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لمحة عامة عن الدَّاء الشرياني المُحِيطِي الوَظِيفِي

حسبKoon K. Teo, MBBCh, PhD, McMaster University
تمت مراجعته ذو الحجة 1444

    تكون الإصابةُ بالدَّاء الشرياني المُحِيطِي الوَظِيفِي أقلّ شُيُوعًا بكثير من الإصابة بالدَّاء الشرياني المُحِيطِي الانسدادي؛حيث تتوسَّع شرايينُ الذراعين والساقين وتتضيَّق عادةً كردَّة فعلٍ لتَّغيُّرات البيئة، مثل تغيُّر درجة الحرارة أو تغيُّرات جريان الدَّم أو بالإشارات القادمة من الدِّماغ.تحدث الإصابة بالدَّاء الشرياني المُحِيطِي الوَظِيفِي عادةً عندما تكون الآليّات الطبيعية التي تُوسِّع هذه الشرايين وتضيِّقها مبالغًا فيها؛حيث تتضيَّق الشرايين المُصابة بشكل أكثر إحكامًا وتكرارًا.ويمكن أن تكونَ التغيُّرات التَّقلُّصية أو المضيِّقة هذه ناجمة عن:

    • عيب وراثي في الأوعية الدَّمويَّة

    • وجود اضطرابات في الأعصاب التي تتحكَّم في توسُّع وتضيُّق الشرايين (الجهاز العصبي الودي)

    • الإصابات

    • الأدوية

    تنطوي الاضطراباتُ الشريانيَّة المُحِيطِيّة الوَظِيفِيّة على زُراق الأَطراف واحمِرار الأَطرافِ المُؤلِم و مُتلازمة رينو.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.