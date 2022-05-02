تأثيراتُ الشيخوخة في القلبِ وأوعية الدَّم

يتعرض القلب لتغيرات مع التقدم بالعمر.تنجم الكثير من التغيرات عن الإصابة بالأمراض القلبية، التي تصبح أكثر شيوعًا مع الشيخوخة.أما التغيرات الأخرى فتحدث بسبب الشيخوخة بحد ذاتها.(انظر أيضًا بيولوجيا القلب.)

مع تقدُّم الأشخاص في السنّ، يميلُ القلب إلى التضخُّم بعض الشيء، وتُصبِح جدرانه أكثر ثخانةً وحُجيراتِه أكبرَ بعض الشيء،وتعُود هذه الزيادة في الحجم بشكلٍ رئيسيّ إلى زيادةٍ في حجم خلايا عضلة القلب.كما تُصبح الجدران الأثخن أكثر صلابةً، وهو ما يعيق امتلاء حجرات القلب بأكبر كمية ممكنة من الدم قبل أن يضخ كل بطين الدم.يؤدي تيبس جدران القلب المرتبط بالتقدم بالعمر إلى عدم امتلاء البطين الأيسر بشكل جيد وقد يؤدي هذا إلى فشل القلب أحيانًا (يُسمَّى فشل القلب الانبساطي أو فشل القلب مع الحفاظ على الكسر القذفي ejection fraction)، خُصوصًا عند كبار السن الذين يعانون من أمراض أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والبَدانة وداء السكري.

في أثناء الراحة، يعمل القلبُ عند كبار السنّ بنفس الطريقة تقريبًا التي يعمل فيها عند الأشخاص الأصغر سنًا، باستثناء أنَّ معدل ضربات القلب (عدد المرَّات التي ينبض القلب فيها القلب خلال دقيقة واحدة) يكون أقل بعض الشيء.كما أنَّه، في أثناء مُمارسة التمارين، لا يزداد مُعدَّل ضربات القلب عند كبار السنّ إلى درجةٍ كبيرةٍ مثلما يحدُث عندَ الأشخاص الأصغر سنًا.

تُصبِحُ جدران الشرايين والشُّرَينات أكثر ثخانةً، ويتوسَّع الحيِّزُ ضمن الشرايين بعض الشيء،ويحدُث فقدان للنسيج المرن في داخل جدران الشرايين والشُّرَينات؛وتُؤدِّي هذه التغيُّرات مُجتمِعةً إلى أن تُصبِح الأوعية الدموية أكثر صلابةً وأقلّ مُرونةً (انظر تصلب الشرايين).نظرًا إلى أنَّ الشرايين والشُّرَينات أقل مرونةً، لا يمكن ضبط ضغط الدَّم بسرعة عندما يقف الأشخاص، ويُواجه كبار السن خطر الدوخة أو الإغماء عند الوقوف فجأةً في بعض الحالات.

ونظرًا إلى أنَّ الشرايين والشُّرَينات تُصبِحُ أقلّ مرونةً مع تقدُّم الأشخاص في السنّ، لا تستطيع الارتخاء بسرعة في أثناء الضخّ النَّظميّ للقلب؛ونتيجةً لذلك، يزداد ضغط الدَّم أكثر عندما تتقلَّص عضلة القلب (في أثناء الانقباض)، ويتجاوز الضغط الطبيعي في بعض الأحيان، وذلك بالمُقارنة مع ضغط الدم عند الأشخاص الأصغر سنًا.ويُعدُّ الارتفاع الكبير في ضغط الدَّم في أثناء الانقباض، مع ضغط الدم الطبيعيّ في أثناء الانبساط، شائعًا جدًا عندَ كبار السنّ،ويسمَّى هذا الاضطراب فرط ضغط الدَّم الانقباضيّ المعزُول isolated systolic hypertension.(أنظر أيضًا بَيُولوجيا الأوعيَة الدَّمَوية)

ويمكن التقليلُ من العديد من تأثيرات الشيخُوخةِ في القلبِ وأوعية الدَّم عن طريق مُمارسة التمارين بشكلٍ مُنتظمٍ،حيث تُساعِدُ التمارين الأشخاصَ على الحفاظ على لياقة القلب والأوعية، بالإضافة إلى لياقة العضلات عندَ التقدُّم في السنّ،وتُعدُّ التمارينُ مُفيدةً بغض النظر عن العُمر الذي يبدأ فيه الشخصُ بمُمارستها.