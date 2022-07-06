لمحةٌ عامةٌ عن الدَّاء التأموريّ

يُصِيبُ الدَّاءُ التأموريّ التأمورَ pericardium، وهو كيس مرنٍ من طبقتينِ يُغلِّفُ القلبَ.

يُساعد التأمور على بقاء القلب في مكانه، وعلى وِقايته من أن يُصبِح ممتلئًا بالدَّم بشكلٍ مفرِطٍ، وعلى وقايته من الضرر بسبب حالات العدوى في الصدر،ولكن لا يُعدُّ التأمور أساسيًا للحياة،وإذا جرت إزالته، يكون هُناك تأثير بسيط في أداء القلب.

يحتوي التأمور عادةً على كميةٍ كافيةٍ من سائل تزليقٍ بين طبقتيهِ يُمكنهما من الانزلاق بسهولة فوق بعضهما بعضًا.وهناك حيِّزٌ صغير جدًّا بين طبقتي التأمور؛ولكن في بعض الاضطرابات، تتراكم السوائل الزائدة في هذا الحيِّز (يُسمى الحيِّز التأموريّ)، ممَّا يَتسبَّب في توسُّعه.

الكيس التأموري الصورة

وفي حالاتٍ نادرة، لا يكون التأمور موجودًا عند الولادة، أو يكون فيه بعض العيوب مثل النقاط الضعيفة أو الثُّقوب،ويُمكن أن تكون هذه العيوب خطيرةً، لأنَّه قد يحدُث تبارز (انفتاق herniate) للقلب أو وعاء دموي رئيسيّ من خلال ثقب في التأمور ويُصبحان محتجزَين،وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن تحدث الوفاة في دقائق،ولذلك يَجرِي إصلاحُ هذه العيوب عن طريق الجراحة عادةً.وإذا لم تكن هناك إمكانية لإصلاح هذه العُيوب، قد يجري استئصال التأمور بكامله.قد تنجُم اضطرابات التأمور الأخرى عن حالات العدوى، أو الإصابات، أو العقاقير، أو انتشار السَّرطان.

ويُعدُّ التهاب التأمور أكثرَ اضطرابات التأمور شُيوعًا،وقد يكون هذا الالتهاب:

حادًّا (الالتهاب الذي يظهر خلال فترةٍ وجيزةٍ بعد حدثٍ مُحرِّضٍ)

تحت حادّ (الالتهاب الذي يظهر خلال فترةٍ تتراوح بين بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر بعدَ مرضٍ مُحرِّضٍ)

مُزمنًا (الالتهاب الذي يستمرّ لفترة أطول من 6 أشهر)

وتنطوي الاضطراباتُ الأخرى للتأمور على:

الانصِباب التأموري pericardial effusion

التهاب التأمور المضيِّق constrictive pericarditis

تليُّف fibrosis التأمور

الانصِباب التأموري هو تراكم السائل في التأمور.يحدُث اندحاس القلب عندما يمنع انصِباب قلبيّ كبير القلبَ من الامتلاء بالدَّم بشكلٍ مناسبٍ، ولذلك لا يتمكَّن هذا القلب من ضخّ كمية كافيةٍ من الدَّم إلى بقية الجسم.

يحدُث التهاب التأمور المضيق، وهو اضطراب نادرٌ، عندما يكون السائل المتراكم ثخينًا وليفيًّا، ويُؤدِّي إلى التصاق طبقتي التأمور مع بعضهما بعضاً.ويُمكن أن يكونَ التهابُ التأمور المضيق عابرًا إذا كان سببه عدوى على سبيل المثال، أو مزمنًا إذا حدث بعد اضطراب يُسبِّبُ التهاب التأمور الحادّ.

قد يتبع تليُّفُ التأمور التهابَ التأمور القيحيّ purulent (التهاب التأمور الناجم عن عدوى، والذي يكون فيه الانصباب التأموريّ يُشبه القيح)، أو يترافق مع اضطراب في النسيج الضام مثل التهاب المفاصل الرُّوماتويدي.وبالنسبة إلى المرضى كبار السنّ، تكون الأسباب الشائعة هي الأورام الخبيثة ونوبات القلب ومرض السل.يختلف تليف التامور عن التهاب التأمور المضيِّق من ناحية أنَّه يميل إلى التسبب في ضرر هيكلي أقل، وعدم إضعاف وظيفة ضخ الدم من القلب.

قد يُؤدِّي تدمِّي التأمور (تراكم الدَّم داخل التأمور) إلى التهاب التأمور، أو التليُّف التأموري، أو اندحاس القلب.وتنطوي الأسبابُ الشائعة على إصابة في الصدر والإصابة بسبب إجراءٍ طبِّي مثل القثطرة القلبية وإدخال الناظمة القلبية وتمزُّق أم الدَّم الأبهرية الصدريَّة.