تخطيط كهربيَّة القلب

تخطيط كهربية القلب (ECG) هو فحص طبي سريع وبسيط لا يُسبب الألم يقيسُ النبضات الكهربائيَّة في القلب.
في أثناء تخطيط القلب الكهربائي، يجري قياس، وتضخيم، وتسجيل النبضات الكهربائية للقلب.يوفر هذا السجل، الذي يُعرف أيضًا باسم تخطيط القلب الكهربائي ECG، معلومات حول
الجزء من القلب الذي يُحرِّض كل ضربة من ضربات القلب (الناظمة القلبية التي تُسمَّى العقدة الجيبية الأذينية أو الجيبية)
مسارات التوصيل العصبي للقلب
سرعة القلب ونظمه
وفي بعض الأحيان، يمكن أن يظهر تخطيط كهربية القلب تضخُّمَه (ربما بسبب ارتفاع ضغط الدم، على سبيل المثال) أو أنَّ القلب لا يتلقى ما يكفي من الأكسجين بسبب انسداد في أحد الأوعية الدموية التي تزود القلب بالدم (الشرايين التاجية).
From D Dubin, Rapid Interpretation of EKGs, 1996, Cover Inc., p.95; with permission.
ويَجرِي الحصول على مخطَّط كهربية القلب عادةً إذا كان يشتبه في وجود اضطراب في القلب.كما يَجرِي الحصولُ عليه أحيانًا كجزء من الفَحص السَّريري الروتيني للأشخاص في منتصف العمر والبالغين الأكبر سنًا، حتى لو لم يكن لديهم أي دليل على وجود اضطراب في القلب.ويمكن استخدامُه كأساس للمقارنة مع مخطَّطات لكهربية القلب تُجرى في وقت لاحق عندما يحدث اضطراب في القلب.
قد تَحدث نُظُمُ القلب غير الطبيعية وعدم كفاية تدفق الدَّم إلى عضلة القلب لفترة وجيزة أو بِشكل غير متوقَّع.ولكشف مثل هذه المشاكل، قد يستخدم الأطباء التخطيط الكهربي للقلب المتنقل المستمرّ، حيث يَجرِي تسجيل مخطَّط القلب بشكل مستمر خلال ممارسة الشخص للأنشطة اليومية العادية.
كيف يُجرَِى تَخطيط كهربائيَّة القلب
للحصول على تخطيط كهربية القلب، يقوم الفاحص بوضع أقطاب كهربائية (أجهزة استشعار مستديرة صغيرة تلتصق بالجلد) على ذراعي الشخص وساقيه وصدره.يستخدم جهاز تخطيط كهربية القلب القياسي 12 قطبا (يُسمى جهاز تخطيط القلب الكهربائي ذو الاثنا عشر قطبًا).وهذه الأقطابُ الكهربائية لا تحتوي على إبر، وهي غير مؤلمة.إذا كان هناك شعر كثيف، قد تُحلق أولاً المناطق التي يَجرِي فيها استخدام الأقطاب الكهربائيَّة.تقيس هذه الأقطابُ مدى واتجاه التيَّارات الكهربائية في القلب في أثناء كل ضربة قلبية.تكون الأقطاب متصلة بجهاز إلكتروني بواسطة أسلاك، يقوم هذا الجهاز بتسجيل ورسم الاقتفاء الخاص بكل قطب من الأقطاب.ويظهر كل مُرتَسم النّشاطَ الكهربائي للقلب من زوايا مختلفة.وتشكِّل المرتسماتُ مخطَّطَ كهربية القلب.يَستغرق تخطيط كَهربيَّة القلب نَحو 3 دقائق، وليس له أي مخاطر.
تخطيط كهربيَّة القلب: قراءة الموجات
يُمثل تخطيط كهربية القلب (ECG) التيار الكهربائي الذي يتحرك عبر القلب في أثناء ضرباته.تنقسم حركة التيار الكهربائي إلى أجزاء، ويُعطى كل جزء تسمية أبجدية في تخطيط كهربية القلب.
تبدأ كل ضربة قلبية بنبضة أو إشارة من الناظمة القلبية (العقدة الجيبية الأذينية أو العقدة الجيبية).تُحفز هذه الإشارةُ الحجرتين العُلويَّتين للقلب (الأذينين).تُشير الموجة P إلى تنشيط الأذينين.
بعد ذلك، يتدفق التيار الكهربائي وصولًا إلى الحجرتين السفليتين من القلب (البطينين).يمثّل QRS المُركّب الدالّ على تنشيط البطينين في تخطيط كهربية القلب.
ثم ينتشر التيارُ الكهربائي مَرَّةً أخرى عائدًا إلى البطينين في الاتجاه المعاكس.ويُسمَّى هذا النشاط موجة الاستعادة، والتي تُمثلها الموجة T.
من الممكن تمييز أنواع عديدة من الاضطرابات من خلال قراءة تخطيط كهربية القلب.ويشمل ذلك النوبة القلبية السابقة (احتشاء عضلة القلب)، واضطراب نظم القلب، وعدم كفاية إمدادات الدَّم والأكسجين للقلب (نقص التروية)، وزيادة سماكة (أو تضخُّم) الجدران العضلية للقلب.
ويمكن أن تشير بعضُ الشذوذات التي تظهر في تخطيط كهربية القلب أيضًا إلى الانتفاخات (أُمَّهات الدَّم) التي تظهر في المناطق الضعيفة من جدران القلب.قد تنجم أُمَّهات الدَّم عن نوبةٍ قلبية.إذا كان نظم نبضات القلب غيرَ طبيعي (سريع جدًّا، أو بطيء جدًّا، أو غير منتظم)، فقد يشير تخطيط كهربية القلب إلى نقطة بدء حدوث الإيقاع غير الطبيعي.وتُساعد هذه المعلوماتُ الأطباء على البدء في تحديد السبب والعلاج الأنسب.
الساعات الذكية
تتوفر تقنية تخطيط القلب في الساعات الذكية أيضًا.تستخدم مثل هذه الساعات الذكية مجسًا قطبيًا واحدًا يوضع على المعصم لقياس النشاط الكهربائي للقلب.يمكن لهذا النوع من تخطيط كهربية القلب أن يكشف عن اضطرابات النظم القلبي، بما في ذلك الرجفان الأذيني، وهو أحد أنواع اضطراب النظم القلبي.خلافًا لتخطيط كهربيَّة القلب القياسي ذو الاثناعشر قطبًا، تسمح ساعات تخطيط كهربيَّة الذكية بالمراقبة المستمرة لنشاط القلب، بدلًا من فترة وجيزة واحدة.ومع ذلك، فإن تخطيط كهربية القلب الخاص بالساعة الذكية ليس دقيقًا مثل تخطيط كهربية القلب ذو الاثناعشر قطبًا ويكتشف عددًا أقل من الحالات القلبية المرضية.