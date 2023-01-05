الضربة الأذينية المُبتسَرة atrial premature beat هي ضربة قلبية إضافية تنجم عن تنشيط كهربائي للأذينين (الحجرتين العلويتين من القلب) من موقع غير طبيعي قبل حدوث ضربة القلب الطبيعية.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطراب النَّظم القلبي).

تحدث الضربات الأذينية المُبتسَرة عند العديد من الأشخاص الأصحاء ونادرًا ما تُسبب أعراضًا.تكون الضربات الأذينية المُبتسَرة شائعة بين الأشخاص المصابين باضطرابات رئوية (مثل الداء الرئوي الانسدادي المزمن)، وتكون أكثر شُيُوعًا بين كبار السن بالمقارنة مع الشباب.قد تحدث هذه النبضات أو تتفاقم بسبب استهلاك القهوة أو الشاي أو الكحول، وعند استخدام بعض مُعالجَات الزكام وحمى القش والربو.

نادرًا ما تسبب الضربات الأذينية المُبتسَرة أعراضًا.يشعر الشخص في بعض الأحيان بضربة الحرارة (الخفقان)).

تخطيط كهربية القلب: قراءة الأمواج

قد يُشتبه بالنبض الأذيني المبكر في أثناء الفَحص السَّريري الذي يُظهر نبضًا غير منتظم، ويَجرِي تأكيده باستخدام تخطيط كهربية القلب (ECG).

علاج الضربات الأذينية المُبتسَرة في بعض الأحيان، الأدوية المضادة لاضطراب النظم القلبي من الضروري علاج الحالة إذا كانت هذه الضربات تحدث بشكل متكرر وتُسبب خفقانًا غير محتمل، وهو أمر نادر.عادةً ما تكون الأدوية المضادة لاضطراب النظم القلبي فعالة (انظر جدول بعض الأدوية المُستخدمة في علاج اضطرابات النظم القلبي).يُعالج السبب إذا جرَى التعرُّف إليه.