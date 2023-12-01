لمحة عامّة عن الجملة الوريديَّة

تعيد الأوردة الدَّم إلى القلب من جميع أعضاء الجسم.تنقل الشرايين الدم المُحمّل بالأكسجين والعناصر الغذائية من القلب إلى بقية أنحاء الجسم.تتوازى الأوردة الكبيرة مع الشرايين الكبيرة، وغالبًا ما تشترك في الاسم نفسه.بالإضافة إلى ذلك، تُشكِّل الكثيرُ من الأوردة الصغيرة، التي ليس لها اسم، شبكاتٍ غير منتظمة وتتَّصل بالأوردة الكبيرة.

وتنطوي الكثير من الأوردة على صمامات ذات اتجاه واحد، لاسيَّما تلك الموجودة في الطرفين العلويين والسفليين.يتألَّف كلُّ صِمام من سديلتين (شُرفتين أو وُريقتين) تلتقيان بحواف.يدفع الدَّم في أثناء تدفقه نحو القلب الطيّات ليفتحها كزوجٍ من الأبواب المتأرجحة في اتجاهٍ واحد.إذا حاولت الجاذبيةُ أو تقلُّصات العضلات سحب الدَّم إلى الوراء أو إذا بدأ الدَّم في الرجوع في الوريد، فإن الطيّات تنغلق، وبالتالي لا يتدفق الدم نحو الخلف.وبذلك، تساعد الصِّماماتُ على عودة الدَّم إلى القلب - من خلال فتحها عندما يجري الدَّم باتجاه القلب، وإغلاقها عندما يجري الدَّم إلى الخلف.

يوجد في الجسم:

الأوردة السطحية superficial veins التي تتوضَّع في الطبقة الدهنية تحت الجلد

الأوردة العميقة deep veins التي تتوضَّع في العضلات وعلى طول العظام

الأوردة المُوَصِّلَة، وهي أوردة قصيرة تصل الأوردةَ السطحية بالأوردة العميقة.

وتمارس الأوردة العميقة دورًا مهمًّا في دفع الدَّم نحو القلب.تمنع الصمامات ذات الاتجاه الواحد في الأوردة العميقة تدفق الدم إلى الخلف.تعصر العضلات المحيطة بالأوردة العميقة تلك الأوردة، ممَّا يساعد على دفع الدَّم إلى القلب، مثلما يحدث عند عصر أنبوب معجون الأسنان لإخراج المعجون.وتبرز الأهميَّة الخاصَّة لقوَّة عضلات الرَّبلة، التي تضغط بقوَّة على الأوردة العميقة في الساقين، مع كلِّ خطوة.تحمل الأوردةُ العميقة 90٪ من الدَّم أو أكثر من الطرفين السفليين نحو القلب.

الأوردةُ العميقة في الطرفين السفليين

الصِّماماتُ ذات الاتجاه الواحد في الأوردة

تحتوي الأوردةُ السطحية على نفس نوع الصِّمامات الموجودة في الأوردة العميقة، ولكنَّها ليست محاطة بالعضلات.وبذلك، لا يُجبَرُ الدَّم في الأوردة السطحية على الاتجاه نحو القلب بسبب ضغط العضلات.ولذلك، فإنه يجري ببطء أكثر من تدفق الدم في الأوردة العميقة.يُحوَّل الكثير من الدَّم الذي يجري عبر الأوردة السطحية إلى الأوردة العميقة عبر الأوردة الموصلة الكثيرة التي تربط بين الأوردةَ العميقة والسطحية.تسمح الصِّماماتُ في الأوردة المُوَصِّلَة connecting veins للدَّم بالجريان من الأوردة السطحية إلى الأوردة العميقة، ولكن ليس العكس.