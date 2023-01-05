الضربة الأذينية المُبتسَرة atrial premature beat هي ضربة قلبية إضافية تنجم عن تنشيط كهربائي للأذينين (الحجرتين العلويتين من القلب) من موقع غير طبيعي قبل حدوث ضربة القلب الطبيعية.
(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطراب النَّظم القلبي).
تحدث الضربات الأذينية المُبتسَرة عند العديد من الأشخاص الأصحاء ونادرًا ما تُسبب أعراضًا.تكون الضربات الأذينية المُبتسَرة شائعة بين الأشخاص المصابين باضطرابات رئوية (مثل الداء الرئوي الانسدادي المزمن)، وتكون أكثر شُيُوعًا بين كبار السن بالمقارنة مع الشباب.قد تحدث هذه النبضات أو تتفاقم بسبب استهلاك القهوة أو الشاي أو الكحول، وعند استخدام بعض مُعالجَات الزكام وحمى القش والربو.
نادرًا ما تسبب الضربات الأذينية المُبتسَرة أعراضًا.يشعر الشخص في بعض الأحيان بضربة الحرارة (الخفقان)).
تخطيط كهربية القلب: قراءة الأمواج
يُمثل تخطيط كهربية القلب (ECG) التيار الكهربائي الذي يتحرك عبر القلب في أثناء ضرباته.تنقسم حركة التيار الكهربائي إلى أجزاء، ويُعطى كل جزء تسمية أبجدية في تخطيط كهربية القلب.
تبدأ كل ضربة قلبية بنبضة أو إشارة من الناظمة القلبية (العقدة الجيبية الأذينية أو العقدة الجيبية).تُحفز هذه الإشارةُ الحجرتين العُلويَّتين للقلب (الأذينين).تُشير الموجة P إلى تنشيط الأذينين.
بعد ذلك، يتدفق التيار الكهربائي وصولًا إلى الحجرتين السفليتين من القلب (البطينين).يمثّل QRS المُركّب الدالّ على تنشيط البطينين في تخطيط كهربية القلب.
بعد ذلك، ينبغي أن تحدث تغييرات كهربائية في البطينين استعدادًا لضربة القلب التالية.ويُسمَّى هذا النشاط الكهربائي موجة الاستعادة، والتي تُمثلها الموجة T.
من الممكن تمييز أنواع عديدة من الاضطرابات من خلال قراءة تخطيط كهربية القلب.ويشمل ذلك النوبة القلبية السابقة (احتشاء عضلة القلب)، واضطراب نظم القلب، وعدم كفاية إمدادات الدَّم والأكسجين للقلب (نقص التروية)، وزيادة سماكة (أو تضخُّم) الجدران العضلية للقلب.
ويمكن أن تشير بعضُ الشذوذات التي تظهر في تخطيط كهربية القلب أيضًا إلى الانتفاخات (أُمَّهات الدَّم) التي تظهر في المناطق الأضعف من جدران القلب.قد تنجم أُمَّهات الدَّم عن نوبةٍ قلبية.إذا كان إيقاع نبضات القلب غير طبيعي (سريع جدًّا، أو بطيء جدًّا، أو غير منتظم)، فقد يشير تخطيط كهربية القلب إلى نقطة بداية حدوث الإيقاع غير الطبيعي.تُساعد هذه المعلومات الطبيب على البدء بتحري السبب.
قد يُشتبه بالنبض الأذيني المبكر في أثناء الفَحص السَّريري الذي يُظهر نبضًا غير منتظم، ويَجرِي تأكيده باستخدام تخطيط كهربية القلب (ECG).
علاج الضربات الأذينية المُبتسَرة
في بعض الأحيان، الأدوية المضادة لاضطراب النظم القلبي
من الضروري علاج الحالة إذا كانت هذه الضربات تحدث بشكل متكرر وتُسبب خفقانًا غير محتمل، وهو أمر نادر.عادةً ما تكون الأدوية المضادة لاضطراب النظم القلبي فعالة (انظر جدول بعض الأدوية المُستخدمة في علاج اضطرابات النظم القلبي).يُعالج السبب إذا جرَى التعرُّف إليه.
للمزيد من المعلومات
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جمعية القلب الأمريكية: اضطراب النظم القلبي: معلومات لمساعدة الأشخاص على فهم مخاطر اضطراب النظم القلبي بالإضافة إلى معلومات حول التشخيص والمعالجة