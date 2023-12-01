الناسورُ الشِّريانِيٌّ الوَريدِيّ an arteriovenous fistula هو قناة غير طبيعية بين الشريان والوريد.

في حالاتٍ نادرة، يمكن أن يتسبَّبَ ناسور كبير في تحويل كمية من الدَّم كافية لإحداث أعراض انخفاض جريانه في الذراع أو الساق المصابة (مُتلازمة السَّرِقة steal syndrome).

ورغم أنَّ الأطباءَ قد يكونون قادرين على سماع الصوت المميّز لجريان الدَّم من خلال الناسور باستخدام سماعة الطبيب، إلَّا أنَّه من الضروري إجراء اختبارات تصويرية في أغلب الأحيان.

يمكن قطعُ النواسير أو التخلص منها بالعلاج الليزري، أو في بعض الأحيان يجري حقن مواد في الناسور لمنع جريان الدَّم.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الجملة الوريدية.)

تنقل الشرايين الدم المُحمّل بالأكسجين والعناصر الغذائية من القلب إلى بقية أنحاء الجسم.تعيد الأوردة الدَّم إلى القلب من جميع أنحاء الجسم.الشعيراتُ الدموية (capillaries) هي أوعية دقيقة ذات جدران رقيقة جدًا تعملُ مثل جسرٍ بين الشرايين والأوردة.وتسمح الجدرانُ الرقيقة للشعيرات الدموية بمرور الأكسجين والمواد المغذية من الدَّم إلى النُّسُج، كما تسمح للفضلات بالمرور من النُّسُج إلى الدمِ.

يجري الدَّم عادةً من الشرايين إلى الشُعَيرات الدَّمويَّة ثمَّ إلى الأوردة.الناسور الشِريانِي الوَريدِي هو اتصال غير طبيعي يصل بين شريان ووريد بشكل مباشر، فينساب بعض الدَّم من الشريان إلى الوريد مباشرةً، متجاوزًا الشُّعَيرات الدَّمويَّة.

يمكن للناسور الشِّريانِيّ الوَريدِيّ أن يكون:

خِلقيًّا، وهذا يعني أن الشخصَ يُعاني من الناسور منذ ولادته

مُكتَسَب، وهذا يعني أنَّ النَّاسورَ قد تشكل (أو كان متشكلاً) بعدَ الولادة

النَّاسورُ الشِّريانِي الوَريدِيّ Arteriovenous Fistula الصورة

يُعدُّ النَّاسور الشِريانِيٌّ الوَريدِيّ الخِلقي من الحالات غير الشائعة.

يمكن أن تنجمَ النواسيرُ الشريانية الوريدية المُكتَسبة عن أيَّة إصابة تُلحِقُ ضررًا بالشريان والوريد اللذين يمتدَّان إلى جانب بعضهما بعضًا.تكون الإصابة جرحًا نافذّا عادةً كالذي ينجم عن سكينٍ أو رصاصة.قد يظهر الناسور مباشرةً أو قد يحدث بعد بضع ساعات.ويمكن أن تتورَّمَ المنطقة بسرعة إذا تسرّبَ الدَّم إلى الأنسجة المحيطة.

التكوينُ المُتعمَّد للنواسير الشريانية الوريدية بهدف المعالجة الطبيَّة تتطّلب بعضُ المُعالجَات الطبية مثل غَسل الكُلى، أن يجري ثقب الوريد عند كلِّ معالجة؛فيصبح الوريدُ ملتهبًا نتيجة الثقب المتكرِّر، ويمكن أن تتشكَّل جلطات.يمكن أن يظهرَ نسيجٌ مُتندِّبٌ ويُخرِّبَ الوريدَ في نهاية المطاف.وتفاديًا لحدوث هذه المشكلة، قد يتعمَّد الأطباءُ تشكيل ناسورٍ شريانيٍّ وريدي يصل بين الوريد والشريان المتجاورين في الذراع عادةً.يعمل هذا الإجراءُ الجراحي على توسيع الوريد، ممَّا يُسهِّل إدخال الإبرة وإتاحة المجال لجريان الدَّم بسرعةٍ أكبر.يؤدي تسريعُ جريان الدَّم إلى تقليل فرصة حدوث التَّجلُّط.وخلافًا لبعض النواسير الشريانية الوريدية الكبيرة، لا تؤدي هذه النواسيرُ الصغيرة المتعمّد تشكيلها إلى حدوث مشاكل في القلب، ويمكن إغلاقها عند انتهاء سبب وجودها.

