الفشل القلبي هو حالة مرضية يعجز القلبُ فيها عن تلبية حاجة الجسم بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى انخفاض الجريان الدموي، وتراكم الدم في الأوردة والرئتين (احتقان)، و/أو تغيرات مرضية أخرى يمكن بدورها أن تُضعف القلب أكثر أو تُسبب تصلبه.تتضمن المعالجة الدوائية للفشل القلبي ما يلي
الأدوية التي تساعد على تخفيف الأَعرَاض: مدرات البول، أو موسِّعات الأوعية، أو الديجوكسين
الأدوية التي تساعد على تحسين معدلات البقاء: مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) ، أو حاصرات بيتا، أو مناهضات الألدوستيرون، أو حاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 (ARBs)، أو مثبطات مستقبلات الأنجيوتنسين/النيبريليسين ARNIs، أو مثبِّطات الناقل المشترك-2 لغلوكوز الصوديوم (SGLT2s)، أو مثبطات العقدة الجيبية
يجري اختيار الدواء بحسب نوع الفشل القلبي.في فشل القلب الانقباضي (فشل القلب ذو الكسر القذفي المنخفض، HFrEF) ، تكون جميع الزمر الدوائية مفيدة.في فشل القلب الانبساطي (فشل القلب مع الحفاظ على الكسر القذفي، HFpEF) ، تقتصر المعالجة الدوائية على استخدام مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2، ومناهضات الألدوستيرون، وحاصرات بيتا، ومثبطات SGLT2.بالنسبة إلى فشل القلب ذو الكسر القذفي الخفيف (HFmrEF)، يمكن لمثبطات ARNIs و SGLT2 أن تكون مفيدة.
من الضروري أن يأخذ الأشخاص أدويتهم بانتظام، وأن يتأكدوا من عدم نفاد مخزونهم من الأدوية الموصوفة لهم.
مناهضات الألدوستيرون aldosterone antagonists
الألدوستيرون aldosterone هو هرمون يؤدي إلى احتباس الملح والماء في الكلى.وبالتالي، تقوم مناهضات الألدوستيرون (حاصرات) بتعطيل تأثيرات الألدوستيرون بشكل مباشر (على العكس من مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين التي تعطلها بشكل غير مباشر) وتساعد على الحدّ من احتباس السوائل.تُحسن هذه الأدوية من فرص البقاء على قيد الحياة وتقلل من احتمال دخول المستشفى عند المصابين بالفشل القلبي.
مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE)
الأنجيوتنسين 2 هو هرمون يحفز تحرير الألدوستيرون والفازوبريسين، وكلاهما يؤدي إلى احتفاظ الكلى بالملح والماء.وهكذا، تساعد مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين ACE على الحد من احتباس السوائل، وتُعد من الأدوية الأساسية في علاج الفشل القلبي الانقباضي.تساعد هذه الأدوية على تخفيف الأَعرَاض وتقليل الحاجة إلى دخول المستشفى وزيادة أمد بقاء المريض على قيد الحياة.تُقلل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين من المستويات الدَّموية لهرمونات أنجيوتنسين 2 وبالتالي الألدوستيرون، والتي تساعد عادة على زيادة ضغط الدَّم (انظر الشكل تنظيم ضغط الدم: جملة الرينين-أنجيوتنسين-ألدوستيرون)ومن خلال ذلك، تُسبب مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين توسع الشرايين والأوردة وتساعد الكلى على طرح المزيد من الماء، وبالتالي تقليل العبء الملقى على عاتق القلب.كما قد يكون لهذه الأدوية بعض الآثار المفيدة المباشرة على القلب وجدران الأوعية الدموية.
حاصرات مستقبلات أنجيوتنسين 2
تمتلك مثبطات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 (ARBs) آثارًا مماثلة لتلك التي تمتلكها مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE).تُستخدم مثبطات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 بدلًا من مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين عند بعض الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين بسبب السعال، وهو أحد التأثيرات الجانبية لمثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، في حين أنه أقل شيوعًا مع مثبطات مستقبلات الأنجيوتنسين 2.
