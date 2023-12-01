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الأوردةُ العنكبوتيَّة

(تَوَسُّعُات الشُّعَيرات مَجهُولة السَّبَب)

حسبJames D. Douketis, MD, McMaster University
تمت مراجعته جمادى الأولى 1445

الأوردة العنكبوتية spider veins هي الأوردة الصغيرة المُتضخِّمة التي تكون مرئيَّة تحت الجلد.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن الجملة الوريدية).

مظهر الأوردة العنكبوتية
أوردة عنكبوتية على الساق
أوردة عنكبوتية على الساق

الأوعية العنكبيّة (وتُسمى أيضًا توسع الشعيرات) هي أوعية متضخمة تصبح مرئية تحت الجلد.

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Robert S.Porter, MD.

أوردة عنكبوتية على الوجه
أوردة عنكبوتية على الوجه

الأوعية العنكبيّة (وتُسمى أيضًا توسع الشعيرات) هي أوعية متضخمة تصبح مرئية تحت الجلد.

© Springer Science+Business Media

أوردة عنكبوتية على الساق
أوردة عنكبوتية على الساق

الأوعية العنكبيّة (وتُسمى أيضًا توسع الشعيرات) هي أوعية متضخمة تصبح مرئية تحت الجلد.

جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Robert S.Porter, MD.

أوردة عنكبوتية على الوجه
أوردة عنكبوتية على الوجه

الأوعية العنكبيّة (وتُسمى أيضًا توسع الشعيرات) هي أوعية متضخمة تصبح مرئية تحت الجلد.

© Springer Science+Business Media

يعاني الكثير من الأشخاص من الأوردة العنكبوتيَّة، وهي شُعَيراتٌ دمويَّة مُتَضَخِّمة.الشُّعَيراتُ الدَّمويَّة capillaries هي أوعية دَقِيقة ذات جدران رقيقة للغاية تعمل كجسرٍ بين الشرايين (التي تحمل الدَّم من القلب) والأوردة (التي تحمل الدَّم إلى القلب).

قد تنجم الأوردة العنكبوتية في الساقين عن ضغط الدم في الدوالي الوريدية، ولكن الأشخاص الذين لا يعانون من الدوالي قد يكون لديهم أوردة عنكبوتية أيضًا.عندما تكون لدى الأشخاص غير المصابين بالدوالي أوردة عنكبوتية، فعادةً ما يُنظر إلى السبب على أنه عوامل هرمونية غير مفهومة بعد.ويفسِّر السببُ الهرموني ظهور الأوردة العنكبوتية بشكل أكثر شُيُوعًا عند النساء، لاسيَّما خلال فترة الحمل.

لا تسبب الأوردة العنكبوتية عادةً أعراضًا، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من الألم أو الإحساس بالحرقة.يُميِّز الأطباءُ الأوردةَ العنكبوتيَّةَ من مظهرها.وليس من الضروري إجراءُ اختبارات.

علاج الأوردة العنكبوتية

  • العلاج بالحَقن (المُعالَجَة بالتَّصلِيب)

  • المعالجات بالليزر

يمكن التَّخلُّصُ من الأوردة العنكبوتية عادةً من خلال العلاج بالحَقن (المُعالَجَة بالتَّصلِيب) بشكلٍ مشابهٍ لما يحدث عند مُعالَجَة الدوالي.عند المُعالَجَةٌ بالتَّصلِيب، يجري حقنُ محلول، مثل سَلفات رباعي ديسيل الصوديوم (sodium tetradecyl sulfate) في كلِّ وريدٍ عنكبوتي.يُهيّج المحلول الأوردة العنكبوتية ويؤدي إلى تشكل جلطة دموية تسدها.يمكن أن تحتاجَ المناطق الواسعة من الأوردة العنكبوتية (تَوَسُّعُات الشُّعَيرات المتعددة) إلى عدة جلسات علاج بسبب الألم الذي تُسبِّبه الحُقَن.قد يصبح الجلد داكنًا، ولكنَّ تبدُّل اللون هذا يتلاشى عادةً وبشكلٍ كاملٍ غالبًا.

وتكون المعالجةُ بالليزر فعَّالةً أيضًا، لكنَّ المناطق الكبيرة تحتاج إلى عدَّة جلسات معالجة.يستعمل هذا العلاجُ شعاع ليزر لتخَريب الأوردة الصغيرة.

يمكن أن تستمرّ الأوردة العنكبوتية الصغيرة أو تُعاود بعد العلاج الأوَّلي.

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محفوظة لشركة © 2025 محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.

محفوظة لشركة© 2025محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.