هناك العديد من الأسباب لاضطراب النظم القلبي.تكُون بعض حالات اضطراب النظم القلبي غير مؤذية ولا تحتاجُ إلى مُعالَجةٍ.في بعض الأحيان تتوقف حالة اضطراب النظم القلبي من تلقاء نفسها أو عند إدخال تغيرات في نمط الحياة، مثل تجنب استعمال الكحول، والكافيين (في المشروبات والأطعمة)، والتدخين.تكون حالات اضطراب النظم القلبي الأخرى خطيرة أو مزعجة بما فيه الكفاية بحيث تحتاج إلى مُعالَجةتُعد الناظمات القلبية الاصطناعية أحد أنواع العلاج.تنطوي العلاجات الأخرى لاضطراب النظم القلبي على إدخال مزيل الرجفان المقوم للنظم القابل للزرع (ICD)، أوتقويم النظم القلبي-إزالة الرجفان، أو استخدام الأدوية المضادة لاضطراب النظم القلبي، أو تخريب منطقة صغيرة من أنسجة القلب تكون مسؤولة عن اضطراب النظم القلبي (الاجتثاث).

أجهزة تَنظيم ضربات القلب الاصطناعية هي الأجهزة الإلكترونية التي تعمل بدلاً من جهاز تنظيم ضربات القلب الذاتي، أي بدلاً من العقدة الجيبية الأذينية.يجري زرع هذه الأجهزة جراحيًا تحت الجلد، وعادةً ما تكون تحت الترقوة اليسرى أو اليمنى.وتكون متصلة بالقلب عن طريق أسلاك (اتجاهات leads) تمر عبر الأوردة.تُزرع أطراف الأسلاك في جدار إحدى حُجيرات القلب.تقوم الناظمة القلبية بإرسال إشارة كهربائية تسبب تقلص عضلة القلب.وفي بعض الأحيان، يوضع سلك واحد فقط، في البطين الأيمن عادةً.تستخدم ناظمات قلبية أخرى سلكين أو أكثر بحيث يمكن ضبط نظم حجيرات مختلفة.يمكن للناظمات القلبية الحديثة أن تستشعر معدل ضربات القلب والإيقاع عند الشخص، ولا ترسل إشارة نظمية إلا عند الحاجة إليها.تكون معظم الناظمات القلبية قابلة للبرمجة من خارج الجسم بحيث يمكن للأطباء تغيير طريقة استجابتها.

وتسمح الدارات منخفضة الطاقة وتصاميم البطاريات المستخدمة حاليًا لهذه الوحدات بالعمل لمدة تتراوح بين 10 و 15 سنة.

الناظمة القلبية القابلة للغرس الصورة

قد يكون بعض الأشخاص مرشحين لتركيب ناظمة قلبية معدومة الطرف leadless pacemakers.مع هذا النوع من أجهزة تنظيم ضربات القلب، لا توجد حاجة إلى أسلاك لتوصيل الناظمة القلبية بالقلب.يقوم الطبيب بإجراء شقٍّ صغير في أعلى الفخذ، ويستخدم القثطار لإدخال الناظمة القلبية مباشرةً في حجرة القلب اليمنى السفلية (البطين الأيمن).

لا يوجد تقريبًا أي خطر للتأثير على عمل الناظمات القلبية من الهواتف المحمولة، وأنظمة إشعال المحركات في السيارات، والرادارات، وأفران المايكروويف، وأجهزة الكشف الأمني في المطارات.ولكن مع ذلك، قد تتداخل بعض الأجهزة مع أجهزة تنظيم ضربات القلب.ومن الأمثلة على ذلك أجهزة الكي الكهربائية التي تستخدم لوقف النزف في أثناء الجراحة، والعلاج بالإنفاذ الحراري diathermy (مُعالجَات فيزيائية تستخدم الموجات الراديوية لتطبيق الحرارة على العضلات)، وأحيَانًا التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).قد يكون التصوير بالرنين المغناطيسي آمنًا عند استخدام أنواع معينة من أجهزة تنظيم ضربات القلب، اعتمادًا على كيفية تصميمها.

الحفاظ على ضربات القلب: الناظمات القلبية الاصطناعية

إنّ الاستخدام الأكثر شُيُوعًا لأجهزة تنظيم ضربات القلب هو مُعالجة تباطؤ ضربات القلب.عندما يتباطئ النظم القلبي إلى ما دون عتبة محددة، تبدأ الناظمة القلبية الاصطناعية بإنتاج نبضات كهربائية.وفي حالات أقل شيوعًا، يَجرِي استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب لمعالجة تسرع النظم القلبي من خلال تقديم سلسلة من النبضات لتقليل معدل ضربات القلب عن طريق إعادة ضربات القلب إلى سرعتها الطبيعية.

كما تُستخدم أجهزة تنظيم ضربات القلب في إعادة مزامنة ضربات القلب (cardiac resynchronization therapy CRT).لا تتبع حجرات القلب الأربعة تسلسلها الانقباضي الطبيعي والمنظم لدى بعض الأشخاص المصابين باضطرابات قلبية.يمكن للناظمات القلبية الخاصة ذات الثلاث اتجاهات، أحدها لنظم الأذين الأيمن، والثاني للبطين الأيمن، والثالث للبطين الأيسر، أن تستعيد التسلسل الطبيعي للانقباضات وتحسن النتائج لدى بعض المصابين بالفشل القلبي.