مثبطات مُستقبل الأنجيوتنسين/النيبريليسين
مثبطات مُستقبل الأنجيوتنسين/النيبريليسين هي مشاركة دوائية أحدث لعلاج فشل القلب.وهي تشتمل على مثبط لمستقبلات الأنجيوتنسين 2 وفئة جديدة من الأدوية هي مثبطات النيبريليسين.والنيبريليسين neprilysin هو إنزيم يشارك في تفكُّك بعض المواد (الببتيدات) التي تحفز الجسم على طرح الصوديوم.من خلال تثبيط تفكُّك هذه الببتيدات، تعمل هذه الأدوية على خفض ضغط الدم وزيادة إطراح الصوديوم، ممَّا يُقلِّل من العبء الملقى على عاتق القلب.تساعد هذه الأدوية على إطالة أمد الحياة بشكل أفضل من مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، أو مثبطات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 لوحدها عند الأشخاص المصابين بفشل القلب الانقباضي.
حاصرات بيتا Beta-blockers
غالبًا ما تُستخدم حاصرات بيتا مع مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين لعلاج الفشل القلبي، وتُعد دواءً أساسيًا آخر في علاج الفشل القلبي.تمنع هذه الأدوية عمل الهرمون نورأدرينالين (الذي يزيد من الجهد الملقى على القلب) وتُؤدِّي إلى تحسُّن طويل الأمد في وظيفة القلب وأمد الحياة، وهي تُعدُّ علاجًا أساسيًا للأشخاص الذين يعانون من فشل القلب الانقباضي.كما قد تساعد حاصرات بيتا على التقليل من قوة تقلصات القلب في البداية، لذلك يَجرِي وصفها عادة بعد أن تستقر حالة الفشل القلبي بشكل أولي باستخدام أدوية أخرى.
الديجوكسين Digoxin
يُعد الديجوكسين واحدًا من أقدم المُعالجَات المستخدمة لعلاج الفشل القلبي، حيث يزيد من قوة كل نبضة قلبية، ويبطئ معدل النبض السريع جدًّا.يساعد الديجوكسين على الحدّ من الأَعرَاض عند بعض الأشخاص الذين يعانون من فشل قلبي انقباض، ولكنه خلافًا لغيره من أدوية الفشل القلبي المذكورة هنا، لا يزيد أمد الحياة.
مدرات البول
غالبًا ما تُوصف مدرات البول ("حبوب الماء") عندما لا يفيد تقليل استهلاك الملح وحده من احتباس السوائل.تساعد هذه الأدوية الكلى على التخلص من الملح والماء عن طريق زيادة تشكيل البول، ومن ثم تقليل حجم السوائل في جميع أنحاء الجسم.
تُعد مدرات البول العروية (loop diuretics) (تُسمى أيضًا مدرات العروة)، مثل فوروسيميد، أو تورسيميد، أو بوميتانيد، مدرات البول الأكثر شيوعًا في علاج فشل القلب.عادة ما تؤخذ مدرات البول هذه عن طريق الفم على المدى الطويل، ولكنها تكون فعالة جدًا في الحالات الإسعافية عند إعطائها عن طريق الوريد.يُفضل استخدام مدرات البول العروية في حالات الفشل القلبي المعتدلة إلى الشديدة.
أما مدرات البول الثيازيدية، مثل هيدروكلوروثيازيد، فقد تستخدم عند الأشخاص من ذوي ضغط الدم المرتفع، لأنها تمتلك فعالية أقل وقد تساعد على خفض ضغط الدم.
