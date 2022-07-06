التِهاب التأمُور الحادّ

يُسبِّبُ التِهاب التأمور الحادّ ألمًا حادًّا في الصَّدر، ويمتدّ هذه الألم غالباً إلى الكتِف الأيسر، وينزل إلى الذراع اليسرى في بعض الأحيان.وقد يُشبه الألم ما يحدُث عند التعرُّض إلى نوبات القلب، باستثناء أنَّه يميلُ إلى التفاقُم عندَ الاستلقاء وبلع الطعام والسُّعال أو حتى التنفُّس بشكلٍ عميقٍ.ويُؤدِّي السائل أو الدَّم الـمُتراكِمانِ في الحيِّز التَّأموري إلى تشكيل ضغطٍ على القلب، ممَّا يُعيق قدرتَه على ضخّ الدَّم،وإذا كان الضغط مرتفعًا جدًّا، قد تحدُث حالة تُسمَّى الاندِحاس القلبيّ cardiac tamponade، وهي حالةٌ يُمكن أن تُشكِّل خطرًا على حياة المريض.ولكن، لا يُسبِّبُ التهاب التأمور الحاد أيَّة أعراض في بعض الأحيان.

يبدأ التِهاب التأمور النَّاجم عن التدرُّن بشكلٍ مُخاتِلٍ، وفي بعض الأحيان من دون أيَّة أعراض واضحة للعدوى،وقد يُسبِّبُ الحمَّى وأعراض فشلِ القلب، مثل الضعف والتَّعب وصُعوبة التنفُّس،وقد يحدُث الاندِحاس القلبيّ.

يُسبِّبُ التِهاب التأمور الحادّ الناجم عن عدوى فيروسيَّة الألمَ عادةً، ولكنَّه لا يستمر لفترةٍ طويلةٍ، ولا يترك تأثيراتٍ مُزمنة.

عندما يحدُث التهاب التأمور الحادّ خلال أوَّل أو ثاني يوم من التعرُّض إلى نوبة قلبية، نادرًا ما يُلاحِظ الأطباء أعراضه، وذلك لأنَّ أعراض نوبة القلب تكون محور اهتمامهم.

يترافق التهاب التامور الذي يحدث بعد حوالى 10 أيام إلى شهرين من نوبة قلبية مع المتلازمة التالية لاحتشاء العضلة القلبية postmyocardial infarction syndrome (متلازمة دريسلر) عادةً، وهي تنطوي على الحمى والانصباب التأموري (سائل إضافي في الحيز التامور)، وألم الجنب (ألم بسبب التهاب الجنبة pleura، وهي الأغشية التي تغطي الرئتين)، والانصباب الجنبي، (السائل بين طبقتي الجنبة)، وألم المفاصل.

تزول أعراض التهاب التأمور الحاد من تلقاء نفسها غالبًا ولكنها تعود مجددًا عند حوالى 30٪ من الأشخاص.

عند نسبةٍ تتراوح بين 15 إلى 25% من المصابين بالتهاب التأمور مجهول السبب، تعُود الأعراض وتختفي لأشهر أو سنوات (وتُسمَّى الحالة بالتِهاب التأمور الـمُعاوِد أو الناكس recurrent).