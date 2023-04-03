السكتة القلبية والإنعاش القلبي الرئوي

وتسمَّى الخطوات الحاسمة التي ينبغي القيام بها لزيادة احتمال بقاء الشخص على قيد الحياة بسلسلة النجاة للسكتة القلبية.تبدأ سلسلة النجاة بتمييز المارة لحدوث السكتة القلبية ثم طلب خدمات الطوارئ، وتوفير الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) وإزالة الرجفان القلبي عند توفر ذلك، وتقديم رعاية عالية الجودة بعد السكتة القلبية في المستشفى.عند عدم تحقيق النجاح في كل خطوة من هذه الخطوات، فمن غير المحتمل أن ينجو الشخص.

في الشكل الأمثل، ينبغي تمييز السكتة القلبية ومعالجتها في نفس الوقت من الناحية الافتراضية.وينبغي على المُنقذ الذي يجد شخصًا فاقَدًا للوعي أن يُحدِّد أولًا ما إذا كان المُصاب غيَر مُستجيب للهز ويسأله بصوتٍ مرتفع "هل أنت بخير؟"؛ وإذا لم تحدث استجابة، عليه أن يُدير وجه المصاب للأعلى وينظر إليه لتحديد ما إذا توقَّف تنفسه أيضًا أو كان غير طبيعي.

إذا لم يستجب الشخص للتحفيز ولم يكن يتنفَّس أو كان يتنفَّس بشكلٍ غير طبيعي (مثل اللهاث)، فينبغي عندها البدء بالإنعاش الطارئ باستخدام الإنعاش القلبي الرِّئوي (CPR) وتُستدعى خدمة الطوارئ الطبية المحلية (في الولايات المتحدة، الاتصال بالرقم 911).ينبغي على عمال الإنقاذ عدم محاولة التحقق من وجود نبض، وإنما البدء بالإنعاش القلبي الرئوي في أقرب وقت ممكن لأن خطر القيام بالضغط على الصدر عند شخص غير مصاب بسكتة قلبية أقل بكثير من خطر عدم القيام بالضغط على الصدر عند الحاجة له.

ينبغي البدء بالإنعاش القلبي الرئوي على الفور من قبل أحد المنقذين، في حين يتصل المنقذ الثاني بخدمات الطوارئ ويطلب إحضاء جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي (AED) إذا كان متوفرًا.لا ينبغي تأجيل الإنعاش القلبي الرئوي ريثما يصل جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي وقد يستخدم حالما يتوفر.يوفِّر بعض مُرسِلي خدمات الطوارئ تعليمات هاتفية للمساعدة على توجيه الرعاية، بما في ذلك إعطاء تعليمات حول كيفية القيام بالإنعاش القلبي الرئوي باستخدام الضغطات فقط.

حيثُ يمكن لمُزيل الرَّجفان الخارجي الآلي أن يُحدِّد بسرعة ما إذا كان لدى المُصاب اضطرابٍ في نَظم القلب يمكن معالجته من خلال الصَّدمة الكهربائيَّة (تُسمَّى إزالة الرَّجفان).إذا أظهرَ مُزيل الرَّجفان الخارجي الآلي وجودَ اضطرابٍ في نَظم القلب يمكن تصحيحه، يُرسل الجهاز صدمةً قد تجعل القلب ينبض من جديد.تُعدُّ أجهزة مُزيل الرَّجفان الخارجي الآلي من الأجهزة سهلة الاستعمال، وهي مُتوفِّرة في الكثير من أماكن التَّجمُّع العامَّة.تتوفر تعليمات مكتوبة للاستعمال وتكون مُدوَّنة على كلِّ جهاز وينبغي اتباعها.كما توفر معظم أجهزة مُزيل الرَّجفان الخارجي الآلي الحديثة أوامر صوتية حول كيفية استخدام الجهاز.يُوفِّر الصليب الأحمر الأمريكي، والرابطة الأمريكية للقلب، وعدة منظماتٍ أخرى تدريبًا على الإنعاش القلبي الرئوي واستعمال مُزيل الرَّجفان الخارجي الآلي.

سلسلة النجاة خارج المستشفى

مُزيل الرَّجفان الخارجي الآلي: استعادة النظم القلبي الطبيعي

يجري اكتساب أفضل المهارات في الإنعاش القلبي الرِّئوي من خلال دورة تدريبيَّة، مثل الدورة التي يوفِّرها الصليب الأحمر الأمريكي أو جمعية القلب الأمريكية.بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المُفيد أخذ دورات تُقدِّمُ معلومات جديدة وبشكل دوريّ لأنَّ الإجراءات قد تتغير مع مرور الزمن.

توجد طريقتان للإنعاش القلبي الرِّئوي:

تطبيق الضغطات فقط أو الإنعاش القلبي الرئوي باليد فقط (يقوم بها منقذون غير مدربين، أو مترددين بإجراء إنقاذ الأنفاس)

الإنعاش القلبي الرئوي المعياري (يقوم بها مُنقذون مدربون على تقديم الضغطات الصدرية وإنقاذ الأنفاس)

أظهرت الدراسات أن الإنعاش القلبي الرئوي فقط باستخدام الضغطات يكون بنفس فعالية الإنعاش القلبي الرئوي المعياري للمراهقين والبالغين في الدقائق الأولى من السكتة القلبية.قد يكون الإنعاش القلبي الرئوي القياسي أكثر فعالية عند الأطفال والرضع، والأشخاص الذين يكون توقُّف القلب لديهم ناجمًا عن أسباب تنفُّسية، ولكن فقط إذا جرى تدريب المُنقذ.