يمكن لمدرات البول العروية والثيازيدية أن تُسبب طرح البوتاسيوم في البول، مما يؤدي للإصابة بنقص بوتاسيوم الدم.ولذلك، يمكن أيضًا وصف مدر بولي يزيد من مستويات البوتاسيوم (مُدر بولي موفرًا للبوتاسيوم potassium-sparing diuretic) أو مكملات البوتاسيوم.بالنسبة لجميع المصابين بالفشل القلبي، يُعد دواء سبيرونولاكتون spironolactone مدرًا بوليًا موفرًا للبوتاسيوم ويمكن استخدامه ما لم تتراجع وظائف الكلية بشكل كبير.يمكن لهذا الدواء أن يزيد من أمد الحياة لمريض فشل القلب.
يمكن لتناول مدرات البول أن تفاقم من مشكلة سلس البول.ولكن يمكن توقيت موعد جرعة المدر البولي بحيث تقلل من خطر السلس عند عدم وجود حمام أو عند صعوبة الوصول إليه.
مثبطات العقدة الجيبية
العقدة الجيبية هي جزء القلب الذي يحفز حدوث الضربات القلبية ويُحدِّد معدَّلها.يعد دواء إيفابرادين ivabradine أول دواء في هذه الزمرة الدوائية التي تبطئ معدل العقدة الجيبية.يساعد إبطاء القلب على التقليل من العبء الملقى عليه، ويمكن أن يقلل أيضًا من عدد الحالات التي يحتاج فيها بعض المصابين بالفشل القلبي إلى دخول المستشفى.
مثبطات الناقل المشترك 2 لغلوكوز الصوديوم (SGLT2s)
تُستخدم مثبِّطات الناقل المشترك-2 لغلوكوز الصوديوم (Sodium glucose co-transporter-2 inhibitors) في معالجة داء السُّكَّري.بالإضافة إلى خفض مستوى السكر في الدم (الغلُوكُوز)، يكون لهذه الأدوية أيضًا تأثيرات مفيدة على عضلة القلب والأوعية الدموية.فقد أظهر أحد الأدوية في هذه الفئة، وهو داباجليفلوزين dapagliflozin، أنه يقلل من أعراض فشل القلب ويحسن نوعية الحياة لدى الأشخاص المصابين بفشل القلب الانقباضي.وأظهر دواء آخر في هذه الفئة، وهو إمباغليفلوزين أنه يساعد على التقليل من حالات الإقامة في المستشفى بسبب فشل القلب الانبساطي.
موسعات الأوعية الدموية
يمكن لموسعات الأوعية الدموية أن تُسهل على القلب عملية ضخ الدم.لا ينتشر استخدام الموسعات الوعائية، مثل هيدرالازين hydralazine، وثنائي نترات الإيزوسوربيد isosorbide dinitrate، أو لصاقات أو بخاخات النتروجليسرين nitroglycerin patches or spray بنفس انتشار استخدام مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو حاصرات مستقبلات أنجيوتنسين 2، التي تكون أكثر فعالية.ولكن، يمكن للأشخاص الذين لا يستجيبون لمثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو حاصرات مستقبلات أنجيوتنسين 2 أو لا يستطيعون استخدامها أن يستفيدوا من استخدام موسعات الأوعية.يمكن لهذه الأدوية أن تساعد على تعزيز جودة وأمد الحياة عند مشاركتها مع مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين أو حاصرات مستقبلات أنجيوتنسين 2، وذلك عند بعض الأشخاص الذين يعانون من أعراض متقدمة
الأدوية الأخرى المُستخدمة في علاج الفشل القلبي
يمكن لبعض الأدوية الأخرى أن تكون مفيدة في بعض الأحيان.
قد يصف الطبيب الأدوية المضادة لاضطراب النظم القلبي إذا اشتكى المريض من عدم انتظام النبض القلبي (انظر جدول بعض الأدوية المُستخدمة في علاج اضطرابات النظم القلبي).
جرب الأطباء مسبقًا المشاركة بين الديجوكسين والأدوية التي تزيد من قوة ضخ القلب، إلا أن تلك المشاركات لم تثبت أي فائدة حتى الآن، بل على العكس، زاد بعضها من خطر الوفاة.