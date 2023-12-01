الأوردةُ العنكبوتيَّة

الأوردة العنكبوتية spider veins هي الأوردة الصغيرة المُتضخِّمة التي تكون مرئيَّة تحت الجلد.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الجملة الوريدية).

مظهر الأوردة العنكبوتية أوردة عنكبوتية على الساق الأوعية العنكبيّة (وتُسمى أيضًا توسع الشعيرات) هي أوعية متضخمة تصبح مرئية تحت الجلد. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Robert S.Porter, MD. أوردة عنكبوتية على الوجه الأوعية العنكبيّة (وتُسمى أيضًا توسع الشعيرات) هي أوعية متضخمة تصبح مرئية تحت الجلد. © Springer Science+Business Media أوردة عنكبوتية على الساق الأوعية العنكبيّة (وتُسمى أيضًا توسع الشعيرات) هي أوعية متضخمة تصبح مرئية تحت الجلد. جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Robert S.Porter, MD. أوردة عنكبوتية على الوجه الأوعية العنكبيّة (وتُسمى أيضًا توسع الشعيرات) هي أوعية متضخمة تصبح مرئية تحت الجلد. © Springer Science+Business Media

يعاني الكثير من الأشخاص من الأوردة العنكبوتيَّة، وهي شُعَيراتٌ دمويَّة مُتَضَخِّمة.الشُّعَيراتُ الدَّمويَّة capillaries هي أوعية دَقِيقة ذات جدران رقيقة للغاية تعمل كجسرٍ بين الشرايين (التي تحمل الدَّم من القلب) والأوردة (التي تحمل الدَّم إلى القلب).

قد تنجم الأوردة العنكبوتية في الساقين عن ضغط الدم في الدوالي الوريدية، ولكن الأشخاص الذين لا يعانون من الدوالي قد يكون لديهم أوردة عنكبوتية أيضًا.عندما تكون لدى الأشخاص غير المصابين بالدوالي أوردة عنكبوتية، فعادةً ما يُنظر إلى السبب على أنه عوامل هرمونية غير مفهومة بعد.ويفسِّر السببُ الهرموني ظهور الأوردة العنكبوتية بشكل أكثر شُيُوعًا عند النساء، لاسيَّما خلال فترة الحمل.

لا تسبب الأوردة العنكبوتية عادةً أعراضًا، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من الألم أو الإحساس بالحرقة.يُميِّز الأطباءُ الأوردةَ العنكبوتيَّةَ من مظهرها.وليس من الضروري إجراءُ اختبارات.