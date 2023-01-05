مزيل الرجفان المقوم للنظم القابل للزرع (ICD)

هناك العديد من الأسباب لاضطراب النظم القلبي.تكُون بعض حالات اضطراب النظم القلبي غير مؤذية ولا تحتاجُ إلى مُعالَجةٍ.في بعض الأحيان تتوقف حالة اضطراب النظم القلبي من تلقاء نفسها أو عند إدخال تغيرات في نمط الحياة، مثل تجنب استعمال الكحول، والكافيين (في المشروبات والأطعمة)، والتدخين.تكون حالات اضطراب النظم القلبي الأخرى خطيرة أو مزعجة بما فيه الكفاية بحيث تحتاج إلى مُعالَجةيُعد مُزيل الرجفان المقوِّم لنظم القلب القابل للزرع أحد أنواع العلاج.تنطوي المُعالجَاتُ الأخرى لاضطراب النظم القلبي على إدخال ناظمة قلبية، أو استعمال تقويم نظم القلب-إزالة الرجفان، أو استعمال الأدوية المضادة لاضطراب النظم القلبي، أو تخريب منطقة صغيرة من أنسجة القلب تكون مسؤولة عن اضطراب النظم القلبي (الاجتثاث).

وينطوي تقويم نظم القلب وإزالة الرجفان على إعطاء قلب المريض صدمةً كهربائية قصيرة،يمكن لهذه الصدمة الكهربائية أحيانًا أن توقف اضطراب النظم القلبي وتستعيد الإيقاع الطبيعي.تمنع الصدمة القلب من النبض لفترة وجيزة، وبعد ثانية أو ثانيتين، يبدأ بالنبض مرة أخرى من تلقاء نفسه.في كثير من الأحيان، يعود القلب للنبض بإيقاع طبيعي، ولكن في بعض الأحيان يعود اضطراب النظم القلبي من جديد.

يمكن استخدام مُزيل الرجفان المُقوّم للنظم والقابل للزرع (ICD) وهو مزيل رجفان صغير لا يزيد حجمه عن حجم بطاقات ورق اللعب ويمكن وضعه داخل الجسم.يجري زرع معظم الأجهزة من خلال الأوعية الدموية، تمامًا كما يحدث عند زرع الناظمة القلبية، وبذلك يمكن الاستغناء عن جراحة الصدر المفتوح.يَجرِي وضع نوع آخر من مُزيل الرجفان المُقوّم للنظم والقابل للغرس ICD تحت الجلد وليس من خلال الأوعية الدموية.يمكن أحيانًا استخدام مزيل رجفان يمكن ارتداؤه إذا لم يكن الشخص بحاجة إلى مُزيل رجفان مُقوّم للنظم وقابل للغرس ICD لفترة طويلة.

تراقب مزيلات الرجفان المقومة للنظم والقابلة للزرع (ICD) سرعة القلب ونظمه بشكل مستمر.يمكن لهذه الأجهزة أن تكشف اضطراب النظم القلبي السريع والبطيء وتقدم علاجًا ناظمًا للقلب أو صدمة كهربائية لتعيد النظم القلبي مَرَّةً أخرى إلى إيقاعه الطبيعي.في معظم الأحيان، تُستخدم هذه الأجهزة عند الأشخاص الذين قد يموتون بسبب اضطراب النظم القلبي عند عدم علاجهم، مثل الأشخاص الذين سبق لهم أن عانوا من اضطراب نظم قلبي هدد حياتهم، بما في ذلك الرجفان البطيني وبعض أشكال تسرع القلب البطيني.كما يمكن للأطباء وضع مزيل الرجفان المقوم للنظم والقابل للزرع (ICD) عند وجود اضطرابات معينة في القلب، والتي من المرجَّح أن تُسبِّبَ حالات اضطراب نظم قلبيَّة مُهدِّدة للحياة.

عندما يقوم مُزيل الرجفان المُقوّم للنظم والقابل للغرس ICD بتوليد صدمة كهربائية، يمكن أن يشعر المريض بضربة خفيفة في الصدر.وفي حال إعطاء صدمة كهربائية أقوى، قد يشعر الشخص كما لو أنه تعرض للركل في صدره.لا يشعر الأشخاص بالصدمات عندما يقوم جهاز ICD بدور الناظمة القلبية.

يمكن للمرضى الذين يستخدمون مُزيلات الرجفان المُقوّمة للنظم والقابلة للغرس ICDs أن يتواجدوا بأمان حول معظم الأجهزة الإلكترونية المنزلية، بما في ذلك أجهزة الميكروويف، وأجهزة الأمن في المطار.ولكن، يمكن لبعض الأجهزة الكهربائية ذات المجالات المغناطيسية أو الكهربائية القوية أن تتداخل مع مُزيلات الرجفان المُقوّمة للنظم والقابلة للغرس ICDs.ومن الأمثلة على ذلك الأجهزة الكهربائية المُستخدمة لوقف النزف في أثناء الجراحة، والعلاج بالإنفاذ الحراري diathermy (مُعالجَات فيزيائية تستخدم الموجات الراديوية لتطبيق الحرارة على العضلات)، وأحيَانًا التصوير بالرنين المغناطيسي.

وبما أن مُزيل الرجفان المُقوّم للنظم والقابل للغرس ICD لا يمنع اضطراب النظم القلبي، فيجب أن يترافق استخدامه مع أخذ الأدوية.تستمر هذه الأجهزة في العمل لمدة 5 - 7 سنوات تقريبًا.یجب علی المرضى الحاملين لمُزيلات الرجفان المٌُقوّمة للنظم والقابلة للغرس ICDs والذين تلقوا صدمة واحدة من الجھاز، والذین یشعرون بأنهم أصحاء عمومًا، أن یتواصلوا مع عیادة أو اختصاصي أمراض القلب في غضون أسبوع من ذلك.يسجل الجهاز إيقاع قلب الشخص، مما يسمح للطبيب بأن يعاين سبب إعطاء الجهاز للصدمة.أما بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أعراض أخرى، مثل ضيق التنفُّس، أو الانزعاج في الصدر، أو الخفقان، قبل أو بعد الصدمة مباشرةً، أو الذين تلقوا صدمات متعددة من الجهاز، فقد تكون لديهم مشاكل أكثر خطورة.يجب على هؤلاء الأشخاص الذهاب إلى قسم الطوارئ على الفور.