القُصورُ الوَريدِي المزمن والمُتَلاَزِمَة التَّالِيَة للخثار

القصورُ الوريدي المزمن chronic venous insufficiency هو حدوث ضرر في أوردة الساق يمنع جريان الدَّم بشكل طبيعي.المتلازمة التالية للخثار هي قصور وريدي مزمن ناجم عن تجلط الدَّم في الأوردة ويُسبب أعراضًا.
قد يُسبِّبُ القصورُ الوريدي المزمن شعورًا بالانِزعَاج في الساق وتورُّمًا وطفحًا جلديًّا وتغيُّرًا في اللون أو قَرحات.
المُتَلاَزِمَةُ التَّالِيَةُ للخثار هي القصور الوريدي المزمن الذي نجمَ عن تجلط الدَّم في الأوردة (خُثار الأوردة العميقة).
يستخدم الأطباءُ تَخطيط الصَّدَى المضاعف للتشخيص.
يُعدُّ الحفاظُ على رفع الساق واستعمال الجوارب الضاغطة ومعالجة أيَّة جروح بعناية من الأمور الضروريةً للمعالجة.
(انظر أيضًا لمحة عامة على الجملة الوريدية.)
من غير المعروف عدد الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يعانون من القصور الوريدي المزمن.خرجت دراساتٌ مختلفة بتقديراتٍ حول عدد الأشخاص المُصابين، ولكن تلك التقديرات تتباين على نحو واسع.يمكن أن تحدثَ المُتَلاَزِمَة التَّالِيَةُ للخثار عند 20-50٪ من الأشخاص المصابين بخُثار الأوردة العميقة، وذلك في غضون فترة تتراوح بين سنة إلى سنتين عادةً.
أسباب القصور الوريدي المزمن
تنقل الشرايين الدم المُحمّل بالأكسجين والعناصر الغذائية من القلب إلى بقية أنحاء الجسم.تعيد الأوردة الدَّم إلى القلب من جميع أنحاء الجسم.يعود الدَّم من الساقين عبر الأوردة السطحيّة والعميقة.يدفع تقلُّص عضلات الساق الدَّم عبر الأوردة العَميقة.وتحافظ الصِّماماتُ الموجودة في الأوردة على جريان الدَّم نحو الأعلى باتجاه القلب وتمنع الدم من التدفق نحو الخلف.
يحدث القصورُ الوريدي المزمن عندما يُؤدِّي أحد العوامل إلى توسيع أوردة الساق أو إلى إلحاق الضَّرر بالصِّمامات في الأوردة.تُنقص هذه التغيّراتُ من غزارة جريان الدَّم في الأوردة، وتزيد الضغط فيها.يؤدِّي الضغط المتزايد وتراجع غزارة جريان الدَّم إلى تجمُّع السوائل في الساقين، وظهور أعراض أخرى.
الصِّماماتُ ذات الاتجاه الواحد في الأوردة
تتكوَّن الصِّماماتُ ذات الاتجاه الواحد من سديلتين (شُرفتين أو وُريقتين) تلتقيان بحواف.تساعد هذه الصِّماماتُ الأوردة على إعادة الدَّم إلى القلب؛ففي الوقت الذي يتحرك فيه الدَّم نحو القلب، فإنَّه يدفع الطيات مثل زوج من أبواب تتأرجح في اتجاه واحد (كما هو موضَّح على اليسار).إذا كانت الجاذبية أو التقلصات العضلية تسحب الدَّم بشكلٍ مؤقَّت نحو الخلف، أو إذا بدأ الدَّم في الرجوع في الوريد، فإنَّه يجري دفع الشُّرَفِ مباشرة للإغلاقِ، ممَّا يمنع الجريان العكسي (كما هو موضَّح على اليمين).
يكون السببُ الأكثر شيوعًا للقصور الوريدي المزمن هو:
تجلُّط الدَّم السابق في الساقين (خُثار الأوردة العميقة)
يمكن أن تتسبَّبَ الجلطة الدَّمويَّة في حدوث قصورٍ وريديٍّ مزمن، لأنَّ النسيجَ المُتندِّب النَّاجم عن الجلطة قد يُلحِق الضَّرَر بالصِّمامات في الأوردة.قد يُصاب بعضُ الأشخاص بعد ذلك بمُتلازمة ما بعد الخثار، وهي قصور وريدي مزمن مترافق مع أعراض.
تنطوي عواملُ الخطر الأخرى للقصور الوريدي المزمن على
إصَابة في الساقين
الشيخوخة
ينبغي أن يتجنَّبَ الأشخاص الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة.
