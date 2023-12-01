الخُثار الوَريدِيّ السَّطحِيّ Superficial Venous Thrombosis

الخُثارُ الوريدي السطحي superficial venous thrombosis هو التهاب وتجلُّط في أحد الأوردة السطحية، يحدث في الذراعين أو الساقين عادةً.

يصبح الجلد فوق الوريد أحمرَ ومُتورِّمًا ومؤلمًا.

يقوم الأطبَّاءُ بفحص المنطقة، ولا ضرورة لإجراء اختباراتٍ عادةً.

قد يحتاج المرضى إلى استعمال المُسكِّنات لتخفيف شدَّة الألم حتى زوال الاضطراب.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الجملة الوريدية).

يُصيبُ الخثارُ الوريدي السطحي الأوردة السطحيَّة (الأوردة المُتوضِّعة تحت الجلد مباشرةً) في الساقين غالبًا، ولكنه قد يُصيبُ الأوردة السطحيَّة في المنطقة الأربيَّة أو في الذراعين أيضًا.ينجم الخُثارُ الوريدي السطحي في الذراعين عن وجود خط وريدي (قنيَّة) عادةً.بينما ينجم الخُثارُ الوريدي السطحي في الساقين عن الدَّوالي عادةً؛إلَّا أنَّه لا يحدث جلطاتُ الدم (خُثارٌ) عند معظم الأشخاص المُصابين بالدَّوالي.

ويمكن للإصابة البسيطة أن تُسبِّبَ التهاب الدوالي (الالتهاب الوريدي).وخلافًا للخُثار الوريدي العميق الذي يسبب التهابًا طفيفًا، ينطوي الخثار الوريدي السطحي على حدوث ردَّة فعلٍ التهابيَّة مفاجئة (حادَّة) تؤدِّي إلى التصاق الجلطة الدَّمويَّة (الخَثرَة) بقوة بجدار الوريد، وتُقلِّلُ احتمال تفككها.وخلافًا للأوردة العميقة أيضًا، لا يُحيط بالأوردة السطحية أيَّة عضلاتٍ للضغط على الجلطة الدَّمويَّة وإخراجها.ولهذه الأَسبَاب، نادرًا ما يؤدي الخُثار الوريدي السطحي إلى تفكُّك جلطة دمويَّة (الانصِمام).

الالتِهاب الوَرِيدِي الهَاجِر migratory phlebitis أو التِهاب الوَريدِ الخُثارِي الهاجِر migratory thrombophlebitis هو خُثار وريدي سطحي يحدث بشكلٍ مُتكرِّر في الأوردة الطبيعيَّة.وقد تشير الإصابةُ به إلى وجود اضطرابٍ كامنٍ خطير، مثل سرطان أحد الأعضاء الدَّاخليَّة.عندما يتزامن حدوثُ الالتِهاب الوَرِيدِي الهَاجِر مع سرطان أحد الأعضاء الدَّاخليَّة، فإنَّ الاضطراب يُسمى عندها مُتلازمة تروسو trousseaut syndrome.

أعراض الخثار الوريدي السطحي يحدث الألمُ والتَّورُّم بسرعة في منطقة الالتهاب.يبدو الجلد فوق الوريد بلون أحمر على البشرة الفاتحة وقد يبدو أرجوانيًا أو قد يكون من الصعب تمييزه على البشرة الداكنة.تكون المنطقة دافئة ومؤلمة جدًا عند الجس.ونتيجةً لتجلُّط الدَّم في الوريد فإنَّه يُشعَر بالوريد وكأنَّه حبلٌ قاسٍ تحت الجلد وليس رخوًا مثل الوريد الطبيعي أو الدوالي.يمكن الشعورُ بقساوة الوريد على طوله كامل.

تشخيص الخثار الوريدي السطحي تَقييم الطبيب يُميِّز الأطباء الخُثار الوريدي السطحي من مظهره.لا توجد حاجةٌ لإجراء الاختباراتٍ عادةًً.ولكن، رغم خضوع الأشخاص المصابين بخُثارٍ وريديٍّ سطحيٍّ فوق الركبة والذي ظهر بشكل مفاجئ في منطقة لا توجد فيها إصابة بالدوالي؛ للتصوير بتَخطيطُ الصَّدَى في أغلب الأحيان للتَّحرِّي عن وجود جلطة دمويَّة في الأوردة العميقة.