الاختِبارات الفيزيولوجيَّة الكهربائيَّة

يَتم الاختبار في المستشفى؛فبَعدَ حقن مخدِّر موضعي، يقوم الطبيب بإدخال قثطَار بأقطاب كهربائية صغيرة عندَ طرفه، وذلك من خلال ثقب إبرة في الوريد أو الذراع أو الرقبة.ويُمرَّر القثطَار من خلال الأوعية الدموية الرئيسية نحوَ حجرات القلب، وذلك عادةً باستخدام التَنظير التألُّقي (إجراء بالتصوير المستمر بالأشعة السينية) بهدف التوجيه.ويتم استخدام القثطار لتسجيل المخطَّط الكهربائي للقلب من داخل القلب، وتحديد الموقع الدقيق لمسالك التَّوصيل الكهربائي.

وفي بعض الأحيان، يُجرَى الاجتثاث بالتردُّد الراديوي في أثناء الإجراء باستعمال حرارة متولّدة من الأمواج الراديويّة لتخريب أي وصلات كهربائية غير طبيعية في القلب، ووقاية الشخص من الإصابة باضطراب نظم القلب، دون الحاجة إلى العلاج الدوائي المستمرّ.

الاجتثاث بالبرودة Cryoablation يُشبه الاستئصال أو الاجتثاث بالترددات الراديوية، ولكنه يستخدم التجميد بدلًا من الحرارة لتخريب أي توصيلات كهربائية غير طبيعية.