الحمل
المُتَلاَزِمَةُ التَّالِيَةُ للخثار
لا تحدثَ المتلازمة التالية للخثار عند كلِّ شخص يُعاني من جلطة دمويَّة في الساق.يشتمل الأشخاصُ الذين هم في خطرٍ متزايدٍ بعد تعرُّضهم لتجلُّط الدَّم في الساق على الأشخاص الذين عانوا من:
عدّة عوارض من جلطات الدَّم في نفس الساق
تجلُّط الدَّم في الجزء العلوي من الساق أو في منطقة الحَوض
قد يكون الأشخاصُ الذين يعانون من البدانة في خطرٍ مرتفع أيضًا للإصابة بالمتلازمة التالية للخثار.
أعراض القصور الوريدي المزمن
يكون لدى الأشخاص الذين يعانون من قصور وريدي مزمن تورُّم في الساق (وَذَمَة)، والذي يتفاقم في نهاية اليوم عادةً لأنَّه ينبغي أن يجري الدَّم صعودًا ضد الجاذبية عندما يكون الشخص واقفًا أو جالسًا.وتزول الوذمةُ في أثناء الليل، لأنَّ الأوردة تتفرغ بشكل جيد عندما يستلقي الشخص.قد لا يُسبِّبُ التورمُ ظهور أيَّة أعراض، ولكن يشعر بعض الأشخاص بالامتلاء والثِّقَل والوجع والتشنجات والألم والتعب والنخز في الساقين.
ويمكن أن توجدَ إصابة بالدَوالِيّ.
في وقت لاحق، يصبح الجلدُ في الجزء الداخلي من الكاحل مُتقشّرًا وحاكًّا، وقد يتغير لونه.ينجم تبدُّلُ اللون عن تسرُّب خلايا الدَّم الحمر من الأوردة المتورِّمة (المنتفخة) إلى الجلد.يكون الجلدُ الذي تبدَّل لونه سَرِيعَ التَّأَثُّر، حيث يمكن لأبسط إصابة كتلك التي تنجم عن خدشٍ أو نتوءٍ أن تؤدي إلى فتحه وإلى تشكُّل قرحة.كما قد تحدث القرحاتُ دون التَّعرُّض لأيَّة إصابةٍ معروفة، وذلك في الجزء الدَّاخلي من الكاحل عادةً.يقتصر تأثيرُ القرحات على التَّسبُّب في حدوث انزعاجٍ طفيف عادةً.وقد تكون القرحةُ التي تُسبِّبُ ألمًا شديدًا مصابةً بعدوى.
يُسبب القصور الوريدي المزمن تغير لون الجلد وحدوث تقشر، وتحرشف، ونز جلدي.تكون التغيرات مرئية بسهولة عند الأشخاص من ذوي البشرة الفاتحة (كما في الصورة العلوية) والأشخاص من ذوي البشرة الداكنة (كما في الصورة السفلية).
Images provided by Thomas Habif, MD.
تُسبب الركودة الوريدية صلابة وزيادة في دُكنة الجلد بشكل أكبر من الجلد المحيط.وتتطور قرحة قليلة العمق على كاحل القدم.
© Springer Science+Business Media
ُتُظهر هذه الصورة شخصًا مصابًا بالتهاب الجلد الركودي، حيث تخرب الجلد وتشكلت قرحة مفتوحة.
Image provided by Thomas Habif, MD.
تبدو قرحة الركود الوريدي الكبيرة هذه محاطة بمنطقة جلدية ذات لون بني محمر.
© Springer Science+Business Media
يُسبب القصور الوريدي المزمن تغير لون الجلد وحدوث تقشر، وتحرشف، ونز جلدي.تكون التغيرات مرئية بسهولة عند الأشخاص من ذوي البشرة الفاتحة (كما في الصورة العلوية) والأشخاص من ذوي البشرة الداكنة (كما في الصورة السفلية).
Images provided by Thomas Habif, MD.
تُسبب الركودة الوريدية صلابة وزيادة في دُكنة الجلد بشكل أكبر من الجلد المحيط.وتتطور قرحة قليلة العمق على كاحل القدم.
© Springer Science+Business Media
ُتُظهر هذه الصورة شخصًا مصابًا بالتهاب الجلد الركودي، حيث تخرب الجلد وتشكلت قرحة مفتوحة.
Image provided by Thomas Habif, MD.
تبدو قرحة الركود الوريدي الكبيرة هذه محاطة بمنطقة جلدية ذات لون بني محمر.
© Springer Science+Business Media
يؤدي وجود وذمة شديدة ومستمرَّة إلى تشكُّل نسيجٍ مُتندِّبٍ واحتباس سائلٍ في الأنسجة.ونتيجةً لذلك، تتضخَّم الرَّبلة (عضلة الساق أو البطّة) بشكلٍ دائمٍ، ويُشعَرُ بقساوتها.وتزداد فرصةُ حدوث القرحات في مثل هذه الحالات، وتزداد صعوبة شفائها.
تشخيص القصور الوريدي المزمن
تَقييم الطبيب
تخطيط الصدى في بعض الأحيان
يستطيع الأطباءُ تشخيصَ القصور الوريدي المزمن عادةً اعتمادًا على مظهره وأعراضه.
كما يقوم الأطباءُ بإجراء تَخطيطُ الصَّدَى للساقين في بعض الأحيان، للتأكد من أنَّ الوذمة ليست ناجمة عن خُثار الأوردة العميقة.
علاج القصور الوريدي المزمن
تتضمَّن المُعالجَةُ ما يلي:
رفع الساقين
الضغط باستخدام مناسب للضمادات أو الجوارب، أو ارتداء سراويل أو أجهزة هوائية ضاغطة بشكلٍ متقطِّع
العِناية بالجروح
يؤدي رفعُ الساق فوق مستوى القلب إلى خفض الضغط في الأوردة، وينبغي القيام بذلك لمدة ثلاثين دقيقة أو أكثر ثلاث مرَّات يوميًّا على الأقل.
يعدّ الضَّغط فعالًا، ويُستَخدمُ عند جميع الأشخاص للمساعدة على تقليل التورّم والانِزعَاج.يجري استعمالُ الضمادات المَرِنَة في البداية.وبمجرَّد أن ينقص حجم الوذمة وتبدأ القرحات بالشفاء، يمكن للأشخاص استعمال جوارب الضغط المتدرجة التجارية.تتوفّر هذه الجواربُ بدرجاتٍ مختلفةٍ من الضغط (أعلاه عندَ الكاحلين وأدناه فوق الساقين).تُعدُّ جواربُ الضغط العالي أكثر فاعلية للمشاكل الشديدة، ولكنها مُزعِجة بشكلٍ أكبر.يجب ارتداءُ الجوارب عندما يستيقظ الأشخاص قبلَ أن تتفاقم وذمة الساق مع النشاط، وينبغي ارتداؤها طوالَ النهار.يجد كثيرٌ من الأشخاص صعوبةً في استعمال الجوارب بشكلٍ منتظم.قد يرى المرضى أنّ الجوارب غير جذّابة.قد يشعر الأشخاص الأكثر نشاطًا أنَّ الجوارب مُهيِّجة أو مُقيِّدة.وقد يجد بعض كباُر السن صعوبة في ارتدائها.
يستعمل الضغطُ الهَوائِي المُتَقَطِّع (IPC) مضخة لتكرار نفخ وتفريغ السراويل البلاستيكيَّة الجوفاء.يقوم الضغطُ الهَوائِيّ المُتَقَطِّع بدفع الدَّم والسوائل من أسفَل السَّاقين، ولكنه مُرهق.يُستَعمل العلاج عن طريق الضغطُ الهَوائِي المُتَقَطِّع IPC عندما تكون جوارب الضغط غير فعَّالة، أو عندما يكون الشخص غير قادر على تحمُّلها.
تُعدُّ العناية بالجروح ضروريَّةً لشفاء قرحات الساق.وقد أمكنَ تطوير ضمادات مختلفة يمكن استعمالها تحت الجوارب الضاغطة لفترةٍ تتراوح بين عدَّة أيام إلى أسبوع.يستعمل تضميد سَوقاء أونا Unna boot dressing الأربطة المُشبَعة بأكسيد الزنك.تُوفِّر الضماداتُ الأخرى بيئة رطبة في معالجة الجروح وتعزيز نمو الأنسجة الجديدة.
لا يُفيد العلاجُ الدوائي والجراحي في معالجة القصور الوريدي المزمن، رغم أنَّ تطعيم الجلد قد يكون الملاذ الأخير لتدبير القرحات الجلدية التي لم تلتئم بالتدابير أخرى.ولكنَّ الجلدَ المُطَعَّم سوف يتقرَّح ثانيةً ما لم يتَّبع الشخص تعليمات رفع الساق وضغطها.
الوقاية من القصور الوريدي المزمن
يمكن لكلٍّ من إنقاص الوَزن والمشاركة في الممارسة المنتظمة للتمارين الرياضيَّة وتقليل كمية الصوديوم في النظام الغذائي أن يساعد على الحفاظ على انخفاض ضغط الدَّم في أوردة الساقين.
يجب على المرضى المُصابين بخُثار وريدي عميق استعمال مضادَّاتٍ للتَّخَثُّر للوقاية من الإصابة بالمُتَلاَزِمَة التَّالِيَة للخثار.لا تمنع الجواربُ الضَّاغطة حدوث القصور الوريدي المزمن، ولكنَّها مفيدة في المعالجة.
للمزيد من المعلومات
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علاجات وعائية: القصور الوريدي المزمن (CVI): معلومات شاملة عن عوامل خطر، وتشخيص، وعلاج القصور الوريدي المزمن