّمويَّة في الكبد

يحصل الكبدُ على الأكسجين والموادّ المُغذِّية التي يحتاج إليها في الدَّم الذي يأتي من وعاءين دمويين كبيرين:

الوريد البابي

الشريان الكبدي

يُؤمِّنُ الوريدُ البابي نَحو ثلثي كمية الدَّم.ويحتوي هذا الدَّمُ على الأكسجين وعلى الكثير من الموادّ المُغذِّية التي تُجلَبُ إلى الكبد من الأمعاء للمعالجة.يُؤمِّنُ الشريانُ الكبدي الثلث المتبقِّي من الدَّم.يأتي هذا الدَّم الغنيُّ بالأكسجين من القلب، ويُزوِّد الكبدَ بحوالى نصف إمدادات الأكسجين.يساعد حصول الكبد على الدَّم عبر وعاءين دمويين على وقايته، وإذا أصاب ضرر أحد الوعائين الدمويين، يستطيع الكبد أن يستمرَّ في أداء وظائفه غالبًا، وذلك لأنه يحصل على الأكسجين والموادّ المُغذِّية من مصدرٍٍ آخر للدَّم.

التروية الدمويَّة للكبِد

يخرج الدَّم من الكبد عبرَ الأوردة الكبديَّة؛وهذا الدَّم هو خليط من الدَّم الذي يحمله الشريان الكبدي والوريد البابي.تنقُل الأوردةُ الكبدية الدَّم إلى الوريد الأجوف السفلي، وهُو الوريد الأكبر في الجسم والذي ينقل الدَّم من البطن والأجزاء السفلية من الجسم إلى الجانب الأيمن من القلب.

تنجم اضطراباتُ الأوعية الدَّموية في الكبد عادةً عن التروية الدموية غير الملائمة، سواءٌ إلى الكبد أم خارجه؛وإذا كانت المشكلةُ في التروية الدموية خارج الكبد، فإنَّ الدَّم يعود إلى الكبد مؤدِّيًا إلى احتقانٍ يُمكن أن يُسبب تضخُّمَ الكبد.وفي كلتا الحالتين، لا تتلقى خلايا الكبد ما يكفي من الدَّم (تسمى الحالة نقص التروية أو الإقفار)، وبذلك تُحرَم من الأكسجين والمواد المُغذية.يحدث اعتلال الأقنية الصفراويَّة الإقفاري ischemic cholangiopathy عندما لا تحصل الأقنية الصفراويَّة على ما يكفي من الدَّم.

هل تعلم...

قد تنجُم التروية الدموية غير الملائمة إلى الكبد أو الخارج منه عن فشل القلب، أو عن اضطرابات تجعل الدَّم أكثر ميلًا للتَّجلُّط (اضطرابات التخثُّر)؛وفي اضطرابات التخثُّر، قد تؤدِّي جلطة إلى حدوث انسداد في الوريد البابي أو وريد كبديّ، ممَّا يُبطئ أو يمنع جريانَ الدَّم.تنطوي الاضطراباتُ المؤدية إلى حدوث انسدادات في جريان الدَّم على: