اختِبار الإجهاد

يُقيّم اختبار الجهد وظيفة القلب باستخدام تخطيط كهربية القلب (ECG) عندما يكون القلب تحت الإجهاد، سواءً في أثناء ممارسة الرياضة أو عند استعمال أدوية تُسبب إجهاد القلب.

يمكن أن يساعدَ إجهادُ القلب (من خلال ممارسة الرياضة أو عن طريق استخدام الأدوية المنبِّهة لجعل القلب يضرب بشكل أسرع وأقوى) على تحديد دَاء الشِّريَان التاجي.في دَاء الشِّريَان التاجي، يَتوقَّف تدفق الدَّم من خلال الشرايين التاجية (التي توفر الدَّم لعضلة القلب) جزئيًا أو كليًا.وفي حال انسداد الشرايين التاجية جزئيًا فقط، قد تبقى إمدادات الدَّم للقلب كافية عندما يستريح الشخص، ولكن ليس عندما يُرهق القلب أو يعمل بشدَّة.وبذلك، فإنَّ اختبارَ القلب في أثناء الإجهاد يمكن أن يساعد على كشف دَاء الشِّريَان التاجي.

وبما أنَّ اختبارَ الإجهاد في أثناء التمرين يُراقب على وجه التحديد كيفية عمل القلب، لذلك يساعد هذا الاختبار الأطباءَ على التمييز بين المشاكل بسبب اضطراب في القلب وبين تلك الناجمة عن مشاكل أخرى تحد من التمرين، مثل اضطرابات الرئة وفقر الدم وضعف اللياقة البدنية العامَّة.

في أثناء اختبار الإجهاد، يَجرِي استخدام التمارين أو الدواء لإجهاد القلب، ممَّا يجعله يضرب بشكل أسرع، ويَجرِي اختبار الشخص بالنسبة لعلامات عدم كفاية تدفُّق الدَّم إلى القلب.كما تجري مراقبة الشخص أيضًا بالنسبة للأعراض التي تشير إلى عدم كفاية تدفق الدَّم إلى القلب، مثل انخفاض ضغط الدَّم وضيق التنفُّس وألم الصدر.

يُستخدَم مخطَّط كهربيَّة القلب (ECG) في أكثر الحالات في اختبار الإجهاد، للتحقُّق من انخفاض تدفق الدَّم في الشرايين التاجية.وفي بعض الأحيان، تُجرَى اختبارات أكثر دقة، ولكن أكثر تكلفة، مثل تخطيط صدى القلب والتصوير بالنوكليدات المشعَّة، كجزء من اختبار الإجهاد.

ولكن، لا يوجد اختِبار مثالي؛حيث تُظهر هذه الاختبارات في بعض الأحيان شذوذات في أشخاص ليس لديهم دَاء الشِّريَان التاجي (نتيجة إيجابية كاذبة).وفي أحيانٍ أخرى، لا تظهر الاختبارات أيّ شذوذات في أشخاص لديهم المرض (نتيجة سلبية كاذبة).في المَرضى الذي ليسَ لديهم أعراض، وخاصَّةً الشباب، فإنّ احتمالَ وجود دَاء الشِّريَان التاجي منخفض، على الرغم من جود نتيجة غير طبيعيَّة للاختبار.وفي مثل هذه الحالات، تكون النتيجةُ الإيجابية خاطئة أكثر منها صحيحة عادة.قد تسبِّب هذه النتائج الإيجابية غير الصحيحة قلقًا كبيرًا ونفقات طبية.ولهذه الأسباب، لا يشجِّع معظمُ الخبراء إجراءَ اختبارات الإجهاد الروتينية (مثلاً لأغراض التحرِّي قبلَ البدء ببرنامج تمارين أو في أثناء إجراء تقييم للتأمين على الحياة) لدى الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض.