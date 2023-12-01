القُصورُ الوَريدِي المزمن والمُتَلاَزِمَة التَّالِيَة للخثار

تنقل الشرايين الدم المُحمّل بالأكسجين والعناصر الغذائية من القلب إلى بقية أنحاء الجسم.تعيد الأوردة الدَّم إلى القلب من جميع أنحاء الجسم.يعود الدَّم من الساقين عبر الأوردة السطحيّة والعميقة.يدفع تقلُّص عضلات الساق الدَّم عبر الأوردة العَميقة.وتحافظ الصِّماماتُ الموجودة في الأوردة على جريان الدَّم نحو الأعلى باتجاه القلب وتمنع الدم من التدفق نحو الخلف.

يحدث القصورُ الوريدي المزمن عندما يُؤدِّي أحد العوامل إلى توسيع أوردة الساق أو إلى إلحاق الضَّرر بالصِّمامات في الأوردة.تُنقص هذه التغيّراتُ من غزارة جريان الدَّم في الأوردة، وتزيد الضغط فيها.يؤدِّي الضغط المتزايد وتراجع غزارة جريان الدَّم إلى تجمُّع السوائل في الساقين، وظهور أعراض أخرى.

الصِّماماتُ ذات الاتجاه الواحد في الأوردة

يكون السببُ الأكثر شيوعًا للقصور الوريدي المزمن هو:

تجلُّط الدَّم السابق في الساقين (خُثار الأوردة العميقة)

يمكن أن تتسبَّبَ الجلطة الدَّمويَّة في حدوث قصورٍ وريديٍّ مزمن، لأنَّ النسيجَ المُتندِّب النَّاجم عن الجلطة قد يُلحِق الضَّرَر بالصِّمامات في الأوردة.قد يُصاب بعضُ الأشخاص بعد ذلك بمُتلازمة ما بعد الخثار، وهي قصور وريدي مزمن مترافق مع أعراض.

تنطوي عواملُ الخطر الأخرى للقصور الوريدي المزمن على

إصَابة في الساقين

الشيخوخة

السمنة

ينبغي أن يتجنَّبَ الأشخاص الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.

الحمل