مرض القلب الرئوي هو تسمّك وتضخّم في البطين على الجانب الأيمن من القلب، ينجم عن اضطراب رئوي كامن يُسبِّب ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي (ضغوط عالية في الرئتين).تؤدي هذه السماكة والتضخم في البطين الأيمن إلى حدوث فشل القلب.

ارتفاعُ ضغط الدم الرئوي هو حالة يكون فيها ضغط الدَّم في شرايين الرئتين (الشرايين الرئوية) مرتفعًا بشكلٍ غير طبيعي.يمكن للاضطرابات الرئوية أن تتسبَّب في حدوث ارتفاع ضغط الدَّم الرئوي بعدة طرائق.

فعندما تكون مستويات الأكسجين منخفضة لفترة طويلة، تنقبض الشرايين الرئوية وتصبح جدرانها سميكة.ويؤدي هذا الانقباض والسماكة إلى زيادة الضغط في الشرايين الرئوية.كما تُسبب الاضطرابات الرئويَّة التي تُلحق الضَّررَ أو تُنقصُ كمية أنسجة الرئة (مثل نُفاخ الرئة) إلى خفض عدد الأوعية الدَّموية في الرئتين.ويؤدي انخفاض عدد الأوعية الدَّموية إلى زيادة الضغط في الأوعية المُتبقِّية.

السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالقلب الرئوي هو

تتضمن الأسباب الأخرى الأقل شيوعًا

الصمة الرئوية pulmonary embolism

النسيج الضام connective tissue

التليّف الخلالي الرئوي pulmonary fibrosis

السمنة مع انخفاض القدرة على التنفس

بمجرد حدوث ارتفاع ضغط الدم الرئوي، يعمل الجانب الأيمن من القلب بجهدٍ إضافي لضخ الدَّم من خلال الرئتين.وتؤدي زيادة الجهد إلى تضخُم عضلة القلب وازدياد سماكتها.إذا استمرَّ ارتفاع ضغط الدم الرئوي فترةً طويلة، فلا يمكن للجانب الأيمن من القلب أن يُعاوضَ من خلال التضخّم والتسمَّك، فيحدث فشل الجانب الأيمن من القلب.

يؤدي فشلُ البطين الأيمن إلى وضع الشخص تحت خطر الإصابة بالانصمام الرئوي نتيجة ضعف الجريان الدَّموي بشكلٍ غير طبيعي، لذلك يميل الدَّمُ إلى التجمّع في الساقين.وإذا تشكلَّت الجلطات في الدَّم المتجمَِع، فقد تنتقل في النهاية إلى الرئتين وتستقرُّ فيهما، ممَّا يؤدِّي إلى عواقب خطيرة.

أعراض القلب الرئوي قد تكون أعراضٌ القلب الرئوي قليلة في البداية إلى أن يتفاقم الاضطراب بشدة.قد يصف الشخص ألأعراض عند ظهورها بما يلي: ضيق النَّفَس في أثناء بذل الجُّهد

خفة الرأس (وخاصة مع بذل الجهد)

التَّعَب كما تظهر أيضًا أعراضُ لفشل القلب، مثل التورُّم في الساقين (الوذمة) والتفاقم التدريجي لضيق النَّفَس.

تشخيص القلب الرئوي تخطيط صَدى القلب Echocardiography يوجد عددٌ من الاختبارات المتاحة لمساعدة الأطباء على وضع تشخيص مرض القلب الرِّئوي، إلَّا أنَّه يُشتَبه في التشخيص بناءً على الفحص السريري غالبًا.فمثلًا، يمكن للأطبَّاء من خلال استخدام السمَّاعة الطبية سماع أصوات مميَّزةٍ في القلب عندما يصبح البطين الأيمن مجهدًا.كما تُصبح الساقان متورَّمتين، وتتضخَّم أو تتوسَّع الأوردة في الرقبة. ويمكن أن تُظهِر صور الأشعَّة السِّينية تضخُّم البطين الأيمن والشرايين الرئوية. يُقيّم الأطباء وظيفة البطينين الأيمن والأيسر باستخدام تخطيط صدى القلب، والتصوير بالنوكليدات المُشعَّة والقَثطَرة القلبية (لقياس الضغوط في الحجرات القلبية والشرايين الرئوية).