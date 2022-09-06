المعالجة الدوائية للفشل القلبي

غالبًا ما تُوصف مدرات البول ("حبوب الماء") عندما لا يفيد تقليل استهلاك الملح وحده من احتباس السوائل.تساعد هذه الأدوية الكلى على التخلص من الملح والماء عن طريق زيادة تشكيل البول، ومن ثم تقليل حجم السوائل في جميع أنحاء الجسم.

تُعد مدرات البول العروية (loop diuretics) (تُسمى أيضًا مدرات العروة)، مثل فوروسيميد، أو تورسيميد، أو بوميتانيد، مدرات البول الأكثر شيوعًا في علاج فشل القلب.عادة ما تؤخذ مدرات البول هذه عن طريق الفم على المدى الطويل، ولكنها تكون فعالة جدًا في الحالات الإسعافية عند إعطائها عن طريق الوريد.يُفضل استخدام مدرات البول العروية في حالات الفشل القلبي المعتدلة إلى الشديدة.

أما مدرات البول الثيازيدية، مثل هيدروكلوروثيازيد، فقد تستخدم عند الأشخاص من ذوي ضغط الدم المرتفع، لأنها تمتلك فعالية أقل وقد تساعد على خفض ضغط الدم.

يمكن لمدرات البول العروية والثيازيدية أن تُسبب طرح البوتاسيوم في البول، مما يؤدي للإصابة بنقص بوتاسيوم الدم.ولذلك، يمكن أيضًا وصف مدر بولي يزيد من مستويات البوتاسيوم (مُدر بولي موفرًا للبوتاسيوم potassium-sparing diuretic) أو مكملات البوتاسيوم.بالنسبة لجميع المصابين بالفشل القلبي، يُعد دواء سبيرونولاكتون spironolactone مدرًا بوليًا موفرًا للبوتاسيوم ويمكن استخدامه ما لم تتراجع وظائف الكلية بشكل كبير.يمكن لهذا الدواء أن يزيد من أمد الحياة لمريض فشل القلب.

يمكن لتناول مدرات البول أن تفاقم من مشكلة سلس البول.ولكن يمكن توقيت موعد جرعة المدر البولي بحيث تقلل من خطر السلس عند عدم وجود حمام أو عند صعوبة الوصول إليه.