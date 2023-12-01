اختبارُ إمالة الطاولة حسب Michigan Medicine, University of Michigan; Thomas Cascino , MD, MSc , Michigan Medicine at the University of Michigan Michael J. Shea , MD , تمت مراجعته جمادى الأولى 1445

اختبارُ الطاولة الميّالة (tilt table) هو اختبار طبِي يقيس مدى تأثير الوضعيات المختلفة في معدَّل ضربات القلب، والنظم القلبي، وضغط الدم.قد يخضع الأشخاص الذين يعانون من الدوار غير المُفسَّر، أو الدوخة، أو الإغماء إلى اختبارات الطاولة الميّالة لتشخيص سبب الأعراض.

عادة ما ينصح بإجراء اختبار إمالة الطاولة tilt table testing للأشخاص الذين يعانون الإغماء لسبب غير معروف والذين لا يعانون من اضطراب القلب الهيكلي (مثل تضيُّق صمام الأبهر).كما يُستخدم اختبار الطاولة الميّالة أيضًا لتقييم المرضى الذين يعانون من خفة الرأس أو الدوخة غير المبررة والسقوط المتكرر.يستخدم اختبار الطاولة الميّالة أحيانًا للتمييز بين أنواع الغشي (الإغماء) أو الغشي الناجم عن بعض أنواع الصرع. كيفية إجراء اختبار إمالة الطاولة اختبار الطاولة المائلة الصورة AVID PARKER/SCIENCE PHOTO LIBRARY يَجرِي تقييد الأشخاص بطاولة متحركة عادة، ويبقون مستلقين لمدة 15 دقيقة؛ثم تجرِي إمالة الرأس حتى 60 درجة إلى 80 درجة زاوية لمدة 45 دقيقة لمعرفة ما إذا كانوا سيشعرون بالإغماء أو ينخفض لديهم ضغط الدَّم ومعدل ضربات القلب.إذا لم ينخفض ضغط الدم، يجري حقن ايزوبروتيرينول (دواء يحفز القلب) في الوريد لدى الشخص بجرعةٍ كبيرة بما فيه الكفاية لتسريع معدل ضربات القلب بنسبة 20 نبضة في الدقيقة الواحدة، ويُكرَّر الاختبار.