اختبارات تصوير الكبد

قد يشتبه الأطباء في سرطان الكبد النَّقيلي عند الأشخاص الذين يُعانون من نقص الوزن وضخامة الكبد أو المصابين بسرطانٍ يميل للانتقال إلى الكبد.ولكنَّ الأطبَّاء يجدون صعوبةً في تشخيص السرطان قبل أن يصل إلى مرحلةٍ مُتقدِّمة غالبًا.

ويمكن عندَ اشتباه الأطبَّاء بوجود إصابةٍ بسرطان الكبد التَّوصية بإجراء اختبارات للكبد (اختبار دموي بسيط) لتقييم سلامة أدائه لوظائفه.قد تكون النتائج غير طبيعية، كما هي في الكثير من الاضطرابات.وبذلك، لا يمكن لهذه النتائج تأكيد التشخيص.يكون اللجوء إلى تخطيط الصدى مفيدًا عادةً، إلَّا أنَّ استعمال التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي للكبد يكون أكثرَ دقَّةً للتَّحرِّي عن السرطان؛حيث يجري حقن عامل ظليل في الوريد قبل إجراء التصوير المقطعي المحوسب أو التصوير بالرنين المغناطيسي.يُساعد العاملُ الظليل على تسهيل مشاهدة التَّشوُّهات عند وجودها (انظر اختبارات تصوير الكبد والمرارة)؛إلَّا أنَّه لا يمكن لاختبارات التصوير أن تكشف دائمًا الأورام الصغيرة أو تُميِّزَ السرطان عن تشمُّع الكبد أو عن التَّشوُّهات الأخرى.

اختبار مختبري اختبارات وظائف الكبد

سرطانُ الكبد النَّقيلي Metastatic Liver Cancer الصورة جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Patrick O’Kane, MD.

وتُجرى خزعة للكبد (استئصال عيِّنة من أنسجة الكبد بواسطة إبرة لفحصها تحت المجهر) إذا لم يكن التشخيص واضحًا بعد إجراء اختبارات التصوير أو عند الحاجة إلى الحصول على المزيد من المعلومات للمساعدة على اتِّخاذ قرارات المعالجة.يلجأ الأطبَّاء إلى التصوير بتخطيط الصدى أو التصوير المقطعي المحوسب لتوجيه موضع إبرة الاختزاع وذلك لتحسين فرص الحصول على الأنسجة السرطانيَّة.وبدلًا من ذلك، يمكن للأطباء إدخال أنبوب مشاهدةٍ مرن (منظار البطن) من خلال شقٍّ صغيرٍ في البطن لتحديدٍ موضع الحصول على الأنسجة السرطانيَّة بشكلٍ أفضل.