تقويم النظم القلبي بالأمواج فوق الصوتية

هناك العديد من الأسباب لاضطراب النظم القلبي.تكُون بعض حالات اضطراب النظم القلبي غير مؤذية ولا تحتاجُ إلى مُعالَجةٍ.في بعض الأحيان تتوقف حالة اضطراب النظم القلبي من تلقاء نفسها أو عند إدخال تغيرات في نمط الحياة، مثل تجنب استعمال الكحول، والكافيين (في المشروبات والأطعمة)، والتدخين.تكون حالات اضطراب النظم القلبي الأخرى خطيرة أو مزعجة بما فيه الكفاية بحيث تحتاج إلى مُعالَجةيُعدُّ تقويم النُظم القلبي وإزالة الرجفان أحد أنواع العلاج.تنطوي المُعالجَاتُ الأخرى لاضطراب النظم القلبي على إدخال ناظمة قلبية أو مزيل الرجفان المقوم للنظم القابل للزرع (ICD)، أو استعمال الأدوية المضادة لاضطراب النظم القلبي، أو تخريب منطقة صغيرة من أنسجة القلب تكون مسؤولة عن اضطراب النظم القلبي (الاجتثاث).

وينطوي تقويم النظم القلبي على إعطاء قلب الشخص صدمةً كهربائية.يمكن لهذه الصدمة الكهربائية أحيانًا أن توقف اضطراب النظم القلبي وتستعيد الإيقاع الطبيعي.تمنع الصدمة القلب من النبض لفترة وجيزة، وبعد ثانية أو ثانيتين، يبدأ بالنبض مرة أخرى من تلقاء نفسه.في كثير من الأحيان، يعود القلب للنبض بإيقاع طبيعي، ولكن في بعض الأحيان يعود اضطراب النظم القلبي من جديد.لا يمكن للصدمات الكهربائية إعادة تشغيل القلب الذي انعدم فيه النشاط الكهربائي بشكل كامل (توقف الانقباض asystole).

ويطلق على هذا الإجراء اسم تقويم النظم القلبي cardioversion، أو إزالة الرجفان defibrillation، وذلك بحسب النوع المُستخدم لعلاج الإيقاع غير الطبيعي.

تقويم النظم القلبي هو إعطاء صدمة كهربائية متزامنة مع جزء معين من نبضات القلب.ويمكن استخدامه في علاج اضطراب النظم القلبي الذي ينشأ في الأذينين (مثل الرجفان الأذيني) أو في البطينين (مثل تسرع القلب البطيني) طالما كان هنالك شيء من النشاط الكهربائي المنتظم في القلب.

إزالة الرجفان هو إعطاء صدمة كهربائية في أثناء الرجفان البطيني.في أثناء الرجفان البطيني، لا يوجد نشاط كهربائي منتظم في القلب يمكن مزامنة الصدمة معه.

يُسمى الجهاز الذي يُطلق الصدمة بمُزيل الرجفان defibrillator، على الرغم من أنَّها تُستخدَم لإزالة الرجفان وتقويم النظم القلبي.يمكن استخدام مزيلات الرجفان من قبل فريق من الأطباء والممرضات، أو من قبل المسعفين، أو من قبل رجال الإطفاء.

يمكن لمزيل الرجفان الخارجي الأوتوماتيكي (AED) الكشف عن وجود اضطراب النظم القلبي بشكل تلقائي، وتحديد ما إذا كان من المستحسن إجراء صدمة، وإطلاقها بالقوة المناسبة.وبالتالي، فإن استخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي الأوتوماتيكي لا يتطلب سوى الحد الأدنى من التدريب، مثل التدريب المقدم في دورة الإسعافات الأولية..يمكن وضع مزيلات الرجفان الخارجية الأوتوماتيكية في العديد من الأماكن العامة، مثل المطارات، والساحات الرياضية، والفنادق، ومراكز التسوق.