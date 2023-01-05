الضربات البطينية المُبتسَرة هي ضربات قلبية إضافية تنجم عن تنشيط كهربائي غير طبيعي ينشأ في البطينين (الحجرتين السفليتين من القلب) قبل حدوث ضربات القلب الطبيعية.

يكون العرض الرئيسي هو الشعور بغياب نبضة قلبية.

يُستخدم تخطيط كهربية القلب لوَضع التَّشخيص.

عادةً ما يكون تجنب الأشياء التي تؤدي إلى هذه الضربات، مثل الإجهاد، والكافيين، والكحول، كافيًا للعلاج.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن اضطراب النَّظم القلبي).

يتولد التيار الكهربائي الذي يُشغّل كل ضربة قلب في الناظمة القلبية (تُسمى العقدة الجبيبة أو العقدة الجيبية الأذينية)، والتي تتوضع في الجزء العلوي من حجرة القلب العلوية اليمنى (الأذين الأيمن).ولكن، قد تتحرض نبضة القلب أحيانًا من إحدى الحجرتين السفليتين للقلب (البطينين).

تُعد الضربات البطينية المُبتسَرة من الحالات الشائعة، وخاصةً عند كبار السن.قد يحدث اضطراب النظم القلبي هذا بسبب الإجهاد البدني أو العاطفي، أو تناول الكافيين (في المشروبات والأطعمة) أو الكحول، أو استخدام معالجات الزكام أو حمى القش التي تحتوي على الأدوية التي تحفز القلب، مثل السودوإيفيدرين.وتشمل الأَسبَاب الأخرى كلاً من دَاء الشِّريَان التاجي (وخاصة في أثناء أو بعد فترة وجيزة من النوبة القلبية) والاضطرابات التي تسبب تضخم البطينين، مثل الفشل القلبي واضطرابات الصمامات القلبية.

أعراض الانقباضات البطينية المُبتسَرة تؤثر الضربات البطينية المُبتسَرة المتفرقة بشكل بسيط على ضخ الدم من القلب، ولا تسبب عادةً أية أَعرَاض، إلا إذا كانت متكررة كثيرًا.يكون العرض الرئيسي هو شعور المريض بضربة قلب قوية أو غياب إحدى ضربات القلب (خفقان).تُعد الضربات البطينية المُبتسَرة من الحالات غير الخطيرة بالنسبة للأشخاص الذين لا يعانون من مرض قلبي.ولكن، عندما تحدث بشكل متكرر لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب قلبي بنيوي (مثل اضطراب صمام قلبي أو نوبة قلبية)، فقد يتبعها اضطراب نظم قلبي أكثر خطورة، مثل تسرع القلب البطيني أو الرجفان البطيني، ما قد يؤدي إلى الموت المفاجئ.

تشخيص الانقباضات البُطينيّة المُبتسَرة تخطيط كهربية القلب يُستخدَم تخطيط كهربية القلب (ECG) لتشخيص الضربات البطينية المبُتسرة.

علاج الانقباضات البُطينيّة المُبتسَرة تغير نمط الحياة

حاصرات بيتا في بعض الأحيان إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة ولا يُعاني من أية حالات أخرى غير هذه، فلا يحتاج إلى علاج أكثر من تقليل مستويات الشدة النفسية، وتجنب الكافيين، والكحول، وأدوية الزكام أو حمى القش التي يمكن صرفها بدون وصفة طبية وقد تحتوي على مواد يمكن أن تحفز القلب. نادرًا ما تُعالج هذه الحالة دوائيًا، وذلك لأن الآثار الجانبية لهذه الأدوية عادةً ما تكون أكثر خطورة من الفوائد المتوقعة.واستثناء ذلك هو الأشخاص الذين أصيبوا مؤخرًا بأزمة قلبية، أو الذين يعانون من فشل القلب يسبب أَعرَاضًا مزعجة.يزداد احتمال بقاء مثل هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة إذا تمت معالجتهم بحاصرات بيتا (انظر جدول بعض الأدوية المُستخدمة في علاج اضطرابات النظم القلبي).