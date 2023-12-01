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MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
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التصويرُ المقطعي بالإصدار البوزيتروني للقلب

حسبThomas Cascino, MD, MSc, Michigan Medicine, University of Michigan;
Michael J. Shea, MD, Michigan Medicine at the University of Michigan
تمت مراجعته جمادى الأولى 1445

    التصويرُ المقطعي بالإصدار البوزيتروني هو نوع من التصوير الطبي يُسمى المسح بالنوكليدات المشعة.من خلال الكشف عن الإشعاع بعد إعطاء المواد المشعة، يُكوّن التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني صورًا يمكن أن توفر معلومات حول وظيفة عضلة القلب.

    في التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET)، تُوسَم مادَّة ضرورية لوظيفة خلايا القلب (مثل الأكسجين أو السكَّر) بمادَّة مشعَّة (نكلويد مشعّ) يُصدِر البُوزيترونات (إلكترونات ذات شحنة موجبَة).يتم حقنُ المغذِّي الموسوم في أحد الأوردة، فيَصل إلى القلب خلال بضع دقائق.يقوم جهاز استشعار باكتشاف البوزيترونات، ويستخدمها لإنشاء صورة لجزء الجسم الذي تجري دراسته.

    يُستخدَم التصويرُ المقطعي بالإصدار البوزيتروني، بالمشاركة عادةً مع التصوير المقطعي المحوسب، لتحديد كمِّية الدَّم التي تصل إلى أجزاء مختلفة من عضلة القلب، وكيف تقوم الأجزاء المختلفة من عضلة القلب بعملية (استقلاب أو أيض) مختلف المواد.فعلى سَبيل المثال، عندما يَجرِي حقنُ السكَّر الموسوم، يمكن للأطباء تحديد أي أجزاء من عضلة القلب لديها إمدادات غير كافية من الدَّم، لأنَّ تلك الأجزاء تستخدم السكرَ أكثر من المعتاد.يُولّد التصوير المقطعي المحوسب شرائح مقطعية مستعرضة لهذه المناطق ثم يجمعها لإنتاج صور مفصَّلة ثلاثية الأبعاد.

    يُنتِج التصويرُ المقطعي بالإصدار البوزيتروني صورًا أكثر وضوحًا من إجراءات استعمال النوكليدات المشعة الأخرى ويمكن استخدامه لاختبار الإجهاد.ولكنَّ هذا الإجراءَ مكلف، وغير متوفِّر على نطاق واسع كما هو الحال بالنسبة التصوير المقطعي المحوسَب بالاصدار أحادي الفوتون.وهو يستخدم في البحوث وفي الحالات التي تكون فيها الإجراءاتُ الأبسط والأقل تكلفة غير حاسمة.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.