لمحة عامة عن إحصار القلب

إحصار القلب heart block هو تأخر في توصيل التيار الكهربائي في أثناء مروره من خلال نظام التوصيل للقلب ، بما في ذلك عبر العقدة الأذينية البطينية، أو حزمة هيس His، أو فرعي الحزمة، والتي تتوضع جميعها بين الأذينين والبطينين.
لا تُسبب بعض أنواع إحصار القلب أية أعراض، ولكن بعضها الآخر يسبب التعب، والدوخة، والإغماء.
يستخدم تخطيط كهربية القلب للكشف عن إحصار القلب.
يحتاج بعض الأشخاص إلى ناظمة قلبية اصطناعية.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطراب النَّظم القلبي).
المَسارات الكهربائية الطبيعية
يجري التحكم في تَّقَبُّضِ ألياف العَضلات عن طريق تيار كهربائي يتدفق من خلال القلب بطريقة دقيقة على طول مسارات متميزة بسرعة مضبوطة.يتولد التيار الكهربائي الذي يُشغّل كل ضربة قلب في الناظمة القلبية (العقدة الجبيبة أو العقدة الجيبية الأذينية)، والتي تتوضع في الجزء العلوي من حجرة القلب العلوية اليمنى (الأذين الأيمن).يحدد المعدل الذي تقوم فيه الناظمة القلبية بتفريغ التيار الكهربائي معدل ضربات القلب.ويتأثر هذا المعدل بالدوافع العصبية ومستويات هرمونات معينة في مجرى الدم.
يتدفق التيار الكهربائي من العقدة الجيبية الأذينية أولًا من خلال الأذين الأيمن ثم من خلال الأذين الأيسر، مما يتسبب في انقباض عضلات هاتين الحجرتين وضخ الدم من الأذينين باتجاه حُجرتي القلب السفليتين (البطينين).ثم يصل التيار الكهربائي إلى العقدة الأذينية البطينية، المتوضعة في الجزء السفلي من الجدار بين الأذينين بالقرب من البطينين.توفر العقدة الأذينية البطينية الاتصال الكهربائي الوحيد بين الأذينين والبطينين.في حين يكون الأذينان معزولان عن البطينين بواسطة أنسجة غير موصلة للكهرباء في سائر المواقع الأخرى.تؤخر العقدة الأذينية البطينية انتقال التيار الكهربائي بحيث يمكن للأُذَينَتَين أن تتقلصا بشكل كامل، ويمكن للبطينين ملء أكبر قدر ممكن من الدَّم قبل أن تنتقل الإشارة الكهربائية إليهما كي يتقلصا.
بعد مروره من خلال العقدة الأذينية البطينية، ينتقل التيار الكهربائي نحو الأسفل باتجاه حزمة هيس، وهي مجموعة من الألياف التي تنقسم إلى فرع أيسر للبطين الأيسر وفرع أيمن للبطين الأيمن.ثم ينتشر التيار الكهربائي بطريقة منظمة على السطح الداخلي للبطينين، من أسفل إلى أعلى، مسببًا بدء تقلص البطينين مما يُخرج الدَّم من القلب.
تعقُّب السبيل الكهربائيّ للقلب
تُطلِقُ العقدةُ الجيبية الأذينية (1) دفعة كهربائية، تتدفق عبر الأذينين الأيمن والأيسر (2)، وتجعلهما يتقلَّصان.عندما تصل الدفعةُ الكهربائية إلى العقدة الأذينية البطينيَّة (3) atrioventricular node، يجري تأخيرها بعضَ الشيء،ثم تنتقل الدفعة الكهربائية للأسفل عبر حزمة هيس bundle of His (4)، والتي تنقسِمُ إلى الفرع الأيمن للحزمة (فرع الحزمة الأيمن) نحو البُطين الأيمن (5)، والفرع الأيسر للحزمة (فرع الحزمة الأيسر) نحو البُطين الأيسر (5)؛وبعدَ ذلك، تنتشر الدفعة الكهربائية عبر البُطينين، وتجعلهما يتقلَّصان.
الإحصار القلبي
يمكن تصنيف الإحصارات القلبية (heart blocks) استنادًا إلى موقع الإحصار ضمن القلب
إحصار الحُزيمة (bundle branch block)
عادةً، ما لا تكون هناك حاجة للمعالجة بالنسبة لأي من النوعين إذا كان الإحصارغير مكتمل (كما هو الحال في الإحصار الأذيني البطيني من الدرجة الأولى).ولكن، قد يكون من الممكن زراعة الناظمة القلبية الاصطناعية عند الأشخاص الذين يواجهون خطرًا كبيرًا من الإحصار الأذيني البطيني الكامل (مثل الأشخاص المصابين بأنواع معينة من الإحصار الأذيني البطيني من الدرجة الثانية أو الأشخاص المصابين بالإحصار الأذيني البطيني من الدرجة الثالثة) وذلك للحفاظ على معدل ضربات القلب إذا حدث إحصار قلب كامل.
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جمعية القلب الأمريكية: اضطراب النظم القلبي: معلومات لمساعدة الأشخاص على فهم مخاطر اضطراب النظم القلبي بالإضافة إلى معلومات حول التشخيص والمعالجة