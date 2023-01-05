تسرع القلب البطيني هو إيقاع قلبي ينشأ في البطينين (الحجرتين السفليتين من القلب) ويؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب حتى 120 نبضة في الدقيقة الواحدة على الأقل (يتراوح معدل النبض الطبيعي بين 60-100 ضربة في الدقيقة).

غالبًا ما يعاني المرضى من الخفقان وغيره من أعراض فشل القلب (مثل ضيق التنفُّس، والانِزعَاج في الصدر، والإغماء).

يُستخدم تخطيط كهربية القلب لوَضع التَّشخيص.

قد تُستخدام الأدوية والإجراءات لتخريب المناطق غير الطبيعية من البطينات، ولكن عادةً ما يكون من الضروري استخدام مزيل الرجفان الآلي القابل للزرع.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطراب النَّظم القلبي).

تسرع القلب البطيني الصورة

يتولد التيار الكهربائي الذي يُشغّل كل ضربة قلب في الناظمة القلبية (تُسمى العقدة الجبيبة أو العقدة الجيبية الأذينية)، والتي تتوضع في الجزء العلوي من حجرة القلب العلوية اليمنى (الأذين الأيمن).ولكن، قد تتحرض نبضة القلب أحيانًا من إحدى الحجرتين السفليتين للقلب (البطينين).قد يكون لدى الأشخاص عدد قليل من ضربات القلب المحرضة من قبل البطينين (الانقباضات البطينية المُبتسَرة)، ولكن في بعض الأحيان يكون لدى الأشخاص سلسلة متتالية من الانقباضات البطينية المُبتسَرة.يمكن في بعض الأحيان أن يحدث عدد قليل فقط من هذه الضربات سويًا، ثم يعود القلب إلى إيقاعه الطبيعي.يُطلق على تسرع القلب البطيني الذي يستمر لأكثر من 30 ثانية اسم تسرع القلب البطيني المستمر sustained ventricular tachycardia.

يحدث تسرع القلب البطيني المستمر عادةً لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب قلبي بنيوي، مثل النوبة القلبيةقصور القلب أو اعتلال عضلة القلب.ويكون أكثَر شُيُوعًا بين كبار السن.ولكن، يمكن في حالات نادرة أن يحدث تسرع القلب البطيني عند الشباب الذين لا يعانون من اضطراب قلب بنيوي.قد يعاني هؤلاء الشباب من اضطراب قلبي يسمى مُتلازمة QT الطويلة، والتي يمكن أن تكون موروثة أو ناجمة عن استعمال بعض الأدوية.وقد يحدث أيضًا بسبب اضطرابات موروثة نادرة، مثل مُتلازمة بروغادا Brugada syndrome (اعتلال قنوي قلبي)

أعراض تسرع القلب البطيني غالبًا ما يعاني المصابون بتسرع القلب البطيني من الشعور بضربات القلب (خفقان).قد يعاني هؤلاء أيضًا من الضعف، والدوخة، والانزعاج في الصدر. يمكن لتسرع القلب البطيني المستمر أن يكون خطرًا، بسبب عجز البطينين عن الامتلاء بالدم بشكل كاف أو ضخ الدَّم بشكل طبيعي.يميل ضغط الدَّم إلى الانخفاض، ويتبعه فشل القلب.يمكن لتسرع القلب البطيني المستمر أن يكون خطيرًا أيضًا، لأنه قد يتحول إلى رجفان بطيني، وهو شكل من أشكال السكتة القلبية.يمكن لتسرع القلب البطيني ألا يُسبب سوى أعراض قليلة، حتى مع وصول معدل النبض إلى 200 ضربة في الدقيقة الواحدة، ولكنه مع ذلك قد يكون خطيرًا للغاية.

تشخيص تسرع القلب البطيني تخطيط كهربية القلب يُستخدم تخطيط كهربية القلب (ECG) لتشخيص تسرع القلب البطيني والمساعدة في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة للمعالجة.

علاج تسرع القلب البطيني استعادة إيقاع القلب الطبيعي

الوقاية من حدوث المزيد من النوبات المُعالجة الفورية يُعالج تسرع القلب البطيني عندما يسبب أعراضًا، أو عندما تستمر النوبات لأكثر من 30 ثانية من دون التسبب بأعراض. ينبغي تقويم نظم القلب بشكل فوري عند المرضى الذين تظهر لديهم أعراض، وخاصة انخفاض ضغط الدَّم (إعطاء صدمة كهربائية لاستعادة الإيقاع الطبيعي للقلب). بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم أعراض ولكن سبق لهم أن أصيبوا بتسرع القلب البطيني لأكثر من 30 ثانية، ينبغي علاجهم إما بتقويم نظم القلب أو بالأدوية عن طريق الوريد. يُعد تَقويمُ نَظمِ القَلب من الإجراءات العلاجية المؤلمة، لذلك لا بد من تخدير للمريض قبل اللجوء إليه، إلا أنه إجراء فعال بنسبة عالية جداً، وذو آثار جانبية قليلة (ما عدا الإزعاج الذي يُسببه). على الرغم من أن المعالجة الدوائية ليست مزعجة، ولكنها أقل فعالية من تقويم نظم القلب في التخلص من ضربات القلب الشاذة (اضطراب النظم القلبي)، وهي أكثر احتمالاً للتسبب في حدوث آثار جانبية.الأدوية الأكثر شُيُوعًا هي أميودارون amiodarone، وليدوكائين lidocaine، وبروكيناميد procainamide (انظر جدول بعض الأدوية المُستخدمة في علاج اضطرابات النظم القلبي). العلاج على المَدى الطويل يهدف العلاج على المدى الطويل إلى منع حدوث الموت المفاجئ، وليس مجرد إيقاف إيقاع القلب غير الطبيعي.غالبًا ما يُستخدم مُزيل الرجفان المُقوّم للنظم والقابل للزرع ICD عند الأشخاص المصابين بتسرع القلب البطيني الذين يعانون من حالة قلبية مستبطنة، وخاصة إذا كان القلب لا يضخ الدم بشكل جيد.يشبه هذا الإجراء زرع ناظمة قلبية اصطناعية. قد يلجأ الطبيب إلى بعض الإجراءات لتخريب المنطقة غير الطبيعية الصغيرة في البطينين، والتي يكشفها تخطيط كهربية القلب، وعادةً ما تكون مسؤولة عن تسرع القلب البطيني المستمر.وتتضمن هذه الإجراءات الاجتثاث بالقثطرة (وهو إعطاء طاقة باستخدام الأمواج الراديوية، أو ومضات ليزرية، أو تيار كهربائي عالي الفولتاج، أو التجميد بالبرودة عبر قثطرة يجري إدخالها في القلب) وجراحة القلب المفتوح.