زُراقُ الأَطراف acrocyanosis، وهو أحد أشكال الدَّاء الشرياني المُحِيطِي الوَظِيفِي، تبدُّل مستديم غير مؤلم نحو اللون الأزرق في اليدين، وفي حالاتٍ أقلُّ شيوعًا، في القدمين؛ وهو ينجم عن تشنُّج الأوعية الدَّمويَّة الصغيرة داخل الجلد، وذلك كردَّة فعلٍ عادة على البرد أو الشِّدَّة النفسيَّة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الدَّاء الشرياني المُحِيطِي الوَظِيفِي).

يحدث زُراقُ الأَطراف عندَ النساء عادةً.يوجد ميلٌ إلى الشعور بالبرد والازرقاق في أصابع اليدين واليدين أو في أصابع القدمين والقدمين (زرقة).وقد تتعرَّق بغزارةٍ في بعض الأحيان ويمكن أن تتورَّم.يزيد التوتُّرُ العاطفي أو النفسي أو التَّعرُّض للبرد من شدَّة التَّبدُّل للون الأزرق عادةً، ويُنقِصُ الدفء منه.لا يُسبِّبُ الاضطرابُ شعورًا بالألم ولا يُلحِق الضَّرر بالجلد.

زُراقُ الأَطراف الصورة © Springer Science+Business Media

يقوم الأطباءُ بتشخيص الاضطراب بناءً على الأَعرَاض التي تقتصرعلى يدي الشخص أو قدميه والتي تستمر حتى وإن كان النبض طبيعيًّا في الشرايين الأكبر (كما في الرسغ والكاحل).

من غير الضروري استعمالُ معالجةٍ عادةً؛إلَّا أنَّ الأطبَّاءَ قد يُوصون بأن يحاول الشخص تجنُّب التَّعرُّض للبرد.كما قد يصف الأطباء الأدوية التي تُوسِّع الشرايين (مثل حاصرات قنوات الكالسيوم)، ولكن هذه الأدوية لا تفيد في المعالجة عادةً.من الضروري الاطمئنانُ بأنَّ تبدُّل لون الجلد للأزرق لا يُشير عادةً إلى وجود اضطرابٍ خطير.