أعراض الناسور الشرياني الوريدي عندما تكون النواسيرُ الشريانية الوريدية الخلقية قريبة من سطح الجلد، فإنها قد تبدو متورِّمة ودافئة. يؤدي إهمالُ معالجة الناسور الشرياني الوريدي الكبير المكتسب إلى جريان كمية كبيرة من الدَّم تحت ضغط مرتفع من الشريان إلى الشبكة الوريديَّة.لا تكون قوَّة ُالجدران الوريدية كافية لتحمُّل مثل هذا الضغط العالي، لذلك تتمطَّط الجدران وتتضخَّم الأوردة وتنتفخ (تشبه الدوالي الوريدية أحيَانًا).وبالإضافة إلى ذلك، يجري الدَّم بحريَّةٍ أكبر في الأوردة المتضخمة، مقارنة بغزارة جريانه فيما لو واصل مساره الطبيعي عبر الشرايين.ونتيجة لذلك، يمكن أن ينخفض ضغطُ الدَّم ممَّا يؤدي في بعض الأحيان إلى الشعور بالإرهاق أو بخفَّة الرأس أو بنوبات الإغماء في حالاتٍ نادرة. وللتعويض عن هذا الهبوط في ضغط الدَّم، يضخُّ القلب بقوَّةٍ أكبر وبسرعةٍ أكثر، وبذلك يزيد بشكلٍ كبيرٍ من نِتاج الدَّم.قد يؤدي الجهدُ الزائد في نهاية المطاف إلى إجهاد القلب، ممَّا يُسبِّبُ الإصابة بفشل القلب.وكلما كان الناسور أكبر ازدادت سرعة حدوث فشل القلب، ممَّا يَتسبَّب في حدوث ضيق في النَّفَس وتورُّم الساقين. في حالاتٍ نادرة، قد يؤدي ناسورٌ كبيرٌ إلى تحويل كميةٍ كافيةٍ من الدَّم من الذراع أو الساق المصاب (مُتلازمة السرقة)، ويسبب الاخدرار والألم والتشنج وتبدُّل اللون إلى الأزرق أو الرمادي، ويؤدي في الحالات الشديدة إلى حدوث قرحاتٍ في الجلد.إذا كان الشخص من ذوي البشرة الداكنة، فقد يكون من الصعب تقدير تغيُّر لون الجلد.

تشخيص الناسور الشرياني الوريدي اختبارات التَّصوير، وعادة تَخطيطُ الصَّدَى يمكن للأطبَّاء، من خلال استخدام سماعة طبية ووضعها على ناسور شِريانِيٍّ وَريدِيٍّ كبيرٍ مكتسب، أن يسمعوا صوتًا مميَّزًا "جيئة وذهابًا"، مثل صوت الآلات المتحركة.ويُسمَّى هذا الصوتُ نفخة مياكنيكيَّة machinery murmur. يستخدم تَخطيطُ الصَّدَى الدوبلري لتأكيد التَّشخيص وتحديد حجم المشكلة.يكون استعمال تصوير الأوعية بالرنين المغناطيسي أو تصوير الأوعية المقطعي المحوسب أكثر فائدة في تشخيص الناسور بين الأوعية الدَّمويَّة الأكثر عمقًا (كما في الشريان الأبهر والوريدين الأجوفين). يمكن أن يقومَ الأطباء بتَصوير الأَوعِيَة حيث يجري حقن سائل يحتوي عامل تباين في وعاءٍ دمويٍّ عندما تكون درجة خطورة الناسور كافية لأن تحتاج إلى معالجة.يساعد عاملُ التباين (الذي يُطلق عليه أحيانًا بشكل غير دقيق تسمية الصبغة) على ظهور الناسور بشكل أكثر وضوحًا في صورة الأشعَّة السِّينية، بحيث يمكن للأطباء اختيار أفضلَ خيارٍ للمعالجة.