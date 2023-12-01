تخطيط كهربيَّة القلب

تخطيط كهربية القلب (ECG) هو فحص طبي سريع وبسيط لا يُسبب الألم يقيسُ النبضات الكهربائيَّة في القلب.

في أثناء تخطيط القلب الكهربائي، يجري قياس، وتضخيم، وتسجيل النبضات الكهربائية للقلب.يوفر هذا السجل، الذي يُعرف أيضًا باسم تخطيط القلب الكهربائي ECG، معلومات حول

الجزء من القلب الذي يُحرِّض كل ضربة من ضربات القلب (الناظمة القلبية التي تُسمَّى العقدة الجيبية الأذينية أو الجيبية)

مسارات التوصيل العصبي للقلب

سرعة القلب ونظمه

وفي بعض الأحيان، يمكن أن يظهر تخطيط كهربية القلب تضخُّمَه (ربما بسبب ارتفاع ضغط الدم، على سبيل المثال) أو أنَّ القلب لا يتلقى ما يكفي من الأكسجين بسبب انسداد في أحد الأوعية الدموية التي تزود القلب بالدم (الشرايين التاجية).

تخطيط كهربية القلب: قراءة المو... فيديو

تخطيط القلب الكهربائي الصورة

تخطيط كهربية القلب: ضربات القلب الطبيعية الصورة From D Dubin, Rapid Interpretation of EKGs, 1996, Cover Inc., p.95; with permission.

ويَجرِي الحصول على مخطَّط كهربية القلب عادةً إذا كان يشتبه في وجود اضطراب في القلب.كما يَجرِي الحصولُ عليه أحيانًا كجزء من الفَحص السَّريري الروتيني للأشخاص في منتصف العمر والبالغين الأكبر سنًا، حتى لو لم يكن لديهم أي دليل على وجود اضطراب في القلب.ويمكن استخدامُه كأساس للمقارنة مع مخطَّطات لكهربية القلب تُجرى في وقت لاحق عندما يحدث اضطراب في القلب.

قد تَحدث نُظُمُ القلب غير الطبيعية وعدم كفاية تدفق الدَّم إلى عضلة القلب لفترة وجيزة أو بِشكل غير متوقَّع.ولكشف مثل هذه المشاكل، قد يستخدم الأطباء التخطيط الكهربي للقلب المتنقل المستمرّ، حيث يَجرِي تسجيل مخطَّط القلب بشكل مستمر خلال ممارسة الشخص للأنشطة اليومية العادية.

جهاز التوصيل القلبي نموذج ثلاثيّ الأبعاد

كيف يُجرَِى تَخطيط كهربائيَّة القلب للحصول على تخطيط كهربية القلب، يقوم الفاحص بوضع أقطاب كهربائية (أجهزة استشعار مستديرة صغيرة تلتصق بالجلد) على ذراعي الشخص وساقيه وصدره.يستخدم جهاز تخطيط كهربية القلب القياسي 12 قطبا (يُسمى جهاز تخطيط القلب الكهربائي ذو الاثنا عشر قطبًا).وهذه الأقطابُ الكهربائية لا تحتوي على إبر، وهي غير مؤلمة.إذا كان هناك شعر كثيف، قد تُحلق أولاً المناطق التي يَجرِي فيها استخدام الأقطاب الكهربائيَّة.تقيس هذه الأقطابُ مدى واتجاه التيَّارات الكهربائية في القلب في أثناء كل ضربة قلبية.تكون الأقطاب متصلة بجهاز إلكتروني بواسطة أسلاك، يقوم هذا الجهاز بتسجيل ورسم الاقتفاء الخاص بكل قطب من الأقطاب.ويظهر كل مُرتَسم النّشاطَ الكهربائي للقلب من زوايا مختلفة.وتشكِّل المرتسماتُ مخطَّطَ كهربية القلب.يَستغرق تخطيط كَهربيَّة القلب نَحو 3 دقائق، وليس له أي مخاطر. تخطيط كهربيَّة القلب: قراءة الموجات