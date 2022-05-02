بَيُولوجيا الأوعيَة الدَّمَوية

يُشكِّلُ القلب والأوعية الدموية الجهاز القلبيّ الوعائيّ (الجِهاز الدَّورانيّ)،ويُزوِّدُ الدَّم الذي يجري في هذا الجهاز نُسجَ الجسم بالأكسجين والمواد المُغذِّية، ويُخلِّصها من الفضلات.
تتكوَّن الأوعية الدموية من:
الشرايين
والشُّرَينات
والشعيرات الدموية
والوُرَيدات (الأوردة الصَّغيرة)
والأوردة
تنقل هذه الأوعية كاملَ الدَّم الموجود في الجسم.
الأوعية الدَّموية: دوران الدَّم
ينتقل الدَّم من القلب عبر الشرايين التي تتفرَّع إلى أوعيةٍ أصغر فأصغر، لتُصبِح في نهاية المطاف شُرينات،وتتَّصِلُ الشُّرينات حتى مع أصغر الأوعية الدَّموية التي تُسمَّى شُعيرات.ينتقلُ الأكسجين والمواد المُغذِّية من الدَّم إلى النُّسُج عبر الجدران الرقيقة للشعيرات الدموية، وتنتقل الفضلات من هذه النُّسج إلى الدَّم؛وينتقل الدَّم من الشعيرات الدموية إلى الوُرَيدات، ثُمَّ إلى الأورِدة ليعُود إلى القلب.
للشرايين والشُّرَينات جدران عضليَّة ثخينة نسبيًا، لأنَّ ضغط الدَّم فيها يكون مُرتفعًا، ولأنَّها تحتاجُ إلى تعديل قطرها للحفاظ على ضغط الدَّم فيها ولضبط تدفُّق الدَّم.ولكن، تَكُونُ الجدران العضلية في الأورِدة والوُرَيدات أقلّ ثخانةٍ بكثير وأقل عددًا بالمُقارنة مع الشرايين والشُّرَينات، ويعود هذا في جزءٍ كبيرٍ منه إلى أنَّ الضغط فيها أقلّ بكثيرٍ.قد تتوسَّع الأوردة حتى تستوعِبَ الزِّيادة في كمية الدَّم،
وإذا تمزَّق وعاء دمويّ أو انقطع، يتسرَّب منه الدَّم ويحدث نزفٌ،وقد يتدفق الدَّم إلى خارج الجسم كنزفٍ خارجيّ، أو قد يتدفَّق إلى الأحياز حول الأعضاء أو مُباشرةً إلى الأعضاء، وذلك كنزفٍ داخليّ.
الشَّرايين والشُّرَينات
تنقُل الشرايين التي تكون قويَّةً ومرِنةً الدَّمَ من القلب، وتتحمَّل أعلى ضغطٍ للدَّم،ونظرًا إلى كونها مرِنةً، فهي تتضيَّق (تتقلَّص أو ترتدّ) بشكلٍ منفعل عندما يرتخي القلب بين النبضات، وبذلك تُساعِدُ على الحفاظ على ضغط الدَّم.وتتفرَّع الشرايين إلى أوعيةٍ أصغر فأصغر، لتُصبِح في نهاية المطاف أوعيةً صغيرةً جدًا تُسمَّى شُرَينات.وللشرايين والشُّرَينات جدرانٌ عضليَّة تستطيع ضبط قطرها وفقًا للزيادة أو النقصان في تدفُّق الدَّم إلى جزءٍ مُحدَّد من الجسم.
الشُّعيرات الدموية
الشعيراتُ الدموية capillaries هي أوعية دقيقة ذات جدران رقيقة جدًا تعملُ مثل جسرٍ بين الشرايين (التي تنقل الدَّم من القلب) والأورِدة (التي تنقُل الدَّم إلى القلب)،وتسمح الجدرانُ الرقيقة للشعيرات الدموية بمرور الأكسجين والمواد المغذية من الدَّم إلى النُّسُج، كما تسمح للفضلات بالمرور من النُّسُج إلى الدمِ.
الوُرَيدات والأورِدة
يتدفق الدَّم من الشعيرات الدموية إلى داخل أوردةٍ صغيرةٍ جدًا تُسمَّى الوُرَيدات venules، ومن ثمَّ إلى أوردة تعُود إلى القلب.وتكونُ جدران الأوردة أرقّ بكثيرٍ من جدران الشرايين، ويعود هذا في جزءٍ كبيرٍ إلى أنَّ الضغطَ في الأوردة أقلّ بكثيرٍ.ويُمكن أن تتوسَّع الأوردة عندَ زيادة كمية السائل فيها،ويُوجد في بعض الأوردة، خُصوصًا الأوردة في الساقين، صمامات تحُول دُون ارتداد الدَّم إلى الخلف.ولكن، عندما يحدُث تسرُّب في هذه الصمَّامات، يُمكن أن يُؤدِّي الجريان الرُّجوعي للدَّم backflow of blood إلى تمطيط الأوردة، فتُصبِح أكثر طُولاً والتفافًا (مُتعرِّجة tortuous).وتسمَّى الأوردة المتمططة والمُتعرِّجة قُرب سطح الجسم الدوالي الوريدية varicose veins.
أسماء الأوعية الدمويَّة
تنتظم الأوعية الدَّموية بنفس الطريقة تقريبًا عند البشر.تُسمَّى الأوعية الدموية الرئيسية عادةً بحسب العضو الذي تتصل به أو مكان تواجدها.على سبيل المثال، تتصل الشرايين والأوردة الكلوية (renal arteries) بالكُلى، وتتوضع الشرايين والأوردة تحت الترقوة (subclavian arteries) تحت الترقوة (الترقوة).
الأوعية الدموية والعُقد اللمفية