بَيُولوجيا الأوعيَة الدَّمَوية

يتدفق الدَّم من الشعيرات الدموية إلى داخل أوردةٍ صغيرةٍ جدًا تُسمَّى الوُرَيدات venules، ومن ثمَّ إلى أوردة تعُود إلى القلب.وتكونُ جدران الأوردة أرقّ بكثيرٍ من جدران الشرايين، ويعود هذا في جزءٍ كبيرٍ إلى أنَّ الضغطَ في الأوردة أقلّ بكثيرٍ.ويُمكن أن تتوسَّع الأوردة عندَ زيادة كمية السائل فيها،ويُوجد في بعض الأوردة، خُصوصًا الأوردة في الساقين، صمامات تحُول دُون ارتداد الدَّم إلى الخلف.ولكن، عندما يحدُث تسرُّب في هذه الصمَّامات، يُمكن أن يُؤدِّي الجريان الرُّجوعي للدَّم backflow of blood إلى تمطيط الأوردة، فتُصبِح أكثر طُولاً والتفافًا (مُتعرِّجة tortuous).وتسمَّى الأوردة المتمططة والمُتعرِّجة قُرب سطح الجسم الدوالي الوريدية varicose veins.