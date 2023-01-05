مُتلازمة وولف-باركينسون-وايت Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrome هي اضطراب يحدث فيه اتصال كهربائي زائد بين الأذينين والبطينين عند الولادة.قَد يعاني المرضى من نوبات تسرع كبير جدًا في ضربات القلب.

يشعر معظم الأشخاص بضربات القلب (خفقان)، ويشعر بعضهم أيضًا بالضعف أو ضيق التنفُّس.

يُستخدم تخطيط كهربية القلب لوَضع التَّشخيص.

يمكن عادةً إيقاف النوبات عن طريق المناورات التي تحفز العصب المبهم، مما يبطئ معدل ضربات القلب.

(انظُر أيضًا لمحة عامة عن اضطراب النظم القلبي وتسرع القلب البطيني).

تكون مُتلازمة وولف-باركينسون-وايت هي الأكثر شُيُوعًا من بين العديد من الاضطرابات التي تنطوي على مسار كهربائي إضافي بين الأذينين والبطينين.(يمكن لهذه الاضطرابات أن تسبب تسرع القلب فوق البطيني الأذيني البطيني التبادلي) (atrioventricular reciprocating supraventricular tachycardias).يزيد هذا المسار الإضافي من خطر ضربات القلب غير الطبيعية (اضطراب النظم القلبي).

يكون المسار الشاذ المُسبب لمُتلازمة وولف-باركينسون-وايت موجودًا منذ الولادة، ولكن اضطراب النظم القلبي الناجم عنها لا يُصبح واضحًا عادةً إلا في سن المراهقة أو في أوائل العشرينات.ولكن يمكن لاضطراب النظم القلبي أن يحدث في السنة الأولى من الحياة أو حتى بعد سن 60 عامًا.

أعراض متلازمة ولف-باركنسون-وايت تُعد مُتلازمة وولف-باركينسون-وايت سببًا شائعًا لتسرع القلب فوق البطيني الانتيابي paroxysmal supraventricular tachycardia.يمكن في حالات نادرة جدًا أن تُسبب هذه المُتلازمة تسرع معدل ضربات القلب بشكل كبير جدًّا ومهدد للحياة في أثناء الرجفان الأذيني. إذا أصيب الطفل باضطراب النظم القلبي بسبب هذه المُتلازمة ، فقد يعاني من ضيق تنفس، أو يميل إلى الخمول، أو يتوقف عن الأكل بشكل جيد، أو يعاني من خفقات سريعة وواضحة في الصدر.قد تؤدي الحالة إلى فشل القلب. عادةً عندما يعاني المراهقون أو الأشخاص في أوائل العشرينات من العمر من اضطراب النظم القلبي بسبب هذه المُتلازمة، فإنهم يشعرون بها كما لو كانت نوبة من الخفقان التي تبدأ بشكل مفاجئ، وغالبًا في أثناء ممارسة الرياضة.قد تستمر النوبة لبضع ثوان فقط أو قد تستمر لعدة ساعات.يكون معدل النبض السريع جدًا مزعجًا لمعظم الأشخاص.يصاب عدد قليل من الأشخاص بالإغماء. لدى كبار السن، تميل نوبات تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي الناجم عن مُتلازمة وولف باركنسون وايت إلى التسبب في حدوث المزيد من الأعراض، مثل الإغماء، وضيق التنفس، والألم الصدري. الرجَفان الأذيني ومُتلازمة وولف-باركينسون-وايت يمكن للرجفان الأذيني أن يُشكل خطرًا بشكل خاص على الأشخاص الذين يعانون من مُتلازمة وولف-باركينسون-وايت.يمكن للمسار الكهربائي الإضافي أن يمدّ البطينين بالنبضات السريعة بمعدل أكبر بكثير من المسار الطبيعي (الذي يحدث من خلال العقدة الأذينية البطينية).والنتيجة هي زيادة معدل النبض البطيني بشكل كبير جدًا ومهدد للحياة.لا يقتصر الأمر فقط على عدم فعالية القلب في ضخ الدم عندما ينبض بسرعة كبيرة، ولكن قد تتفاقم زيادة سرعة ضربات القلب الكبيرة إلى رجفان بطيني مميت ما لم يُعالج على الفور.

تشخيصُ متلازمة ولف-باركنسون-وايت تخطيط كهربية القلب بما أن مُتلازمة وولف-باركينسون-وايت تُغير نمط التنشيط الكهربائي في القلب، فمن الممكن تشخيصها باستخدام تخطيط كهربية القلب (ECG) الذي يسجل النشاط الكهربائي للقلب.

علاج متلازمة ولف-باركنسون-وايت المناورات والأدوية لاستعادة إيقاع القلب الطبيعي

الاجتثاث في بعض الأحيان يمكن في كثير من الأحيان إيقاف نوبات تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي التي تحدث بسبب مُتلازمة ولف-باركنسون وايت بواسطة إحدى المناورات التي تحفز العصب المبهم، وبالتالي تُبطئ معدل ضربات القلب.وتَشمل المناورات: التوتير straining، كما لو كان الشخص يبذل جهدًا من أجل التغوّط

فرك العنق أسفل زاوية الفك (والذي يحفز منطقة حساسة على الشريان السباتي تُسمى الجيب السباتي)

تغطيس الوجه في وعاء من الماء البارد تكون هذه المناورات أكثر فعالية عند إجرائها بعد فترة وجيزة من بدء اضطراب النظم القلبي. عندما لا تكون هذه المناورات فعالة، فعادةً ما تعطى الأدوية مثل فيراباميل، أو ديلتيازيم، أو أدينوزين عن طريق الوريد لوقف اضطراب النظم القلبي.قد يستمر المريض بأخذ أدوية عدم انتظام ضربات القلب إلى أجل غير مسمى لمنع نوبات تسرع القلب (انظر جدول بعض الأدوية المُستخدمة في علاج اضطرابات النظم القلبي). قد يُعطى الديجوكسين للرضع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، بهدف تثبيط نوبات تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي الناجم عن مُتلازمة وولف-باركينسون وايت.ولكن، يجب عدم إعطاء الديجوكسين للبالغين الذين يعانون من المُتلازمة، لأنه قد يسهل التوصيل عن طريق المسار الإضافي ويزيد من خطر تحول الرجفان الأذيني إلى رجفان بطيني.لهذا السبب، يَجرِي إيقاف الديجوكسين عادةً قبل وصول الأشخاص المصابين بهذه المُتلازمة إلى سن البلوغ. الاجتثاث يكون تخريب مسار التوصيل الإضافي بواسطة الاجتثاث بالقثطرة (إعطاء طاقة باستخدام أمواج راديوية، أو ومضات ليزرية، أو تيار كهربائي عالي الفولتاج أو التجميد بالبرودة بواسطة قَثطَرة يجري إدخالها في القلب) إجراءً ناجحًا لدى أكثر من 95٪ من الأشخاص.ويقل خطر الوفاة في أثناء الإجراء عن 1 بالألف.يكون الاجتثاث (الاستئصال) مفيدًا بشكل خاص للشباب الذين قد يضطرون لأخذ أدوية عدم انتظام ضربات القلب لمدى الحياة إذا لم يقوموا بإجراء الاستئصال.