لمحة عامة عن إحصار القلب

يجري التحكم في تَّقَبُّضِ ألياف العَضلات عن طريق تيار كهربائي يتدفق من خلال القلب بطريقة دقيقة على طول مسارات متميزة بسرعة مضبوطة.يتولد التيار الكهربائي الذي يُشغّل كل ضربة قلب في الناظمة القلبية (العقدة الجبيبة أو العقدة الجيبية الأذينية)، والتي تتوضع في الجزء العلوي من حجرة القلب العلوية اليمنى (الأذين الأيمن).يحدد المعدل الذي تقوم فيه الناظمة القلبية بتفريغ التيار الكهربائي معدل ضربات القلب.ويتأثر هذا المعدل بالدوافع العصبية ومستويات هرمونات معينة في مجرى الدم.

يتدفق التيار الكهربائي من العقدة الجيبية الأذينية أولًا من خلال الأذين الأيمن ثم من خلال الأذين الأيسر، مما يتسبب في انقباض عضلات هاتين الحجرتين وضخ الدم من الأذينين باتجاه حُجرتي القلب السفليتين (البطينين).ثم يصل التيار الكهربائي إلى العقدة الأذينية البطينية، المتوضعة في الجزء السفلي من الجدار بين الأذينين بالقرب من البطينين.توفر العقدة الأذينية البطينية الاتصال الكهربائي الوحيد بين الأذينين والبطينين.في حين يكون الأذينان معزولان عن البطينين بواسطة أنسجة غير موصلة للكهرباء في سائر المواقع الأخرى.تؤخر العقدة الأذينية البطينية انتقال التيار الكهربائي بحيث يمكن للأُذَينَتَين أن تتقلصا بشكل كامل، ويمكن للبطينين ملء أكبر قدر ممكن من الدَّم قبل أن تنتقل الإشارة الكهربائية إليهما كي يتقلصا.

جهاز التوصيل القلبي فيديو

بعد مروره من خلال العقدة الأذينية البطينية، ينتقل التيار الكهربائي نحو الأسفل باتجاه حزمة هيس، وهي مجموعة من الألياف التي تنقسم إلى فرع أيسر للبطين الأيسر وفرع أيمن للبطين الأيمن.ثم ينتشر التيار الكهربائي بطريقة منظمة على السطح الداخلي للبطينين، من أسفل إلى أعلى، مسببًا بدء تقلص البطينين مما يُخرج الدَّم من القلب.