تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي (SVT، PSVT)

تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي paroxysmal supraventricular tachycardia هو ارتفاع معدل ضربات القلب بشكل منتظم بحيث يصل إلى 160-220 نبضة في الدقيقة، يبدأ وينتهي بشكل مفاجئ، وينشأ في أنسجة القلب غير تلك الموجودة في البطينين.

يُعاني معظم الأشخاص من شعور مزعج بضربات القلب (الخفقان)، وضيق في التنفُّس، وألم في الصدر.

يمكن أن تتوقف النوبات في كثير من الأحيان عن طريق المناورات التي تحفز العصب المبهم، مما يبطئ معدل ضربات القلب.

كما يمكن إعطاء بعض الأدوية أحيانًا لوقف النوبة.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطراب النَّظم القلبي).

يكون تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي أكثر شُيُوعًا بين الشباب، ويكون مُزعجًا أكثر من كونه خَطِرًا.قد يحدث في أثناء ممارسة النشاطات المُجهدة.

قد يُثار تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي بضربة قلب مُبتسَرة premature heartbeat تُحفز تسرع ضربات القلب بشكل متكرر.يمكن لهذا التنشيط المتكرر والمتسارع أن ينجم عن العديد من الاضطرابات عند الأشخاص الذين وُلدوا به.قد يكون هناك مساران كهربائيان في العقدة الأذينية البطينية، وهي صندوق التوصيل الكهربائي بين الحجرتين العلويتين (الأذينتين) والحجرتين السفليتين (البطينين) في القلب.في بعض الأحيان يكون هناك مسار كهربائي غير طبيعي بين الأذينين والبطينين.وفي حالات أقل شيوعًا، قد يولّد الأذينان نبضات سريعة أو دائرية غير طبيعية.

يميل معدل ضربات القلب السريع إلى أن يبدأ وينتهي بشكل مفاجئ، وقد يستمر من بضع دقائق إلى ساعات عديدة.وقد يشعر المريض بذلك على أنه إحساس مزعج بضربات القلب، كما لو كان القلب في سباق أو يضرب بشدة (خفقان).وغالبا ما يرتبط ذلك بأعراض أخرى، مثل الضعف، والدوخة، وضيق التنفُّس، والألم الصدري.فيما عدى ذلك، عادةً ما يكون القلب طبيعيًا.

يؤكد الطبيب التَّشخيص عن طريق إجراء تخطيط كهربية القلب (ECG).

علاج تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي تُجرى مناورات علاجية وتُعطى الأدوية لإبطاء معدل ضربات القلب أو استعادة إيقاع القلب الطبيعي

الاجتثاث بالترددات الراديوية في بعض الأحيان يمكن عادةً إيقاف نوبات تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي بواسطة إحدى المناورات التي تحفز العصب المبهم، وتقلل بذلك من معدل ضربات القلب.وعادة ما تُجرِى هذه المناورات أو يُشرف عليها من قبل الطبيب، ولكن غالبًا ما يتعلم الأشخاص الذين يعانون من اضطراب النظم القلبي بشكل متكرر القيام بهذه المناورات بأنفسهم.وتَشمل المناورات: التوتير straining، كما لو كان الشخص يبذل جهدًا من أجل التغوّط

فرك العنق أسفل زاوية الفك (والذي يحفز منطقة حساسة على الشريان السباتي تُسمى الجيب السباتي)

تغطيس الوجه في وعاء من الماء البارد تكون هذه المناورات أكثر فعالية عند إجرائها بعد فترة وجيزة من بدء اضطراب النظم القلبي. إذا لم تكن هذه المناورات فعالة، أو إذا تَسبّب اضطراب النظم القلبي بأعراض حادة، أو إذا استمرت النوبة لأكثر من 20 دقيقة، فينصح الأشخاص بطلب الرعاية الطبية لوقف النوبة.يمكن للطبيب عادةً إيقاف النوبة على الفور عن طريق حقن الأدوية في الوريد، وعادة ما يُستخدم لذلك أدينوسين، أو فيراباميل، أو ديلتيازيم.يمكن في حالات نادرة أن تكون الأدوية غير فعالة، وهنا قد يكون من الضروري إجراء تقويم النظم القلبي (إعطاء صدمة كهربائية للقلب). تكون الوقاية أكثر صعوبة من المعالجة.عندما تكون النوبات متكررة أو مزعجة، يوصي الأطباء عادةً بإجراء الاجتثاث باستخدام القثطرة.وللقيام بهذا الإجراء، تُمرَّر أمواج راديوية، أو ومضات ليزرية، أو تيار كهربائي عالي الفولتاج، أو برودة بواسطة قَثطَرة يجري إدخالها إلى القلب.تخرِّب هذه الطاقة أو درجة الحرارة الباردة الأنسجة التي ينشأ فيها تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي. إذا لم يكن الاجتثاث بالقثطرة خيارًا متاحًا، فيمكن تقريبًا لأي دواء مضاد لاضطراب النظم القلبي أن يكون فعالًا.وتشمل الأدوية المستخدمة عادة حاصرات بيتا، والديجوكسين، والديلتيازيم diltiazem، والفيراباميل verapamil، والبروبافينون propafenone، والفليكاينيد flecainide (انظر جدول بعض الأدوية المُستخدمة في علاج اضطرابات النظم القلبي).